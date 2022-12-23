Ekremci medyanın fondaş yazarı İsmail Saymaz'ın 'Beştepe'de İmamoğlu zirvesi' yalanının deşifresi: Algısı elinde patlayınca özür diledi

Türkiye, 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala muhalefetin ve yandaşı medyanın yalan, iftira, algı, kara propaganda ve manipülasyonuna maruz kalıyor.
Bunun son örneği, CHP içerisindeki Ekremci medyanın baş aktörlerinden Halk TV'nin fondaş yazarı İsmail Saymaz eliyle gerçekleştirildi.
"BEŞTEPE'DE İMAMOĞLU ZİRVESİ" YALANI
Halk TV'nin internet sitesinde "Beştepe'de İmamoğlu zirvesi" başlığıyla bir yazı kaleme alan Saymaz, iddialarını yanlış bilgilerle temellendirerek kirli bir dezenformasyona soyundu.
Kabine toplantısının Ekrem İmamoğlu hakkında görülen davanın bir gün öncesinde yapıldığını söyleyip, Beştepe'deki gündemin bu yönde olduğunu iddia eden Saymaz'ın kirli algı operasyonu elinde patladı.
13 ARALIK DEYİP ALGI YAPTI: OYSA Kİ KABİNE 12 ARALIKTA İDİ
Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu davası 14 Aralık'ta, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İsmail Saymaz'ın '13 Aralık' iddiasının aksine Başkan Erdoğan, Kabine'yi Külliye'de 12 Aralık'ta topladı.
12 Aralık tarihli Kabine toplantısı sonrası takvim.com.tr, Başkan Erdoğan'ın açıklamarından öne çıkanları haberleştirmişti.
ERDOĞAN, İMAMOĞLU DAVASINDAN ÖNCE YURT DIŞINA GİTTİ
Başkan Erdoğan, Kabine sonrası 13 Aralık'ta yani İmamoğlu davasından bir gün önce gündüz saatlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Aynı günün akşamında da Esenboğa Havalimanı'ndan çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan'a gitti.
Başkan Erdoğan İmamoğlu davası görülmeden evvel Türkmenistan'a gitmişti.
Fondaş İsmail Saymaz'ın Ekrem İmamoğlu çizgisinde yayın yapan Halk TV'de kaleme aldığı "Beştepe'de İmamoğlu zirvesi" başlıklı yazısında iddia ettiği "Erdoğan'ın kurmaylarıyla İmamoğlu davasını konuştu" olayının gerçeklikten uzak olduğu böylelikle gözler önüne serildi.