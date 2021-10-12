TÜGVA'dan ve AK Parti'den İsmail Saymaz'a yalanlama: Gazetecilik namusuna halel getirmiştir

TKP, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile bağlantılı olan ve firari olarak yurt dışında bulunan etki ajanı Metin Cihan, Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA'yı hedef alarak "devlet içinde kadrolaşma" iddiasını ortaya attı.
Etki ajanı Cihan'ın peşine takılarak asılsız iddiaları dillendirenlerden biri de CHP yandaşı İsmail Saymaz oldu.
CHP'nin kanalı Halk TV'de TÜGVA'yı hedef alan İsmail Saymaz'a TÜGVA'dan sert yanıt geldi.
TÜGVA Yönetim Kurulu Üyesi ve Teşkilat Koordinatörü İbrahim Beşinci, "Saymaz'ın canlı yayında "TÜGVA belgeleri kabul etti" algısına oynaması en basit itibariyle gazetecilik namusuna halel getirmiştir. Saymaz yalancı bir müfteri olduğunu ve bu kumpasın bir parçası olduğunu bugün de ispatlamıştır." ifadelerini kullandı.
İbrahim Beşinci'nin açıklamaları şu şekilde:
Türkiye Gençlik Vakfı olarak İsmail Saymaz'ın Halk TV canlı yayınında söylediklerini hayretle izledik.
Genel Başkanımız Enes Eminoğlu ile bugün servis edilen sözde belgelerle ilgili görüşmek isteyen İsmail Saymaz'a Genel Başkanımız "Bizim birçok vakıf dernek gibi bir üyelik ve gönüllü kayıt sistemimiz var, bu sistemde de yasal çerçevede üyelerimizin bilgileri kendi izinleri doğrultusunda kaydediliyor.. Bizim bu yazılımımızın nüfusa bağlı olduğu iddiası tamamen yalandır aynı zamanda bizim bir referans sistemi ile kamuya insan yerleştirdiğimiz de tamamen uydurmadır.
GAZETECİLİK NAMUSUNA HALEL GETİRDİ
Sosyal medyadan servis edilen görüntüler masa başında üretilmiş sahte belgelerdir, birileri bu asılsız belgelerin inandırıcı olması için TÜGVA'da üye veya gönüllü olarak çalışmış kişilerin isimlerini de kullanarak veya üyelik sistemimizden çalarak bu asılsız listeleri oluşturmuştur, bu da olayın nasıl bir kumpas olduğunu ve 17/25 Aralık Süreci'ne ne kadar benzediğini göstermektir." dediği halde Saymaz'ın canlı yayında "TÜGVA belgeleri kabul etti" algısına oynaması en basit itibariyle gazetecilik namusuna halel getirmiştir.