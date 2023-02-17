"Manipülasyon yapmam mesleği bırakırım" diyen Fatih Altaylı'nın 7.7 ve 7.6'lık depremler üzerinden attığı iftira ve yalanlar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilien 7.7 ve 7.6'lık depremler sonra devlet-millet el ele vererek bölgede çalışmalara başladı. AFAD koordinasyonunda Mehmetçik, birçok sivil toplum kuruluşu ve gönüllüler bölgede yardım faaliyetlerinden kurtarma operasyonlarına canla başla büyük bir dayanışma örneği gösterdi.
FATİH ALTAYLI: "MANİPÜLASYON YAPMAM MESLEĞİ BIRAKIRIM" | VİDEO İZLE
HABERTÜRK HABERİ SERVİS ETTİ ALTAYLI ÇARPITTI
Bu birlik ve dayanışma ruhuna ilk günden itibaren manipülasyon ve çarpıtma için hazırlanmış haberlerle köstek olmaya çalışan Habertürk ekibi ve yazarı Fatih Altaylı geçtiğimiz günlerde yeni bir skandala imza attı. Habertürk internet sitesi TÜİK'in istatistiklerini 8 Şubat'ta okuyucularına servis etti.
Günler sonra Başkan Erdoğan'ın yıkılan binaların büyük bir bölümünün 1999 yılından önce yapıldığını açıklamasının ardından Fatih Altaylı köşesinde aynı yalanı devam ettirdi.
DEVLETİN AÇIKLADIĞI İSTATİSTİĞİ İDDİA ÇARPITTI MANİPÜLASYON YAPTI
Devletin yaptığı TOKİ binaları yıkılmamasına rağmen hükümeti hedef alan Altaylı, "Yıkılanların yüzde 99'unun 1999 öncesi yapıldığı iddia edilerek sorumluluk genelde olduğu gibi geçmişe yüklenmeye çalışılıyor." dedi.