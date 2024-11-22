Manipülasyon girişimi ellerinde patladı! Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz’a soruşturma açıldı

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik hamleleriyle sık sık gündeme gelen CHP yandaşı Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz, bu kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli üzerinden yeni bir operasyona soyundu.

FATİH ALTAYLI VE İSMAİL SAYMAZ'DAN AYNI YALAN

Altaylı ve Saymaz, Başkan Erdoğan'ın Bahçeli'ye MHP'li üç milletvekili ile ilgili bir video izlettiğini daha sonra MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifalarının istendiğini iddia etti.