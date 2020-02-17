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  • Son Güncelleme: 18.02.2020 01:36

’dan itirafı! Destek tweetlerini kabul etti

Sözde tarafsız ve ilkeli gazetecilik yaptığını iddia eden asılsız haberlerin önde gelen ismi ’yle mücadele konusunun tartışıldığı TV programında hükümeti FETÖ ile mücadele etmemekle suçladı. Saymaz’a ayar AK Parti eski Milletvekili ’den geldi. Metiner, FETÖ’nün bankasının ve yayın organlarının kapatıldığı dönemde Saymaz’ın attığı FETÖ’ye destek tweetlerini okudu. “Ne alakası var saçma sapan şeyler” diyerek konuyu değiştirmeye çalışan Saymaz daha sonra skandal twettleri kabul etti.

İsmail Saymaz’dan FETÖ itirafı!

Sözde tarafsız ve ilkeli gazetecilik yaptığını iddia eden asılsız haberlerin önde gelen ismi 'yle mücadele konusunun tartışıldığı CNN Türk'te yayınlana programda hükümeti FETÖ ile mücadele etmemekle suçladı.

Hürriyet gazetesi muhabiri Saymaz'a ayar AK Parti eski Milletvekili 'den geldi. Metiner, İsmail Saymaz'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün bankasının kapatıldığı, yayın organlarına el konulduğu dönemde attığı tweetleri isim vermeden okudu.

FETÖ'NÜN YAYIN ORGANININ KAPATILMASINA ZORBALIK DEMİŞ
Metiner, "FETÖ'nün FETÖ olarak bilindiği dönemde kimsenin kuşku duymadığı bankalarına el koyulduğu, medyasının kapatıldığı dönemde atılan tweetler" diyerek Saymaz'ın attığı;

"Hem cemaatin bankasına el koy hem cemaat yasal hakkını kullanıp yargıya itiraz edince kaos çıkarıyor de"

"Kanaltürk grubuna yapılan muamele, ortaçağ zorbalığıdır. Halkın haber alma hakkı düşünce ve ifade hürriyetinin katlidir. Utanç verici…" iki tweeti okudu.

FETÖ'YE DESTEK TWEETLERİNİ KABUL ETTİ
Metiner'in tweetleri okumasının ardından "Ne alakası var saçma sapan şeyler" diyerek konuyu değiştirmeye çalışan Saymaz daha sonra skandal tweettleri kabul etti.

İşte Saymazın skandal tweetleri:

BYLOCK'U AKLAMAYA ÇALIŞMIŞTI
FETÖ'ye destek tweetlerini kabul eden Saymaz FETÖ'nün haberleşme programı olan 'u da aklama girişimine soyunmuştu. Saymaz, ABD'ye gidip FETÖ'nün kripto yazışma uygulaması ByLock'un sözde sahibi David Keynes ile röportaj yapıp FETÖ soruşturmasını baltalamaya çalışmıştı.

Röportajın genelinde ByLock'un FETÖ için yeterince önemli olmadığı özellikle vurgulanmıştı. FETÖ, örgüt içi iletişimde bu programı kullandığı için, ByLock FETÖ'yü çözme ve çökertme aracı olarak devletin eline geçmiş önemli bir aygıt olmuştu ancak röportajda tam tersine "ByLock hiçbir şeydir" algısı özellikle vurgulanmıştı.

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