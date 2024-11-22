Manipülasyon girişimi ellerinde patladı! Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz’a soruşturma açıldı

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik hamleleriyle sık sık gündeme gelen CHP yandaşı Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz, bu kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli üzerinden yeni bir operasyona soyundu.
FATİH ALTAYLI VE İSMAİL SAYMAZ'DAN AYNI YALAN
Altaylı ve Saymaz, Başkan Erdoğan'ın Bahçeli'ye MHP'li üç milletvekili ile ilgili bir video izlettiğini daha sonra MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifalarının istendiğini iddia etti.
Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)
"Kulis bilgisi" adı altında ortaya atılan iddialar, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve yargı tarafından yalanlandı.
İDDİALAR YALANLADI: AMAÇ KAMUOYUNU MANİPÜLE ETMEK
MDMM'den yapılan açıklamada, Fatih Altaylı'nın ve İsmail Saymaz'ın iddialarının yer aldığı haber küpürleri paylaşılarak, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde kendisine iddia edildiği gibi bir görüntü izletmesi söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.
DMM'nin X paylaşımı
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Asılsız ve manipülatif iddia sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında "kamuoyunu yanıltıcı bilgi yayma" suçundan soruşturma başlattı.