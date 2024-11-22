Hafta sonu kar geliyor: Sıcaklıklar 15 derece düşecek! Antalya’ya turuncu kodlu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının cumartesi batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer 18 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceğini duyurdu.
Meteorolojinin tahminlerine göre, yurdun büyük bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak düşecek.
Sıcaklıklar yurt genelinde 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer 18 derece azalarak, mevsim normalleri altına inecek.
Cumartesi günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HANGİ BÖLGELERDE KAR YAĞACAK?
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Pazar günü ilk saatlerden itibaren yurdun iç kesimlerinde beklenen yağışlar, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
Yağışlı havanın zamanla doğuya doğru hareket ederek, çarşamba günü yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.
HAFTA SONU EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK HAVA SICAKLIKLARI NE KADAR OLACAK?
Hafta sonunda bazı illerde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
Ankara: -3/2,
İstanbul: 3/7,
İzmir: 4/11,
Antalya: 7/15,
Bursa: 0/8,
Eskişehir: -5/1,
Konya: -5/1,
Kayseri: -10/-2,
Bolu: -2/1,
Samsun: 6/9,
Trabzon: 7/10,
Erzurum: -10/-7,
Diyarbakır: -4/4.
ANTALYA'YA TURUNCU KODLU ALARM
Öte yandan Burdur ve Isparta için sarı kodlu, 6 ilçede okulların tatil edildiği Antalya'da ise turuncu kodlu alarm verildi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara ve Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın; öğleden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatıdan (Lodos) kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 21°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 20°C
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu