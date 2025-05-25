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İstanbul'da tüm köprüler Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması için sarı kırmızı ışıkla renklendirildi

Süper Lig 2024-2025 sezonunun bitimine iki hafta kala 25'nci şampiyonluğunu ilan eden ve 5'nci yıldızı alan Galatasaray’ın renkleri İstanbul Boğazı'ndaki köprülere yansıtıldı.

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Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025 , 08:48 Güncelleme Tarihi :25 Mayıs 2025 , 08:48
İstanbul’da tüm köprüler Galatasaray’ın şampiyonluk kutlaması için sarı kırmızı ışıkla renklendirildi

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Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun tamamlanmasına iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 25'nci kez mutlu sona ulaşarak 5'nci yıldızı aldı.

İstanbul'da tüm köprüler sarı kırmızıya boyandı (DHA)İstanbul'da tüm köprüler sarı kırmızıya boyandı (DHA)

Sarı-kırmızı renkler İstanbul Boğazı'ndaki köprülere yansıtılırken, Galatasaray bayrağı FSM Köprüsü'ne asıldı.

İstanbul'da tüm köprüler sarı kırmızıya boyandı (DHA)İstanbul'da tüm köprüler sarı kırmızıya boyandı (DHA)

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü şampiyonluk kutlamaları kapsamında gece boyunca sarı-kırmızı ışıklarla aydınlatıldı.

İstanbul'da tüm köprüler sarı kırmızıya boyandı (DHA)İstanbul'da tüm köprüler sarı kırmızıya boyandı (DHA)

Köprülerden yansıyan ışıklar görsel şölen oluşturdu.

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