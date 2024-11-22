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Manipülasyon girişimi ellerinde patladı! Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz'a soruşturma açıldı

"Kulis bilgisi" adı altında kamuoyunu manipüle eden CHP yandaşı Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli üzerinden benzer bir operasyona soyundu. İki isim Başkan Erdoğan'ın Bahçeli'ye MHP'li vekiller ile ilgili bir video izlettiğini bunun ardından 3 ismin istifa ettirildiğini öne sürdü. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddialarının asılsız olduğunu açıklarken İstanbul Cumhuriyet Başkankanlığı Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 09:57 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 10:03
Manipülasyon girişimi ellerinde patladı! Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz’a soruşturma açıldı

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Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik hamleleriyle sık sık gündeme gelen CHP yandaşı Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz, bu kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli üzerinden yeni bir operasyona soyundu.

FATİH ALTAYLI VE İSMAİL SAYMAZ'DAN AYNI YALAN
Altaylı ve Saymaz, Başkan Erdoğan'ın Bahçeli'ye MHP'li üç milletvekili ile ilgili bir video izlettiğini daha sonra MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifalarının istendiğini iddia etti.

Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)

"Kulis bilgisi" adı altında ortaya atılan iddialar, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve yargı tarafından yalanlandı.

İDDİALAR YALANLADI: AMAÇ KAMUOYUNU MANİPÜLE ETMEK
MDMM'den yapılan açıklamada, Fatih Altaylı'nın ve İsmail Saymaz'ın iddialarının yer aldığı haber küpürleri paylaşılarak, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde kendisine iddia edildiği gibi bir görüntü izletmesi söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.

DMM'nin X paylaşımıDMM'nin X paylaşımı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Asılsız ve manipülatif iddia sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında "kamuoyunu yanıltıcı bilgi yayma" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarının incelenmesinde;21/11/2024 tarihinde Fatih Altaylı tarafından yazılan "Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz" başlıklı yazıda ve aynı tarihte Halk Tv'de yayımlanan "Rota" isimli programda İsmail Saymaz tarafından iddia edilen ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamayla doğru olmadığı teyit edilen "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" şeklindeki sözler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımız Basın Suçları Bürosunca resen soruşturma başlatılmıştır"

İstanbul Cumuriyet Başsavcılığı İsmail Saymaz ve Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlattıİstanbul Cumuriyet Başsavcılığı İsmail Saymaz ve Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlattı

İLK SKANDALLARI DEĞİL
Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz özellikle kritik süreçlerde algı operasyonlarına zemin hazırlamalarıyla biliniyor.

Söz konusu isimlerin ortaya attıkları iddialarla toplumu manipüle etmeyi ve siyasi aktörler arasında gerilim yaratmayı hedeflediğini belirtiyor.

İşte Saymaz ve Altaylı'nın, daha önce deşifre ettiğimiz manipülatif ve asılsız haberlerinden bazıları;

CHP yandaşı Fatih Altaylının Narinin kaybından sonraki o sözlerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yalanlamaCHP yandaşı Fatih Altaylının Narinin kaybından sonraki o sözlerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yalanlama
CHP yandaşı Fatih Altaylı'nın Narin'in kaybından sonraki o sözlerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

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