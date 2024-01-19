Son dakika: CHP’nin kampanya yöneticisinin Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden terörist Bahtiyar Doğruyol’un kuzeni Utku Doğruyol olduğu ortaya çıktı

Başta Özgür Özel ile olmak üzere partililerle derin ilişkileri olan Doğruyol'un görevlendirilmesi, sosyal medyada tepki çekti.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'ndeki olayları organize eden Osman Gürsel Şahin isimli öğrenci görünümlü örgüt yandaşının ise okulda bu kadar rahat davranmasının ardında siyasi destek olduğu çok geçmeden ortaya çıkmıştı.

Okulda öğrenci görünümünde istediği gibi gezen, terör örgütlerinin propagandasını yapan Şahin'in kasten yaralamadan ve terör örgütü propagandası yapmak gibi pek çok suç kaydı da mevcut.

ARKASINDAKİ İSİM MURAT BAKAN ÇIKTI

MLKP terör örgütünün propagandasını yapma suçundan da kaydı bulunan sözde DTCF öğrencisi Şahin'in en büyük destekçisinin ise Murat Bakan olduğu ortaya çıktı.