Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 21.02.2023 17:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.02.2023 17:33
    ABONE OL

    Fatih Altaylı'dan rezil paylaşım! Diyanet'i hedef aldığı ahlaksızlık yetmedi...

    Fatih Altaylı 17 Şubat'ta sosyal medya hesabından rezil ifadelerle Diyanet İşleri Başkanlığı ve personeline hakaret etti. Diyanet İşleri Başkanlığı skandal sonrası harekete geçerek suç duyurusunda bulunurken Fatih Altaylı rezil bir paylaşım daha yaptı.

    takvim.com.tr
    Fatih Altaylı’dan rezil paylaşım!

    Son dönemde ekranlarından çektiği algı operasyonlarıyla bilinen Habertürk'ün yazarı Fatih Altaylı peş peşe skandallara imza attı.

    Depremin ilk anından itibaren provokasyon içerikli yazılar ve paylaşımlar yapan Altaylı Twitter üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan hakaret dolu bir paylaşım yaptı.

    FATİH ALTAYLI'NIN REZİL PAYLAŞIMI

    28 Şubat döneminin kalemşörlerinden olan Altaylı, "Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin" ifadelerini kullandı.

    DİYANET HAREKET GEÇTİ
    Altaylı'nın bu skandal paylaşımı toplumun her kesimi tarafından tepkiyle karşılanırken Diyanet İşleri Başkanlığı da harekete geçti.



    Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kuruluna yöneltilen, "Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi?" sorusuna verilen cevaba kasten suizanda bulunarak, sosyal medya hesabından Başkanlık ve personeline yönelik çok ağır hakaretlerde bulunduğu iddiası ile Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu.

    "AŞAĞILAYICI İFADELERLE HAKARET ETTİ"
    Başkanlık I. Hukuk Müşaviri Selami Açan imzasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, "Şüphelinin twitter sayfası üzerinden aşağılayıcı ifadelerle Başkanlığımız ve çalışanlarına karşı hakaret ederek vatandaşlarımızı ve depremzedelerimizi Başkanlığımıza karşı kışkırtmaya çalışması üzerine Başkanlığımızca suç duyurusunda bulunmak zorunluluğu hasıl olmuştur." denildi.


        "SUÇ TEŞKİL EDİYOR"
        Dilekçede, Altaylı'nın, ülkemizin ve vatandaşlarının çok zor dönemlerden geçtiği bugünlerde Diyanet İşleri Başkanlığına ve devlet kuruluşlarına karşı algı ve dezenformasyon yoluyla, Din İşleri Yüksek Kuruluna sorulan bir soruya kurulun, dini bir konuya verdiği ilmi bir cevabı alıntılayarak Diyanet İşleri Başkanlığına ve personeline karşı aşağılayıcı, hakaretamiz söylemlerle saldırmasının Türk Ceza Kanunu anlamında suç teşkil ettiği ifade edildi.

        Fatih Altaylı'nın, Diyanet İşleri Başkanlığına ve personeline karşı aşağılayıcı ve hakaret içerikli ifadeleriyle halkı tahrik edici, nefrete ve ayrımcılığa sürükleyecek şekildeki şikayete konu olan paylaşımda bulunmasının toplum nezdinde ve sosyal medyada büyük tepkiye yol açtığı ve halk arasında infiale sebep olduğu kaydedilen suç duyuru dilekçesinde, Altaylı hakkında, soruşturma ve kovuşturma başlatılarak, cezalandırılması talep edildi.

        FATİH ALTAYLI'DAN BİR SKANDAL DAHA
        Fatih Altaylı Diyanet'in suç duyurusunun ardından rezilliğini ileri boyuta taşıdı! Sosyal medya hesabı üzerinden Kasımpaşa spor kulübünün fotoğrafını paylaşan Altaylı, "Diyanet İşleri Başkanlığı gibi Atatürk yadigarı bir kurumu kirletenler beni mahkemeye vermiş. Kendilerine yanıtımdır." notunu düştü.

        Fatih Altaylı mesajını gizli vermeye çalışsa da imza attığı ahlaksızlık net bir şekilde anlaşılıyor! Altaylı bu paylaşım ile argoda 'Kasımpaşa' ifadesinin geçtiği 'Aslında umurumda bile değil önemsemiyorum' anlamına gelen cümleye gönderme yapıyor.

            TEPKİ YAĞDI
            Altaylı'nın imza attığı skandala sosyal medyada tepki yağdı.

            KASIMPAŞA'DAN AÇIKLAMA
            Yaşananlar sonrası Kasımpaşa Spor Kulübü'nden açıklama geldi. Açıklamada, "Kasımpaşa Spor Kulübümüzün adı kullanılarak sahte hesaplar üzerinden güncel, siyasi konular içerisine çekilmek istenmektedir. Konuyla ilgili hukuki süreç kulübümüz tarafından takip edilmektedir. Kasımpaşa Spor Kulübünün tek amacı Türk sporuna hizmet etmektir. " ifadelerine yer verildi.

            Altaylı ise paylaşımı yalanlamadı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Fatih Altaylı’dan rezil paylaşım!
            Haberler Haberler Fatih Altaylı'dan rezil paylaşım! Diyanet'i hedef aldığı ahlaksızlık yetmedi...
                SON DAKİKA