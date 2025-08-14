PODCAST CANLI YAYIN

Tekirdağ'da su krizi bitmek bilmiyor! Vatandaşlar sosyal medyadan isyan etti: Sular siyah akıyor

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye'si vatandaşlarını mağdur etmeye devam ediyor. Son dönemde sıkça yaşanan su kesintileri Tekirdağ halkını perişan etti. Sosyal medyada tepki gösteren insanlar, kesintilerin ardından akmaya başlayan suyun renginin kahverengiden siyaha döndüğünü paylaştı.

Tekirdağ'da son günlerde yaşanan su kesintilerinin ardından bazı mahallelerde musluklardan kahverengi ve siyah su akmaya başladı.

YAZ AYINDA SU EZİYETİ YAŞATTILAR

Kentte etkisini artıran kuraklık ve su seviyesindeki düşüş, şebeke suyunun kalitesini kötü yönde etkiledi. Kesintilerin ardından musluklardan akan suyun rengi ve kokusu Tekirdağ halkını endişelendirdi. Bazı vatandaşlar, akan suyun fotoğraf ve videolarını sosyal medyada paylaşarak duruma sert ve tepki gösterdi. Mizahi paylaşımlar dikkat çekti.

VATANDAŞLAR İRONİ YAPMAYA BAŞLADI

Bir vatandaş çektiği videoda, "Bu suyu TESKİ akıttığı için TESKİ'ye teşekkür ederiz. Tekirdağ'da bu suya çok para veriyoruz" sözleriyle ironi yaparak duruma isyan etti.

ÇEŞMELERDEN KAHVE SERVİSİ

İhbarlarda bulunanlardan kimileri, "Musluklarımız kahve servisine geçti" şeklinde esprili yorumlar yaparken, özellikle bazı bölgelerde suyun neredeyse siyaha dönmesi dikkat çekti. Vatandaşlar, yetkililerden sorunun acilen çözülmesini istedi.

