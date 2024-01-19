SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: CHP'nin kampanya yöneticisinin Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terörist Bahtiyar Doğruyol'un kuzeni Utku Doğruyol olduğu ortaya çıktı

Son dakika haberleri... PKK partisi DEM ile yürümekten çekinmeyen CHP'nin kampanya yöneticisinin İstanbul Adalet Sarayı'nda Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden terörist Bahtiyar Doğruyol'un kuzeni Utku Doğruyol olduğu ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 12:28 Güncelleme 20 Ocak 2024, 12:34
Son dakika: CHP’nin kampanya yöneticisinin Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden terörist Bahtiyar Doğruyol’un kuzeni Utku Doğruyol olduğu ortaya çıktı

Partilerde bir yanda il ilçe ve belde adayları belirlenirken bir yandan da kampanya kadroları şekillendiriliyor.

CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkan Özgür Özel arasında süren aday belirleme çekişmesi skandalı büyürken yeni bir skandal daha patladı.

Her dönem, parti içinde toplumu rahatsız eden bağlantıları ile yer alan 1-2 isim, CHP kadrolarında kendine yer buluyor.

Yerel seçim kampanya kadrosunda da yine bir isim dikkat çekti.

KATİLİN KUZENİ KAMPANYA KADROSUNDA
2015'te Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden katil terörist Bahtiyar Doğruyol'un kuzeni, CHP'de kendine yer buldu.

Katilin kuzeni Utku Doğruyol, doğrudan Özgür Özel'e bağlı sosyal medya direktörü ve kampanya yöneticisi olarak ekibe katıldı.

Başta Özgür Özel ile olmak üzere partililerle derin ilişkileri olan Doğruyol'un görevlendirilmesi, sosyal medyada tepki çekti.

TERÖRİSTİ ANMA TÖRENİNE CHP'Lİ İSİMLER DE KATILMIŞTI
CHP'li Murat Bakan'ın Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katili DHKP-C'li terörist Bahtiyar Doğruyol'un 202 yılındaki anma eylemine katıldığı ortaya çıkmıştı.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'ndeki olayları organize eden Osman Gürsel Şahin isimli öğrenci görünümlü örgüt yandaşının ise okulda bu kadar rahat davranmasının ardında siyasi destek olduğu çok geçmeden ortaya çıkmıştı.

Okulda öğrenci görünümünde istediği gibi gezen, terör örgütlerinin propagandasını yapan Şahin'in kasten yaralamadan ve terör örgütü propagandası yapmak gibi pek çok suç kaydı da mevcut.

ARKASINDAKİ İSİM MURAT BAKAN ÇIKTI
MLKP terör örgütünün propagandasını yapma suçundan da kaydı bulunan sözde DTCF öğrencisi Şahin'in en büyük destekçisinin ise Murat Bakan olduğu ortaya çıktı.

Okulda terörist Bahtiyar Doğruyol için yapılan anma törenini organize eden ve okulun içinde her tarafa teröristin fotoğraflarını asan şahsın başı sıkıştıkça CHP'li vekilleri aradığı anlaşıldı.

Bakan'ın, öğrenci görünümlü provokatörü sık sık üniversitede ziyaret etmesi ve düzenlediği eylemlere bizzat katılması okuldaki öğrencilerin de tepkisini çekmişti.

NE OLMUŞTU?
Gezi Parkı odaklı olaylarda 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne iliştin soruşturmayı yürüten savcı Kiraz, 31 Mart 2015'te Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına avukat gibi giren 2 terör örgütü üyesince adliyenin 6'ncı katındaki makam odasında rehin alındı.

Saatlerce süren çabaların ardından odasında silahla vurulan Kiraz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, 2 terörist Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Soruşturmada, biri avukat girişinden elinde cübbeyle, diğeri ise vatandaş kapısından arama yapılarak adliyeye giren teröristlerin savcıyı rehin aldıklarında Yunanistan ile telefon görüşmesi yaptıkları ve talimat üzerine savcıyı öldürdükleri belirlendi.

DHKP-C yöneticisi 9 şüpheli hakkında 30 Mart 2016'da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkaran savcılıkça 4'ü tutuklu, 1'i tutuksuz ve 9'u firari 14 sanıkla ilgili iddianame hazırlandı.

Teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından saldırının örgütün faaliyeti çerçevesinde ve önceden yapılan planlama gereği tasarlanarak işlendiği anlatılan iddianamede, 9 firari sanığın "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede, Mustafa Koçak ve Murat Canım'ın "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması, diğer sanıkların da "örgüte yardım etmek" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

CEZAEVİNDE ÖLEN KOÇAK'IN DAVA DOSYASI DÜŞTÜ
Davanın görüldüğü İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi savcı Kiraz'ın şehit edilmesinden 4 yıl sonra, 11 Temmuz 2019'da açıkladığı kararında tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım'ı "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bu sanıklar ayrıca "kasten öldürmeye yardım" suçundan 27 yıl, "kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl, "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da 3 yıl ve 2 bin 700 lira da adli para cezası olmak üzere toplam 42'şer yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkeme, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan tutuklu sanıklardan Cengiz Özel'e 11 yıl 3 ay ve Mithat Öztürk'e de 10 yıl hapis cezası verdi. Sanık Deniz Özel ise "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haklarında kırmızı bültenle yakalanma emri çıkarılan firari sanıklar Faruk Ereren, Hüseyin Fevzi Tekin, Mesut Demirel, Musa Aşoğlu, Nuri Eryüksel, Seher Demir, Şadi Naci Özpolat, Şerefettin Gül ve Zerrin Sarı'nın dosyaları ayrıldı.

Dosyanın gönderildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 22 Kasım 2019'da yerel mahkemenin kararının yerinde olduğuna hükmetti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 3 Temmuz 2020'de 4 sanığa verilen hapis cezalarını onarken, cezaevinde açlık grevindeyken 24 Nisan 2020'de ölen Mustafa Koçak hakkındaki hükmü sanığın vefatı nedeniyle bozdu. Yerel mahkemede görülen dava, 17 Temmuz 2020'de Koçak'ın ölmesi nedeniyle düştü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
AK Parti’nin İstanbul ilçelerindeki adayları kimler olacak? Gözler Başkan Erdoğan’da! Esenler, Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler...
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu! Dragon ne zaman istasyona ulaşacak? Kenetlenme başlıyor | CANLI YAYIN
Netanyahu-Biden krizine ABD basınından müdahale! ‘Filistin devleti’ ayırdı Wall Street Journal birleştirmeye çalışıyor: Tel Aviv ve Washington üç cephede savaşıyor
SON DAKİKA