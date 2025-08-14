Tekirdağ'da su krizi bitmek bilmiyor! Vatandaşlar sosyal medyadan isyan etti: Sular siyah akıyor

Kentte etkisini artıran kuraklık ve su seviyesindeki düşüş, şebeke suyunun kalitesini kötü yönde etkiledi. Kesintilerin ardından musluklardan akan suyun rengi ve kokusu Tekirdağ halkını endişelendirdi. Bazı vatandaşlar, akan suyun fotoğraf ve videolarını sosyal medyada paylaşarak duruma sert ve tepki gösterdi. Mizahi paylaşımlar dikkat çekti.

Tekirdağ'da son günlerde yaşanan su kesintilerinin ardından bazı mahallelerde musluklardan kahverengi ve siyah su akmaya başladı.

Siyah su (IHA)

VATANDAŞLAR İRONİ YAPMAYA BAŞLADI

Bir vatandaş çektiği videoda, "Bu suyu TESKİ akıttığı için TESKİ'ye teşekkür ederiz. Tekirdağ'da bu suya çok para veriyoruz" sözleriyle ironi yaparak duruma isyan etti.