Dünyanın en nazik hakimi Frank Caprio vefat etti

ABD’de duruşmalarda sergilediği şefkatli tavırlarıyla milyonların sevgisini kazanan eski yargıç Frank Caprio, pankreas kanseri nedeniyle 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Dünyanın en nazik hakimi Frank Caprio vefat etti

ABD'li eski yargıç Frank Caprio'nun vefat haberi, ailesi tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada, uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Caprio'nun 88 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

Mahkeme salonunda verdiği kararların insancıl yaklaşımıyla sosyal medyada geniş yankı bulan Caprio, "dünyanın en nazik hakimi" olarak anılıyordu. Özellikle çocuklar ve yaşlılar karşısında gösterdiği anlayışlı tutumu, kısa sürede milyonlarca kişiye ilham olmuştu.

Caprio'nun Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Şefkati, alçakgönüllülüğü ve insanlardaki iyiliğe dair sarsılmaz inancı, milyonların hayatına dokundu. Hem mahkeme salonunda hem de dışında unutulmayacak bir miras bıraktı." ifadelerine yer verildi.

