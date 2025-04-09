CHP'nin 38. kurultayında soruşturma derinleşiyor! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı SGK'ya yazı gönderdi: TAKVİM belgeye ulaştı (Takvim.com.tr) SAVCILIK SGK'YA YAZI GÖNDERDİ... BİLGİ VE BELGE TALEP EDİLDİ Tüm bu tartışmaların gölgesinde yargı süreci devam eden kurultaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin edildiği iddiası ve usulsüzlükler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Mart 2025'te Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bilgi ve belge talebinde bulundu. Kurultay sonrası il, ilçe belediyeleri ve belediye iştiraki şirketlerde işe başlatılanların SGK kayıtları ve detaylı rapor istendi. İlgili yazıda şu ifadelere yer verildi:

CHP'nin 38. kurultayında soruşturma derinleşiyor! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı SGK'ya yazı gönderdi: TAKVİM belgeye ulaştı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) OLAĞANÜSTÜ KURULTAY MUTLAK BUTLAN MI? Bu gelişme, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili yargı sürecinin işlediğini, olası bir iptal durumunda CHP'nin olağanüstü kurultayının da "Mutlak Butlan" olacağını gösteriyor.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



KILIÇDAROĞLU "BOŞUNA ADAY DEĞİLİM" DEMEDİ



Takvim.com.tr önemli kulis bilgilerine ulaştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şaibelerle anılan 38.Olağan Kurultay ve İstanbul Kongresi ile ilgili mahkemeden çıkacak kararı beklediği, olası iptal durumunda parti yönetimi devralma planları yaptığı, Özgür Özel'in genel başkanlığını meşrulaştırmamak için olağanüstü kurultayda aday olmadığı öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİM DOĞRULADI: NEDEN MEŞRULAŞTIRSIN Kİ?



Takvim.com.tr'nin kulislerden ulaştığı bilgiyi Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Nuray Başaran da katıldığı TGRT yayınında doğruladı.

Şaibe iddialarını hatırlatan Başaran, "Kılıçdaroğlu neden aday olup, kurultayı meşrulaştırsın ki?" diye sordu.

Başaran "Bu kurultayla ilgili açılmış bir soruşturma var ve 4 tane açılmış dava var. Bunlar belli bir noktaya gelmiş durumda. Belki İstanbul kongresinin iptali arkasından kurultay iptal davalarıyla ilgili açılan davalarla ilgili belge delillerle, olağanüstü kongrenin iptali de söz konusu. Şimdi şaibeli bir kurultaydan, sırtından hançerlerle çıkmış bir Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaten o yönetim tarafından hem şaibeyi kabul ederek hem de buna tedbir olarak açılmış bir kongrede aday olması, kendisini inkar etmesi anlamına gelirdi ve bu kurultayı da meşrulaştırıldı. Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultayın geçerli olup olmadığı tartışmalıyken ve şaibeli kurultayla ilgili henüz bir sonuç alınmamışken, neden bu olağanüstü kurultaya aday olup meşruiyet kazandırsın?" dedi.