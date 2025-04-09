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CHP'nin 38. kurultayında soruşturma derinleşiyor! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı SGK'ya yazı gönderdi: TAKVİM belgeye ulaştı

CHP her ne kadar olağanüstü kurultaya gitse de 38. Olağan Kurultayla ilgili yargı süreci devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kurultay sonrası il, ilçe belediyeleri ve belediye iştiraki şirketlerde işe başlatılanların SGK kayıtlarını içeren detaylı rapor istedi. Savcılık SGK'ya ikinci bir yazı göndererek ivedi olunmasını istedi. Kurultayla ilgili yargı süreci beklenmeden yapılan olağanüstü kurultayın "mutlak butlan" olacağı söylenirken Kılıçdaroğlu'nun da mahkemeden çıkacak kararı beklediği için aday olmadığı iddia edildi.

Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 22:49 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 23:26
CHP’nin 38. kurultayında soruşturma derinleşiyor! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı SGK’ya yazı gönderdi: TAKVİM belgeye ulaştı

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "şaibe" itiraflarıyla mahkemelik olan ve iptali istemiyle dava açılan 38. Olağan Kurultay'ın gölgesinde partisini olağanüstü kurultaya götürdü.

CHP'nin 38. kurultayında soruşturma derinleşiyor! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı SGK'ya yazı gönderdi: TAKVİM belgeye ulaştı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)CHP'nin 38. kurultayında soruşturma derinleşiyor! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı SGK'ya yazı gönderdi: TAKVİM belgeye ulaştı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"CHP'ye kayyum atayacaklardı" iddiasıyla yola çıkan Özel, tek başına girdiği sandıktan geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan olarak çıktı.

CHP'nin 38. kurultayında soruşturma derinleşiyor! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı SGK'ya yazı gönderdi: TAKVİM belgeye ulaştı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)CHP'nin 38. kurultayında soruşturma derinleşiyor! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı SGK'ya yazı gönderdi: TAKVİM belgeye ulaştı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Ancak bu süreçte 38. Olağan Kurultayla ilgili yargı sürecinin devam etmesi ısrarla görmezden gelindi. Olağanüstü kurultay için "mutlak butlan" yorumları yapıldı.

CHP'nin 38. kurultayında soruşturma derinleşiyor! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı SGK'ya yazı gönderdi: TAKVİM belgeye ulaştı (Takvim.com.tr)CHP'nin 38. kurultayında soruşturma derinleşiyor! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı SGK'ya yazı gönderdi: TAKVİM belgeye ulaştı (Takvim.com.tr)

SAVCILIK SGK'YA YAZI GÖNDERDİ... BİLGİ VE BELGE TALEP EDİLDİ

Tüm bu tartışmaların gölgesinde yargı süreci devam eden kurultaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin edildiği iddiası ve usulsüzlükler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Mart 2025'te Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bilgi ve belge talebinde bulundu.

Kurultay sonrası il, ilçe belediyeleri ve belediye iştiraki şirketlerde işe başlatılanların SGK kayıtları ve detaylı rapor istendi.

İlgili yazıda şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Halk Partisinin 04-05/11/2023 tarihinde Ankara Spor Salonunda yapılan 38. Olağan Kurultayı sırasında bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin edilmesi ve usulsüzlükler yapıldığına yöneli k iddialara ilişkin olarak Savcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma dosyasına esas olmak üzere; Ekli listede açık kimlik bilgileri bulunan şahısların 1. 2. 3. 4.derece kan hısımlarının ve 1. 2. 3. 4. derece kayın hısımlarının (eşinin hısımlarının) ve hısım bağlantısı bulunmayan tespit edilecek diğer yakınlarının 01.10.2023 tarihinden günümüze kadar olan süreçte il ve ilçe belediyelerinde, belediyelere bağlı iştirak şirketler ile belediyelere hizmet veren özel şirketlerde işe başlamasına ilişkin kurum kaydının olup olmadığı hususunun araştırılarak, tespit edilecek hususlar hakkında detaylı rapor tanzim edilerek sonucun Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi hususunda, Gereği bilgilerinize rica olunur.


Savcılık, SGK'ya 3 Nisan 2025'te bir yazı daha göndererek "İvedilikle cevap verilmesini" istedi.

CHP'nin 38. kurultayında soruşturma derinleşiyor! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı SGK'ya yazı gönderdi: TAKVİM belgeye ulaştı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)CHP'nin 38. kurultayında soruşturma derinleşiyor! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı SGK'ya yazı gönderdi: TAKVİM belgeye ulaştı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY MUTLAK BUTLAN MI?

Bu gelişme, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili yargı sürecinin işlediğini, olası bir iptal durumunda CHP'nin olağanüstü kurultayının da "Mutlak Butlan" olacağını gösteriyor.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

KILIÇDAROĞLU "BOŞUNA ADAY DEĞİLİM" DEMEDİ

Takvim.com.tr önemli kulis bilgilerine ulaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şaibelerle anılan 38.Olağan Kurultay ve İstanbul Kongresi ile ilgili mahkemeden çıkacak kararı beklediği, olası iptal durumunda parti yönetimi devralma planları yaptığı, Özgür Özel'in genel başkanlığını meşrulaştırmamak için olağanüstü kurultayda aday olmadığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'na yakın isim doğruladı: Neden meşrulaştırsın ki

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİM DOĞRULADI: NEDEN MEŞRULAŞTIRSIN Kİ?

Takvim.com.tr'nin kulislerden ulaştığı bilgiyi Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Nuray Başaran da katıldığı TGRT yayınında doğruladı.

Şaibe iddialarını hatırlatan Başaran, "Kılıçdaroğlu neden aday olup, kurultayı meşrulaştırsın ki?" diye sordu.

Başaran "Bu kurultayla ilgili açılmış bir soruşturma var ve 4 tane açılmış dava var. Bunlar belli bir noktaya gelmiş durumda. Belki İstanbul kongresinin iptali arkasından kurultay iptal davalarıyla ilgili açılan davalarla ilgili belge delillerle, olağanüstü kongrenin iptali de söz konusu. Şimdi şaibeli bir kurultaydan, sırtından hançerlerle çıkmış bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaten o yönetim tarafından hem şaibeyi kabul ederek hem de buna tedbir olarak açılmış bir kongrede aday olması, kendisini inkar etmesi anlamına gelirdi ve bu kurultayı da meşrulaştırıldı. Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultayın geçerli olup olmadığı tartışmalıyken ve şaibeli kurultayla ilgili henüz bir sonuç alınmamışken, neden bu olağanüstü kurultaya aday olup meşruiyet kazandırsın?" dedi.

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