"DEVLET-MİLLET EL BİRLİĞİNDE HAZIRLIKLARIMIZI CANSİPERANE YAPALIM" Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu vurgulayan Yerlikaya, depremde başta can kaybının önüne geçmek olmak üzere risk azaltma ve zararın en aza indirilmesiyle ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çeşitli hizmetleri olduğunu kaydetti.

İstanbul'da, saat 12.00 sıralarında herkesi ürküten, endişeye sevk eden 6,2 büyüklüğünde bir deprem yaşadıklarını ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , "Hepimiz çok korktuk. Allah'a şükür ki gelen bilgilere göre herhangi bir can kaybımız yok. Sayın Bakanımız birazdan detaylı bilgi verecektir. Yaralılarımız da tedavi altına alındı." dedi.

İstanbul'da deprem kabusu: Kabineden ortak açıklama! Son durum ne? 127 artçı sarsıntı | Tüm birimler alarmda (AA)

Kurum, "Kurumlarımız tüm gücüyle, burada AFAD koordinasyonunda ekiplerimiz, kolluk kuvvetlerimiz ve yerel yönetimlerimizle birlikte gerek büyükşehir, gerek ilçe belediyelerimiz, gerekse 'Şu an İstanbul'a nasıl yardım edebiliriz?' diyen komşu belediyelerimiz, illerimizden yine arkadaşlarımızla birlikte sahada çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz." dedi.

"SÜRECİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Bir yandan bu çalışmaları yaparken, diğer yandan da AFAD'daki Bilim Kurulunda hocalarla, bu konuda yetkin bilim insanlarıyla istişare ettiklerini, onların görüşleri, fikirleri, önerileri doğrultusunda her türlü işin yapıldığını, tedbirin alındığını anlatan Kurum, "Acil durum ekiplerimiz, güvenlik güçlerimiz, hasar tespit ve denetim personellerimiz şu an İstanbul'un 39 ilçesinde, 963 mahallesinde 112 koordinasyonunda bu süreci yürütüyoruz. 112'ye gelen istisnasız her bir talebi dikkate alıyor ve ilgili birim, bakanlık hangisiyse anında müdahale yapmak suretiyle süreci dikkatli bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kurum, afetin ilk anıyla birlikte tüm ekipleri harekete geçirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde İstanbul'da çalışması gereken, hasar tespit konusunda binaların tespitlerini yapması gereken arkadaşlarımızı İstanbul'a çağırdık. Mevcuttaki İstanbul'daki ekibimiz şu an sahadadır. Buna ilave illerimizden ekiplerimiz hızlı bir şekilde İstanbul'umuza intikal ediyor ve toplamda sahada en az 3 bin hasar tespit ekibi olacak. Öncelikle kamu binalarından başlamak üzere hastanelerimiz, okullarımız, camilerimiz, kaymakamlık binalarımız, belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlara ait binaların hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapacağız. Milli Eğitim Bakanımız açıkladılar, 2 gün okullarımız tatil. Dolayısıyla bu 2 günü değerlendireceğiz ve 4 gün içerisinde İstanbul'daki tüm kamu binaları öncelikli olmak üzere 112'ye gelen tüm şikayetler değerlendirilecek. 'Binam hasar gördü. Binam bu deprem sebebiyle zarar gördü.' diyen vatandaşlarımızın bizzat binalarına gidilecek, bakılacak ve burada hasar tespitlerini inşallah hızlı bir şekilde titizlikle yapacağız. Bu 4 gün içerisinde değerli İstanbullular tüm hasar tespit çalışmalarını inşallah bitirmiş olacağız."