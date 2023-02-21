Son dönemde ekranlarından çektiği algı operasyonlarıyla bilinen Habertürk'ün yazarı Fatih Altaylı peş peşe skandallara imza attı.
Depremin ilk anından itibaren provokasyon içerikli yazılar ve paylaşımlar yapan Altaylı Twitter üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan hakaret dolu bir paylaşım yaptı.
FATİH ALTAYLI'NIN REZİL PAYLAŞIMI
28 Şubat döneminin kalemşörlerinden olan Altaylı, "Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin" ifadelerini kullandı.
DİYANET HAREKET GEÇTİ
Altaylı'nın bu skandal paylaşımı toplumun her kesimi tarafından tepkiyle karşılanırken Diyanet İşleri Başkanlığı da harekete geçti.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kuruluna yöneltilen, "Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi?" sorusuna verilen cevaba kasten suizanda bulunarak, sosyal medya hesabından Başkanlık ve personeline yönelik çok ağır hakaretlerde bulunduğu iddiası ile Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu.
"AŞAĞILAYICI İFADELERLE HAKARET ETTİ"
Başkanlık I. Hukuk Müşaviri Selami Açan imzasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, "Şüphelinin twitter sayfası üzerinden aşağılayıcı ifadelerle Başkanlığımız ve çalışanlarına karşı hakaret ederek vatandaşlarımızı ve depremzedelerimizi Başkanlığımıza karşı kışkırtmaya çalışması üzerine Başkanlığımızca suç duyurusunda bulunmak zorunluluğu hasıl olmuştur." denildi.