Balıkesir Sındırgı'daki 6,1'lik deprem bölgede büyük panik yaşatırken bazı binaların hasar görmesine neden olmuştu. Söz konusu depremin üzerinden henüz çok geçmemişken Sındırgı bugün yine peş peşe sallandı. AFAD'ın açıklamasına göre Sındırgı'da sabahın ilk ışıklarında iki dakika arayla 3,5 ve 3,9'luk depremler meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti. AFAD'dan gelen yeni açıklamaya göre 11:30 sıralarında merkezüssü Balıkesir Sındırgı olan bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,2 olarak açıklandı. Peki üst üste yaşanan depremler hakkında uzmanlar ne diyor? İşte detaylar...

Balıkesir'de 6.1'lik depremin ardından artçı depremler devam ediyor.

Sındırgı'da sabahın ilk ışıklarında 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 5 kilometre derinliğinde olduğu ifade edildi.

SINDIRGI BEŞİK GİBİ

AFAD'dan gelen yeni açıklamaya göre 11:30 sıralarında merkezüssü Balıkesir Sındırgı olan bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,2 olarak açıklandı.

Depremin, 6,72 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"BÖLGEDE OLAĞAN DIŞI BİR DURUM VAR"

Prof. Dr. Süleyman Pampal, Sındırgı'daki depremleri CNN TÜRK'te değerlendirdi. Pampal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Bu depremler zaten yoğunlukla yaşanıyor. Ana şok 6.1'den itibaren yüzlercesini gördük. Bölgedeki artçı aktivite beklenenin çok üzerinde. Olağan bir durumun dışında bu. İki farklı fay zonunun birleştiği nokta burası. Genel olarak hem büyüklük hem sıklık anlamında azalarak, küçülerek devam eder depremler. 6.1'in artçıları daha küçük olur. Arada bir anomali yaşanabilir, Düşerek gitmez. Artçı aktivite bölgede çok yoğun.

