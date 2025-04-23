İstanbul’daki depremin ardından kabineden ortak açıklama geldi

İstanbul Silivri'de 3.9'luk deprem sonrası peş peşe şiddetli depremler meydana geldi. Silivri merkezli ikinci depremin büyüklüğü 6.2 olarak açıklanırken Büyükçekmece'de 5.9 ve 4.4'lük artçılar görüldü. AFAD riskli binalara girilmemesi konusunda uyardı. İstanbul'da kriz masası kuruldu. Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, can kaybı ve yaralı olmadığını açıkladı. Okullar ve üniversiteler 2 gün tatil edildi. Kararı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve YÖK Başkanı Erol Özvar A Haber canlı yayınında açıkladı. İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi. Okul bahçeleri vatandaşlar açıldı. Başkan Erdoğan gelişmeleri anbean takip ediyor. Bu esnada bakanlar AFAD merkezinde basına açıklamalarda bulundu.