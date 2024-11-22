Hafta sonu kar geliyor: Sıcaklıklar 15 derece düşecek! Antalya’ya turuncu kodlu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının cumartesi batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer 18 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceğini duyurdu.

Meteorolojinin tahminlerine göre, yurdun büyük bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak düşecek.

Hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak. (AA)

Sıcaklıklar yurt genelinde 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer 18 derece azalarak, mevsim normalleri altına inecek.

Cumartesi günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HANGİ BÖLGELERDE KAR YAĞACAK?

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hafta sonu soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak. (AA)

Pazar günü ilk saatlerden itibaren yurdun iç kesimlerinde beklenen yağışlar, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Yağışlı havanın zamanla doğuya doğru hareket ederek, çarşamba günü yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK HAVA SICAKLIKLARI NE KADAR OLACAK?

Hafta sonunda bazı illerde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

Ankara: -3/2,

İstanbul: 3/7,

İzmir: 4/11,

Antalya: 7/15,

Bursa: 0/8,

Eskişehir: -5/1,

Konya: -5/1,

Kayseri: -10/-2,

Bolu: -2/1,

Samsun: 6/9,

Trabzon: 7/10,

Erzurum: -10/-7,

Diyarbakır: -4/4.

2 ile sarı 1 ile turuncu kodlu uyarı (MGM internet sitesi)

ANTALYA'YA TURUNCU KODLU ALARM

Öte yandan Burdur ve Isparta için sarı kodlu, 6 ilçede okulların tatil edildiği Antalya'da ise turuncu kodlu alarm verildi.



BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara ve Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Günlük hava durumu raporu (MGM internet sitesi)

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın; öğleden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatıdan (Lodos) kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Günlük hava durumu raporu (MGM internet sitesi)

ADANA °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 20°C

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu

Günlük hava durumu raporu (MGM internet sitesi)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

Günlük hava durumu raporu (MGM internet sitesi)

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu