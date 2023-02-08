Fatih Altaylı'nın "yardım kampanyası" yalanı elinde patladı! RTÜK Başkanı Şahin açıkladı: "Ortak kampanya yapma kararı alındı"

Türkiye'de yaşanan her olayda provokatif çıkışlarıyla bilinen Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ''Bu akşam yerli yabancı sporcular, iş adamları bilimadamları ile depremzedeler için bir yardım yayını yapacaktık. Amacımız birkaç bin tane Konteyner evler almaktı. Son dakikada RTÜK'ten bir talimat geldi ''Yapmayın'' dediler." diyerek Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu hedef aldı.
FATİH ALTAYLI'NIN YALANI ELİNDE PATLADI! | VİDEO İZLE
BİRÇOK KURUMU YALAN VE İFTİRALARLA HEDEF ALMIŞTI
Daha önce de devletin birçok kurumunu farklı şekillerde hedef alarak iftira ve yalanlarla suçlayan Altaylı'ya cevap gecikmedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın düzenlemeyi planladıkları yardım programının RTÜK tarafından engellendiği iddiasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu: