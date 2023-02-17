"Manipülasyon yapmam mesleği bırakırım" diyen Fatih Altaylı'nın 7.7 ve 7.6'lık depremler üzerinden attığı iftira ve yalanlar

ALTAYLI'NIN AÇIKLAMASI DÜPEDÜZ YALAN VE İFTİRADAN İBARETTİR

Biz de RTÜK olarak bunu destekledik. Kampanya detayları önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. Yardım kampanyalarını engellememiz söz konusu olamaz, bilakis yardım kampanyalarının tamamını desteklemişizdir. Desteklemeye de devam edeceğiz. Fatih Altaylı'nın açıklaması düpedüz yalan ve iftiradan ibarettir."

"MESLEĞİ BIRAKIRIM"

Fatih Altaylı, 8 Şubat 2023'te Habertürk ekranlarında yayınlanan programının başında önce manipülasyon yapmıştı. Programın sonunda ise yayındaki konuklarını şahit göstererek "Ben hayatımda hiç bir şeyi manipülasyon yapmadım. Bu mesleği bırakırım, manipülasyon yapmam" sözleriyle medyayı hedef almıştı.