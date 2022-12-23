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    • 23.12.2022 23:51
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    Ekremci medyanın fondaş yazarı İsmail Saymaz'ın 'Beştepe'de İmamoğlu zirvesi' yalanının deşifresi: Algısı elinde patlayınca özür diledi

    Ekremci medyanın baş aktörlerinden Halk TV'nin yazarı İsmail Saymaz, 'Beştepe'de İmamoğlu zirvesi' başlığıyla kaleme aldığı yazıda Kabine toplantısının 13 Aralık'ta yapıldığını iddia ederek  "Erdoğan'ın kurmaylarıyla İmamoğlu davasını konuştu" algısını yaydı. Ancak kasıtlı ve sistematik bir şekilde yanlış bilgilerle temellendirilen kirli algı Saymaz'ın elinde patladı. Çünkü Kabine toplantısı İmamoğlyu davasından iki gün önce (12 Aralık) yapılmış, Erdoğan devam eden süreçte Türkmenistan'a gitmişti. Algısı elinde patlayınca yarım ağızla özür dileyen İsmail Saymaz, bu kez de Erdoğan'ın 16 Aralık'ta Malatya'da olduğunu iddia etti. Oysa ki Başkan Erdoğan 16 Aralık'ta İstanbul'da idi. Takvim.com.tr, İsmail Saymaz'ın sistematik yalanını sizler için deşifre etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    ’Beştepe’de İmamoğlu zirvesi’ yalanının deşifresi

    Türkiye, 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala muhalefetin ve yandaşı medyanın yalan, iftira, algı, kara propaganda ve manipülasyonuna maruz kalıyor.


    Bunun son örneği, CHP içerisindeki Ekremci medyanın baş aktörlerinden Halk TV'nin fondaş yazarı İsmail Saymaz eliyle gerçekleştirildi.



    "BEŞTEPE'DE İMAMOĞLU ZİRVESİ" YALANI
    Halk TV'nin internet sitesinde "Beştepe'de İmamoğlu zirvesi" başlığıyla bir yazı kaleme alan Saymaz, iddialarını yanlış bilgilerle temellendirerek kirli bir dezenformasyona soyundu.

    Kabine toplantısının Ekrem İmamoğlu hakkında görülen davanın bir gün öncesinde yapıldığını söyleyip, Beştepe'deki gündemin bu yönde olduğunu iddia eden Saymaz'ın kirli algı operasyonu elinde patladı.



    13 ARALIK DEYİP ALGI YAPTI: OYSA Kİ KABİNE 12 ARALIKTA İDİ
    Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu davası 14 Aralık'ta, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İsmail Saymaz'ın '13 Aralık' iddiasının aksine Başkan Erdoğan, Kabine'yi Külliye'de 12 Aralık'ta topladı.

    12 Aralık tarihli Kabine toplantısı sonrası takvim.com.tr, Başkan Erdoğan'ın açıklamarından öne çıkanları haberleştirmişti.

    ERDOĞAN, İMAMOĞLU DAVASINDAN ÖNCE YURT DIŞINA GİTTİ
    Başkan Erdoğan, Kabine sonrası 13 Aralık'ta yani İmamoğlu davasından bir gün önce gündüz saatlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Aynı günün akşamında da Esenboğa Havalimanı'ndan çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan'a gitti.

    Başkan Erdoğan İmamoğlu davası görülmeden evvel Türkmenistan'a gitmişti.

    Fondaş İsmail Saymaz'ın Ekrem İmamoğlu çizgisinde yayın yapan Halk TV'de kaleme aldığı "Beştepe'de İmamoğlu zirvesi" başlıklı yazısında iddia ettiği "Erdoğan'ın kurmaylarıyla İmamoğlu davasını konuştu" olayının gerçeklikten uzak olduğu böylelikle gözler önüne serildi.



        ALGISI ELİNDE PATLAYINCA YARIM AĞIZLA ÖZÜR DİLEDİ: 'TEKNİK HATA' YAPTIM
        Yalan ve algısı elinde patlayan İsmail Saymaz, gelen tepkiler üzerine Halk TV yayınında yarım ağızla özür dileyip 'teknik hata' yaptığını söyledi.

        Sözlerinin devamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Aralık'ta Malatya olduğunu söyledi. Saymaz bu sözleriyle de topluma yanlış ve dezenformatif bilgiler verdi.

        Çünkü iddia ettiğinin aksine Başkan Erdoğan 16 Aralık'ta Malatya'da değil, İstanbul'daydı. Bahsettiği miting ise Mardin'deki gençlerle buluşmasından olan bant yayınıydı.



        Öte yandan Saymaz'ın 'Beştepe'de İmamoğlu zirvesi' yalanına diğer yandaş medya unsuruları da çanak tuttu.

        Bilindiği üzere İsmail Saymaz, Ekrem İmamoğlu'nun 2023 emellerinin medya ayağı olan Halk TV'de köşe yazarlığı ve yorumculuk yapıyor.

        SARAÇHANE'DE MAĞDURİYET TEMELLİ ADAYLIK TİYATROSU
        İmamoğlu da dava sonrası mağdur edebiyatına sarılarak Meral Akşener ile el ele verip adaylık tiyatrosuna girişmişti.


        Akşener'in mahkumiyet kararını "Çak! Daha yeni başlıyoruz" ifadelerini kullanıp İmamoğlu ile sarılarak kutlaması ise tüm dikkaleri üzerine toplamıştı.

        6'LI MASA DAĞILMA NOKTASINA GELDİ
        Bu durum CHP ve İYİ Parti arasında ipleri germiş, 6'lı masayı dağıtma noktasına getirmişti.

        Takvim.com.tr süreci tüm detaylarıyla satır satır manşet manşet ele alarak okuyucularına duyurmuştu.
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        Haberler Güncel Ekremci medyanın fondaş yazarı İsmail Saymaz'ın 'Beştepe'de İmamoğlu zirvesi' yalanının deşifresi: Algısı elinde patlayınca özür diledi
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