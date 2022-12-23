Ekremci medyanın fondaş yazarı İsmail Saymaz'ın 'Beştepe'de İmamoğlu zirvesi' yalanının deşifresi: Algısı elinde patlayınca özür diledi





ALGISI ELİNDE PATLAYINCA YARIM AĞIZLA ÖZÜR DİLEDİ: 'TEKNİK HATA' YAPTIM

Yalan ve algısı elinde patlayan İsmail Saymaz, gelen tepkiler üzerine Halk TV yayınında yarım ağızla özür dileyip 'teknik hata' yaptığını söyledi.

Sözlerinin devamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Aralık'ta Malatya olduğunu söyledi. Saymaz bu sözleriyle de topluma yanlış ve dezenformatif bilgiler verdi.



Çünkü iddia ettiğinin aksine Başkan Erdoğan 16 Aralık'ta Malatya'da değil, İstanbul'daydı. Bahsettiği miting ise Mardin'deki gençlerle buluşmasından olan bant yayınıydı.







Öte yandan Saymaz'ın 'Beştepe'de İmamoğlu zirvesi' yalanına diğer yandaş medya unsuruları da çanak tuttu.



Bilindiği üzere İsmail Saymaz, Ekrem İmamoğlu'nun 2023 emellerinin medya ayağı olan Halk TV'de köşe yazarlığı ve yorumculuk yapıyor.



SARAÇHANE'DE MAĞDURİYET TEMELLİ ADAYLIK TİYATROSU

İmamoğlu da dava sonrası mağdur edebiyatına sarılarak Meral Akşener ile el ele verip adaylık tiyatrosuna girişmişti.



Akşener'in mahkumiyet kararını "Çak! Daha yeni başlıyoruz" ifadelerini kullanıp İmamoğlu ile sarılarak kutlaması ise tüm dikkaleri üzerine toplamıştı.



6'LI MASA DAĞILMA NOKTASINA GELDİ

Bu durum CHP ve İYİ Parti arasında ipleri germiş, 6'lı masayı dağıtma noktasına getirmişti.



Takvim.com.tr süreci tüm detaylarıyla satır satır manşet manşet ele alarak okuyucularına duyurmuştu.