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CHP yandaşı Fatih Altaylı'nın Narin'in kaybından sonraki o sözlerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

Fatih Altaylı’nın 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybından sonra ortaya attığı “Türkiye’de her yıl on binlerce çocuk kayboluyor” iddiasına İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada “Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz” denildi.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 12:38 Güncelleme 04 Eylül 2024, 12:39
CHP yandaşı Fatih Altaylı’nın Narin’in kaybından sonraki o sözlerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yalanlama

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Türkiye, 15 gündür Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı konuşurken CHP yandaşı Fatih Altaylı, ortaya skandal bir iddia attı. Altaylı, Narin'in kaybının hemen ardından halkı galeyana getirecek şekilde "Her yıl on binlerce çocuğun kaybolduğunu" söyledi.

Altaylı'nın sözleri şu şekilde:

"EPEY BİR ŞEY BİLİYORLAR AMA PEK KONUŞAMIYORLAR"

"Çocuklar söz konusu olduğunda ben hakikaten dayanamıyorum. Eşim bana sorduğunda 'benim oradan aldığım bilgiye göre amcası baş şüpheli gibi duruyor' demiştim fakat daha sonra ibre amcadan uzaklaşıp kardeşleri, ailenin diğer fertlerine doğru gitti fakat sonra yeniden amcaya döndü. Ne olup ne bittiğini bilmiyoruz. Muhtemelen de öğrenemeyeceğiz. Bu gibi konularda mahalle halkı ve orada yaşayanlar epey bir şey biliyorlar ama pek konuşamıyorlar.

"İŞİN DAHA VAHİM TARAFI..."

İşin daha vahim tarafı şu. Bilindi, konuşuldu, üzerinde epeydir durulan ve muhtemelen, Allah korusun inşallah olmamıştır diyeceğim ama, muhtemelen de artık yaşamayan bir çocuk diye düşünüyorum ve o yüzden de çok dertleniyorum, çok üzülüyorum. Ama şunu da söylemek lazım, keşke bir tek Narin olsa... Türkiye'de o kadar fazla çocuk kayboluyor ki inanamazsınız! Bu vereceğim rakamlar aslında devletin resmi sayıları da bir yandan açık kaynaklardan edinebildiğimiz bilgilere göre Türkiye'de son 8 yılda kaybolan çocuk sayısı yaklaşık 100 bin, 98-99 bin civarında...

YILDA 10 BİNDEN FAZLA ÇOCUK KAYBOLUYOR"

Yani yılda 10 binden fazla çocuk Türkiye'de kayboluyor; devletin resmi rakamlarına göre 10 binden fazla... Ayda kaybolan çocuk sayısı yine devletin resmi istatistik verilerine göre bin ila 1.200 arasında inanabiliyor musun? Biz Narin'den bahsediyoruz ama binlerce çocuk kayboluyor. Kaçırılıyor mu, öldürülüyor mu, yurt dışına mı götürülüyor, içeride mi kayboluyor, organ mafyası mı? Bunların hiçbiriyle de ilgili ortalıkta somut bir bilgimiz yok ama bunlar açıklanmış açık kaynaklarda haber olmuş sayılar.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Türkiye'de resmi rakamlara göre yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor" iddiası doğru değildir. İddia edilenin aksine Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veya başka bir devlet kurumu tarafından, "kayıp çocuk sayısı" ile ilgili şu ana kadar herhangi bir istatistik yayınlanmamıştır.

TÜİK'in açıkladığı veriler, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk istatistikleri kapsamında, hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan çocukların istatistiksel verilerini içermektedir. Dolayısıyla her yıl 10 binlerce çocuğun kaybolduğu ve bulunamadığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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