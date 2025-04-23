İstanbul'da deprem kabusu: Kabineden ortak açıklama! Son durum ne? 127 artçı sarsıntı | Tüm birimler alarmda (AA) "DEVLET-MİLLET EL BİRLİĞİNDE HAZIRLIKLARIMIZI CANSİPERANE YAPALIM"

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu vurgulayan Yerlikaya, depremde başta can kaybının önüne geçmek olmak üzere risk azaltma ve zararın en aza indirilmesiyle ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çeşitli hizmetleri olduğunu kaydetti. Yerlikaya, vatandaşlara seslenerek, "İstanbullu hemşehrilerimize şunu söylemek istiyorum, herkes hanesini, içinde yaşadığı evin durumunu en iyi kendisi bilir. Dolayısıyla güçlendirme veya yıkılıp yeniden yapılması yani kentsel dönüşümüyle ilgili bir ihtiyacı varsa hükümetimizin açıklamış olduğu hizmetle ilgili çağrıya ses versin." dedi. Bugün çok büyük bir sınavdan geçildiğine dikkati çeken Yerlikaya, İstanbullulara ve diğer illerde depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, hastanede tedavi gören yaralılara şifa diledi. Bakan Yerlikaya, "Deprem öncesinde devlet-millet el birliği yaparak hazırlıklarımızı cansiperane yapalım. Bu 6,2 şiddetindeki depremde enkazda arama kurtarma olmadı. Böyle bir sınanma olsaydı şu anda burada basın toplantısı bile yapamazdık. İstanbul'umuzu bu noktada hiç oyalanmadan bizler hükümet temsilcileri, belediyelerimizin tamamı hepimiz elimizi, yüreğimizi taşın altına koyalım. Amasız, fakatsız, birbirimize işaret parmağımızla hiç ama hiç konuşmadan, hasbi olarak bu sorunu çözelim istiyorum." şeklinde konuştu.

İstanbul'da deprem kabusu: Kabineden ortak açıklama! Son durum ne? 127 artçı sarsıntı | Tüm birimler alarmda (AA) İstanbul'da, saat 12.00 sıralarında herkesi ürküten, endişeye sevk eden 6,2 büyüklüğünde bir deprem yaşadıklarını ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hepimiz çok korktuk. Allah'a şükür ki gelen bilgilere göre herhangi bir can kaybımız yok. Sayın Bakanımız birazdan detaylı bilgi verecektir. Yaralılarımız da tedavi altına alındı." dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum AFAD Merkezi'nde açıklamalarda bulundu Kurum, İstanbul'la birlikte Marmara Bölgesi'nde depremden etkilenen tüm illere, vatandaşlara, aziz millete ''geçmiş olsun'' dileklerini ileterek, "Allah ülkemizi, memleketimizi, yavrularımızı böylesi afetlerden korusun." ifadesini kullandı. Milletin müsterih olmasını isteyen Kurum, "Mevcut durum itibarıyla paniğe mahal verilecek bir durum söz konusu değil. Devletimiz tüm birimleriyle, AFAD'ıyla, Kızılay'ıyla, jandarmasıyla, sağlık birimleriyle, emniyet birimleriyle, Sağlık Bakanlığının arama kurtarmadan tutun da acil yardım ekiplerine kadar tüm birimleriyle teyakkuza geçmiştir. Türkiye Acil Afet Müdahale Planı çerçevesinde İstanbul'la ilgili yapılması gereken tüm iş ve işlemler AFAD'ımızın koordinasyonunda devreye alınmıştır. Bunu milletimizin özellikle bilmesini istirham ediyorum." diye konuştu.

İstanbul'da deprem kabusu: Kabineden ortak açıklama! Son durum ne? 127 artçı sarsıntı | Tüm birimler alarmda (AA) Kurum, "Kurumlarımız tüm gücüyle, burada AFAD koordinasyonunda ekiplerimiz, kolluk kuvvetlerimiz ve yerel yönetimlerimizle birlikte gerek büyükşehir, gerek ilçe belediyelerimiz, gerekse 'Şu an İstanbul'a nasıl yardım edebiliriz?' diyen komşu belediyelerimiz, illerimizden yine arkadaşlarımızla birlikte sahada çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz." dedi. "SÜRECİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Bir yandan bu çalışmaları yaparken, diğer yandan da AFAD'daki Bilim Kurulunda hocalarla, bu konuda yetkin bilim insanlarıyla istişare ettiklerini, onların görüşleri, fikirleri, önerileri doğrultusunda her türlü işin yapıldığını, tedbirin alındığını anlatan Kurum, "Acil durum ekiplerimiz, güvenlik güçlerimiz, hasar tespit ve denetim personellerimiz şu an İstanbul'un 39 ilçesinde, 963 mahallesinde 112 koordinasyonunda bu süreci yürütüyoruz. 112'ye gelen istisnasız her bir talebi dikkate alıyor ve ilgili birim, bakanlık hangisiyse anında müdahale yapmak suretiyle süreci dikkatli bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz." diye konuştu. Kurum, afetin ilk anıyla birlikte tüm ekipleri harekete geçirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde İstanbul'da çalışması gereken, hasar tespit konusunda binaların tespitlerini yapması gereken arkadaşlarımızı İstanbul'a çağırdık. Mevcuttaki İstanbul'daki ekibimiz şu an sahadadır. Buna ilave illerimizden ekiplerimiz hızlı bir şekilde İstanbul'umuza intikal ediyor ve toplamda sahada en az 3 bin hasar tespit ekibi olacak. Öncelikle kamu binalarından başlamak üzere hastanelerimiz, okullarımız, camilerimiz, kaymakamlık binalarımız, belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlara ait binaların hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapacağız. Milli Eğitim Bakanımız açıkladılar, 2 gün okullarımız tatil. Dolayısıyla bu 2 günü değerlendireceğiz ve 4 gün içerisinde İstanbul'daki tüm kamu binaları öncelikli olmak üzere 112'ye gelen tüm şikayetler değerlendirilecek. 'Binam hasar gördü. Binam bu deprem sebebiyle zarar gördü.' diyen vatandaşlarımızın bizzat binalarına gidilecek, bakılacak ve burada hasar tespitlerini inşallah hızlı bir şekilde titizlikle yapacağız. Bu 4 gün içerisinde değerli İstanbullular tüm hasar tespit çalışmalarını inşallah bitirmiş olacağız."

İstanbul'da deprem kabusu: Kabineden ortak açıklama! Son durum ne? 127 artçı sarsıntı | Tüm birimler alarmda (AA) "12 BİNAMIZI TEDBİREN BOŞALTTIK"

Vatandaşlardan gelen 8 bini aşkın talebe ilişkin de ilgili arkadaşlarını bölgeye sevk edeceklerini söyleyen Kurum, "Şu an itibarıyla 112'ye gelen, tasnifi yapılan talepler doğrultusunda 378 yapısal ihbar bize ulaştı. Yani İstanbul'da 7,5 milyonu aşkın bağımsız birimi düşündüğümüzde, konutu, ticareti... Burada şu ana kadar 378 yapısal hasar talebi bize ulaştı. Tabii ki vatandaşlarımızın endişelerini haklı buluyoruz ve o endişeler, talepler doğrultusunda gidip incelemelerimizi yaptık. Metruk binayla birlikte 12 binamızı tedbiren boşalttık. Arkadaşlarımız bu binalarda yine detaylı bir inceleme yapacaklar." dedi. Kurum, 6 Şubat'ta olduğu gibi, her depremde, afette, selde olduğu gibi, Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da, Giresun'da milletle el ele verip yeniden o şehirleri inşa ettikleri gibi, İstanbul'un da bu anlamda her türlü ihtiyacını gidermek için canla başla mücadelelerine devam edeceklerini söyledi. Tüm sürecin AFAD koordinasyonunda yürütüleceğini belirten Kurum, "Biz de Bakanlık olarak hem Anadolu Yakası'nda hem de Avrupa Yakası'nda 2 kriz merkezi kuruyoruz. Burada, 39 ilçeye ilişkin kaymakamlıklarımıza, 112'ye gelen talepleri anında yerinde incelemek suretiyle bu hizmetleri inşallah vatandaşımıza hızlı bir şekilde vereceğiz." ifadelerini kullandı.