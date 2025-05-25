İstanbul’da tüm köprüler Galatasaray’ın şampiyonluk kutlaması için sarı kırmızı ışıkla renklendirildi

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun tamamlanmasına iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 25'nci kez mutlu sona ulaşarak 5'nci yıldızı aldı.
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun tamamlanmasına iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 25'nci kez mutlu sona ulaşarak 5'nci yıldızı aldı.
Sarı-kırmızı renkler İstanbul Boğazı'ndaki köprülere yansıtılırken, Galatasaray bayrağı FSM Köprüsü'ne asıldı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü şampiyonluk kutlamaları kapsamında gece boyunca sarı-kırmızı ışıklarla aydınlatıldı.