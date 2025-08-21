Dünyanın en nazik hakimi Frank Caprio vefat etti

Mahkeme salonunda verdiği kararların insancıl yaklaşımıyla sosyal medyada geniş yankı bulan Caprio, "dünyanın en nazik hakimi" olarak anılıyordu. Özellikle çocuklar ve yaşlılar karşısında gösterdiği anlayışlı tutumu, kısa sürede milyonlarca kişiye ilham olmuştu.

ABD 'li eski yargıç Frank Caprio 'nun vefat haberi, ailesi tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Caprio'nun 88 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

Fotoğraf (AA)

Caprio'nun Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Şefkati, alçakgönüllülüğü ve insanlardaki iyiliğe dair sarsılmaz inancı, milyonların hayatına dokundu. Hem mahkeme salonunda hem de dışında unutulmayacak bir miras bıraktı." ifadelerine yer verildi.