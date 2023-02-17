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    • Haberler
    • 17.02.2023 17:06
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    • 17.02.2023 17:23
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    "Manipülasyon yapmam mesleği bırakırım" diyen Fatih Altaylı'nın 7.7 ve 7.6'lık depremler üzerinden attığı iftira ve yalanlar

    Devletin birçok kurumunu farklı şekillerde hedef alarak iftira ve yalanlarla suçlayan Habertürk Yazarı Fatih Altaylı depremin 3. günü yardım kampanyası yapmak istediklerini ancak engellendikleri duyurmuştu. Turkuvaz Medya çatısı altında yapılan ortak yayın sonrası toplanan 115,1 milyar liralık bağış rakamı sonrası yine iftiraya başlayan Altaylı, "Yani tam bir dostlar alışverişte görsün durumu" diyerek bankaların yaptığı bağışları hedef aldı. İşte 8 Şubat'taki yayında "Bu mesleği bırakırım, manipülasyon yapmam" diyen Altaylı'nın depremin ilk gününden itibaren Habertürk ekibiyle birlikte ortaya attığı yalan ve manipülasyonlar.

    takvim.com.tr
    Altaylı’nın manipülasyon dolu kirli deprem sicili

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilien 7.7 ve 7.6'lık depremler sonra devlet-millet el ele vererek bölgede çalışmalara başladı. AFAD koordinasyonunda Mehmetçik, birçok sivil toplum kuruluşu ve gönüllüler bölgede yardım faaliyetlerinden kurtarma operasyonlarına canla başla büyük bir dayanışma örneği gösterdi.

    FATİH ALTAYLI: "MANİPÜLASYON YAPMAM MESLEĞİ BIRAKIRIM" | VİDEO İZLE

    HABERTÜRK HABERİ SERVİS ETTİ ALTAYLI ÇARPITTI
    Bu birlik ve dayanışma ruhuna ilk günden itibaren manipülasyon ve çarpıtma için hazırlanmış haberlerle köstek olmaya çalışan Habertürk ekibi ve yazarı Fatih Altaylı geçtiğimiz günlerde yeni bir skandala imza attı. Habertürk internet sitesi TÜİK'in istatistiklerini 8 Şubat'ta okuyucularına servis etti.

    Günler sonra Başkan Erdoğan'ın yıkılan binaların büyük bir bölümünün 1999 yılından önce yapıldığını açıklamasının ardından Fatih Altaylı köşesinde aynı yalanı devam ettirdi.

    DEVLETİN AÇIKLADIĞI İSTATİSTİĞİ İDDİA ÇARPITTI MANİPÜLASYON YAPTI
    Devletin yaptığı TOKİ binaları yıkılmamasına rağmen hükümeti hedef alan Altaylı, "Yıkılanların yüzde 99'unun 1999 öncesi yapıldığı iddia edilerek sorumluluk genelde olduğu gibi geçmişe yüklenmeye çalışılıyor." dedi.



        Altaylı, 15 Şubat'ta yazdığı yazısını desteklemek adına sosyal medya hesabından Habertürk gazetesinin 8 Şubat'ta yalanlarına hizmet etmesi için yaptırdığı haberi paylaştı.

        TABLONUN ADI DEĞİŞTİRİLDİ
        Sonrasında gelen tepkiler üzerine Habertürk, dolaşıma soktuğu tabloyu "Depremin vurduğu illerde ikamet edilen binanın inşa yılına göre hanehalkı oranı" başlığıyla değiştirmek zorunda kaldı.

        Altaylı'nın manipülasyonu sonrası Habertürk'ten yapılan açıklamada, "10 ilin vahim bina tablosu" başlıklı haberimizde binaların yaşı ya da inşa yılı değil bu illerdeki hane halkının oturduğu konutların ortalama inşa yılları derlenmiştir. Ancak verilerin çarpıtıldığı görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

            YARDIM PROGRAMI ÜZERİNDE İFTİRA
            8 Şubat 2023'te benzer bir manipülasyona imza atan Fatih Altaylı, ''Bu akşam yerli yabancı sporcular, iş adamları bilimadamları ile depremzedeler için bir yardım yayını yapacaktık. Amacımız birkaç bin tane Konteyner evler almaktı. Son dakikada RTÜK'ten bir talimat geldi ''Yapmayın'' dediler." diyerek Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu hedef almıştı.

            Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın düzenlemeyi planladıkları yardım programının RTÜK tarafından engellendiği iddiasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

            "Fatih Altaylı her zamanki gibi sorumlu davranmayıp araştırmadan manipülasyon peşinde. Duyarlı yayıncılarımız tarafından ayrı ayrı yardım kampanyası yapılması yerine daha güçlü bir destek için ortak hareket edilerek birlikte kampanya yapma kararı alındı.

                ALTAYLI'NIN AÇIKLAMASI DÜPEDÜZ YALAN VE İFTİRADAN İBARETTİR
                Biz de RTÜK olarak bunu destekledik. Kampanya detayları önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. Yardım kampanyalarını engellememiz söz konusu olamaz, bilakis yardım kampanyalarının tamamını desteklemişizdir. Desteklemeye de devam edeceğiz. Fatih Altaylı'nın açıklaması düpedüz yalan ve iftiradan ibarettir."

                "MESLEĞİ BIRAKIRIM"
                Fatih Altaylı, 8 Şubat 2023'te Habertürk ekranlarında yayınlanan programının başında önce manipülasyon yapmıştı. Programın sonunda ise yayındaki konuklarını şahit göstererek "Ben hayatımda hiç bir şeyi manipülasyon yapmadım. Bu mesleği bırakırım, manipülasyon yapmam" sözleriyle medyayı hedef almıştı.

                115,1 MİLYAR LİRALIK BAĞIŞ TOPLANDI
                Altaylı'nın tek başına yardım toplamak için manipülasyon yaptığı ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi. Yurt içi ve dışından 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda eş zamanlı yayınlanan program 7 saat sürdü. Gecede en yüksek bağış TCMB'den geldi. TCMB Başkanı Kavcıoğlu, 30 milyar TL bağışladıklarını açıkladı. Kampanyaya Ziraat Bankası 20 milyar TL, VakıfBank 12 milyar TL, Halkbank 7 milyar TL ile katıldı.

                YARDIM KAMPANYASINI KARALADI: "DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN"
                Bugün köşesinde yazdığı yazıyla bu kez yapılan yardımları diline dolayan Altaylı, "Yani tam bir dostlar alışverişte görsün durumu. Bir cepten diğer cebe. Ve tabii yasallığı tartışmalı." diyerek başta manipülasyon yaptığı yardım kampanyasını karalamaya girişti.

                BUGÜN BAĞIRANLAR O GÜN YAPILANLARA NE DİYOR?
                Ancak kampanyanın hemen sonrası manipülasyon ve algı operasyonuna başlayarak "milletin parasını millete veriyorsunuz" diyenlere Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, köşesinden cevap verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 17 Ağustos depreminin ardından 500 milyar TL'lik bir bağışta bulunmuştu. Güngör, "Bugün bağıranlar o gün yapılanlara ne diyor? Çok merak ediyorum!" ifadelerini kullandı.

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                Haberler Haberler "Manipülasyon yapmam mesleği bırakırım" diyen Fatih Altaylı'nın 7.7 ve 7.6'lık depremler üzerinden attığı iftira ve yalanlar
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