Yurtta kuraklık tehlikesine karşı su seferberliği başlatıldı! Su verimliliğinde yeni dönem

Kuraklığın tarımsal üretime etkisini azaltmak amacıyla modern sulama sistemleri yaygınlaştırılıyor. Bu sayede daha az suyla daha yüksek verim alınması hedefleniyor. Bakanlık, çiftçilere hem teknik hem de maddi destek sağlıyor.

Kuraklık tehlikesine karşı su seferberliği (takvim fotoğraf arşivi)

YEREL YÖNETİMLER SORUMLU

Belediyeler, Su Verimliliği Yönetmeliği kapsamında altyapı projelerini hızlandırmak, halkı su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek ve alternatif kaynakları kullanıma açmakla yükümlü. Ulusal çapta bir su kesintisi planı bulunmuyor ancak su seviyeleri kritik düzeye indiğinde yerel tedbirler devreye giriyor.

BİLİMSEL VERİLER ESAS ALINIYOR



Su kısıtlamalarının keyfi olduğu iddiaları ise gerçeği yansıtmıyor. Tüm önlemler, bilimsel verilere ve düzenli su ölçümlerine dayanıyor.

HAVZA BAZLI YÖNETİM



Kuraklıkla mücadelede havza bazlı su yönetimi modeli uygulanıyor. Bu sistem, su kaynaklarının doğal döngüsünü koruyarak tüm havzayı bir bütün olarak ele alıyor ve en verimli kullanımını sağlıyor. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı, "Su hayattır, verimli kullanmak geleceğimizdir" mesajıyla tüm vatandaşları da su seferberliğine katılmaya davet ediyor.