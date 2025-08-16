Minik Teoman’ın ölümünde adalet arayışı sürüyor

Kahreden olay, 31 Ağustos 2024'te Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana geldi. Mustafa Raşit Konya'nın (35) kullandığı otomobile, Burhaniye Belediyesi'ne ait İ.D.'nin kullandığı hafriyat kamyonunun tekerlerinden fırlayan kilit taşı, ön camdan girerek aracın arka koltuğunda annesi Hasibe Konya'nın yanında oturan Teoman'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan minik Teoman, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Minik Teoman, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı (Takvim.com.tr)

'ACIMIZI IÇIMIZE ATTIK'

Olayla ilgili yürütülen yaklaşık 1 yıllık soruşturmanın ardından, savcılık 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verdi. Ailenin, 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı çıkması üzerine ailesinin itirazı Burhaniye Sulh Ceza Hakimliği tarafından, olayda taşın asli etken olduğu ve başka bir kişi ya da kuruma kusur atfedilemeyeceği belirtilerek, reddedildi.

Teoman Konya'nın babası Mustafa Raşit Konya (35), adalet arayışını sürdüreceklerini ifade ederek, "Kararda, hareket kabiliyeti olmayan 'taş' adeta tek sorumlu ilan edildi. Acımızı ve öfkemizi içimize atarak sabırla adaletin tecellesini bekledik." şeklinde konuştu.

Teoman'dan geriye ise oyuncakları ve anne babasıyla çekildiği fotoğraflar kalırken, ailesi hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi.