Buca'da sokaklar çöplüğe döndü! Vatandaşlardan CHP'li Duman'a davet: "Sabah yürüyüşüne gelsin bakalım kokudan durabiliyor mu?"

Buca 'da geçtiğimiz haziran ayında çalışanların iş bırakma eylemi sebebiyle toplanmayan çöpler, o günden sonra kalıcı bir sorun haline geldi. Grev veya iş bırakma eylemi olmamasına rağmen, Buca'nın özellikle kenar mahallelerinde cadde ve sokaklarda çöpler birikmeye devam ediyor. Günlerce toplanmayan çöpler yüzünden vatandaşlar artık kaldırımları kullanamadığı gibi, yollarda burunlarını tıkayarak yürümek zorunda kalıyor. Bir çok bölgede oluşan çöp dağları, koku ve görüntü kirliliğinin yanı sıra hastalık da yayıyor. Kedi ve köpeklerin eşelediği çöpler çevreye saçılırken, Buca'daki bu pis manzaralar Hindistan'ı aratmıyor.

Kaldırımlar çöpten kullanılamaz hale geldi (IHA)

HİZMETTE AYRIMCILIK YAPIYOR



Geçtiğimiz hafta tarihi tren yolu hattında yapılan yürüyüş yolunda görüntü veren Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, hizmette ayrımcılık yaptığını öne süren İnönü Mahallesi sakinlerinden İsrafil Bulut, "Mahallemizin halini görüyorsunuz aylardır bu pisliğin içerisindeyiz. Belediye başkanımız her gün sabah yürüyüşüne çıkıyor, gelsin bir de bizim mahallemizde yürüyüşe çıksın. Bakalım kokudan durabiliyor mu? Evimizde kokudan duramıyoruz. Hastalık, sinek gibi sorunlar var. Buna çözüm bulunmasını istiyoruz. Keşke çöp depolama alanlarını kapatmadan önce bir çözüm bulabilselerdi ondan sonra kapatsalardı. İşçilerin eylemi var diye çöp oldu. O bitti çöp depolama alanı krizi oldu. Sürekli bu sorunu çekiyoruz" dedi.

Vatandaşlar hastalık kapmaktan endişeli (IHA)

BU ÇÖPLÜKTE HASTA OLACAĞIZ

Mahalle sakinlerinden Cesim Çalıkılıç ise, "Buca çöplüğünde hepimiz hasta olacağız, buradan göçmek lazım. Bir aydan fazladır burası böyle Haftada bir temizleyip gidiyorlar, çöpten boğulduk. Dışarı çıkamıyoruz. Buca'dan taşınmak lazım" diye konuştu.