CHP yandaşı Fatih Altaylı’nın Narin’in kaybından sonraki o sözlerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yalanlama

Yani yılda 10 binden fazla çocuk Türkiye'de kayboluyor; devletin resmi rakamlarına göre 10 binden fazla... Ayda kaybolan çocuk sayısı yine devletin resmi istatistik verilerine göre bin ila 1.200 arasında inanabiliyor musun? Biz Narin 'den bahsediyoruz ama binlerce çocuk kayboluyor. Kaçırılıyor mu, öldürülüyor mu, yurt dışına mı götürülüyor, içeride mi kayboluyor, organ mafyası mı? Bunların hiçbiriyle de ilgili ortalıkta somut bir bilgimiz yok ama bunlar açıklanmış açık kaynaklarda haber olmuş sayılar.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Türkiye'de resmi rakamlara göre yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor" iddiası doğru değildir. İddia edilenin aksine Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veya başka bir devlet kurumu tarafından, "kayıp çocuk sayısı" ile ilgili şu ana kadar herhangi bir istatistik yayınlanmamıştır.

TÜİK'in açıkladığı veriler, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk istatistikleri kapsamında, hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan çocukların istatistiksel verilerini içermektedir. Dolayısıyla her yıl 10 binlerce çocuğun kaybolduğu ve bulunamadığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."