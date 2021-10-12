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    • Güncel
    • 12.10.2021 23:10
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    • 12.10.2021 23:24
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    TÜGVA'dan ve AK Parti'den İsmail Saymaz'a yalanlama: Gazetecilik namusuna halel getirmiştir

    Yurt dışında firari olarak yaşayan ve TKP, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile bağlantılı olan etki ajanı Metin Cihan, Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA'yı hedef alarak "devlet içinde kadrolaşma" iddiasını ortaya attı. Etki ajanı Cihan'ın peşine takılarak asılsız iddiaları dillendirenlerden biri de CHP yandaşı İsmail Saymaz oldu. CHP'nin kanalı Halk TV'de TÜGVA'yı hedef alan İsmail Saymaz'a TÜGVA'dan sert yanıt geldi. TÜGVA Yönetim Kurulu Üyesi ve Teşkilat Koordinatörü İbrahim Beşinci, "Saymaz’ın canlı yayında “TÜGVA belgeleri kabul etti” algısına oynaması en basit itibariyle gazetecilik namusuna halel getirmiştir. Saymaz yalancı bir müfteri olduğunu ve bu kumpasın bir parçası olduğunu bugün de ispatlamıştır." ifadelerini kullandı. Saymaz'a bir tepki de AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas'tan geldi.

    takvim.com.tr
    TÜGVA’dan Saymaz’a tepki!

    TKP, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile bağlantılı olan ve firari olarak yurt dışında bulunan etki ajanı Metin Cihan, Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA'yı hedef alarak "devlet içinde kadrolaşma" iddiasını ortaya attı.

    Etki ajanı Cihan'ın peşine takılarak asılsız iddiaları dillendirenlerden biri de CHP yandaşı İsmail Saymaz oldu.

    CHP'nin kanalı Halk TV'de TÜGVA'yı hedef alan İsmail Saymaz'a TÜGVA'dan sert yanıt geldi.

    TÜGVA Yönetim Kurulu Üyesi ve Teşkilat Koordinatörü İbrahim Beşinci, "Saymaz'ın canlı yayında "TÜGVA belgeleri kabul etti" algısına oynaması en basit itibariyle gazetecilik namusuna halel getirmiştir. Saymaz yalancı bir müfteri olduğunu ve bu kumpasın bir parçası olduğunu bugün de ispatlamıştır." ifadelerini kullandı.

    İbrahim Beşinci'nin açıklamaları şu şekilde:
    Türkiye Gençlik Vakfı olarak İsmail Saymaz'ın Halk TV canlı yayınında söylediklerini hayretle izledik.

    Genel Başkanımız Enes Eminoğlu ile bugün servis edilen sözde belgelerle ilgili görüşmek isteyen İsmail Saymaz'a Genel Başkanımız "Bizim birçok vakıf dernek gibi bir üyelik ve gönüllü kayıt sistemimiz var, bu sistemde de yasal çerçevede üyelerimizin bilgileri kendi izinleri doğrultusunda kaydediliyor.. Bizim bu yazılımımızın nüfusa bağlı olduğu iddiası tamamen yalandır aynı zamanda bizim bir referans sistemi ile kamuya insan yerleştirdiğimiz de tamamen uydurmadır.

    GAZETECİLİK NAMUSUNA HALEL GETİRDİ
    Sosyal medyadan servis edilen görüntüler masa başında üretilmiş sahte belgelerdir, birileri bu asılsız belgelerin inandırıcı olması için TÜGVA'da üye veya gönüllü olarak çalışmış kişilerin isimlerini de kullanarak veya üyelik sistemimizden çalarak bu asılsız listeleri oluşturmuştur, bu da olayın nasıl bir kumpas olduğunu ve 17/25 Aralık Süreci'ne ne kadar benzediğini göstermektir." dediği halde Saymaz'ın canlı yayında "TÜGVA belgeleri kabul etti" algısına oynaması en basit itibariyle gazetecilik namusuna halel getirmiştir.

        ÖZÜR DİLE İSMAİL
        Saymaz yalancı bir müfteri olduğunu&bu kumpasın bir parçası olduğunu bugün de ispatlamıştır. İsmail Saymaz'ı TÜGVA'dan özür dilemeye davet ediyoruz.

        AK PARTİ'DEN YALANLAMA
        Saymaz'a bir tepki de AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas'tan geldi.

        KAYNAĞINI AÇIKLA
        "İsmail Saymaz, Halk Tv canlı yayınında "AK Parti'deki kaynaklarım TÜGVA ile ilgili yayınlanan belgeleri doğruladılar" demiş. Fazilet Durağı yalanı gibi bir çok olayda yalancılığı tescillenen Saymaz'ın bu iddiası da yine asılsız ve yalandır."         ifadelerini kullanan Arvas, "Gazeteciliği devamlı "şuradan aldığım bilgiye göre, buradan duyduğuma göre" seviyesine düşüren Saymaz, AK Parti adını kullanarak kendi yalanını meşru hale getirmeye çalışmaktadır. Saymaz, madem bu kadar kendisinden emin buyursun yalan haberinin kaynağını açıklasın." dedi.
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