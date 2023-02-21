28 Şubat döneminin kalemşörlerinden olan Altaylı, "Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin" ifadelerini kullandı.

DİYANET HAREKET GEÇTİ

Altaylı'nın bu skandal paylaşımı toplumun her kesimi tarafından tepkiyle karşılanırken Diyanet İşleri Başkanlığı da harekete geçti.