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    • Haberler
    • 08.02.2023 23:16
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    • 08.02.2023 23:29
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    Fatih Altaylı'nın "yardım kampanyası" yalanı elinde patladı! RTÜK Başkanı Şahin açıkladı: "Ortak kampanya yapma kararı alındı"

    Son dakika haberi! Devletin birçok kurumunu farklı şekillerde hedef alarak iftira ve yalanlarla suçlayan Habertürk Yazarı Fatih Altaylı bu sefer RTÜK'ü hedef aldı. RTÜK'ün yardım kampanyalarına izin vermediği iftirasını atan Altaylı'nın yalanını RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ortaya çıkardı. Şahin, "Ayrı ayrı yardım kampanyası yapılması yerine daha güçlü bir destek için ortak hareket edilerek birlikte kampanya yapma kararı alındı. Fatih Altaylı'nın açıklaması düpedüz yalan ve iftiradan ibarettir." dedi.

    takvim.com.tr
    Altaylı’nın yalanı elinde patladı!

    Türkiye'de yaşanan her olayda provokatif çıkışlarıyla bilinen Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ''Bu akşam yerli yabancı sporcular, iş adamları bilimadamları ile depremzedeler için bir yardım yayını yapacaktık. Amacımız birkaç bin tane Konteyner evler almaktı. Son dakikada RTÜK'ten bir talimat geldi ''Yapmayın'' dediler." diyerek Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu hedef aldı.

    FATİH ALTAYLI'NIN YALANI ELİNDE PATLADI! | VİDEO İZLE



    BİRÇOK KURUMU YALAN VE İFTİRALARLA HEDEF ALMIŞTI
    Daha önce de devletin birçok kurumunu farklı şekillerde hedef alarak iftira ve yalanlarla suçlayan Altaylı'ya cevap gecikmedi.

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın düzenlemeyi planladıkları yardım programının RTÜK tarafından engellendiği iddiasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Fatih Altaylı her zamanki gibi sorumlu davranmayıp araştırmadan manipülasyon peşinde. Duyarlı yayıncılarımız tarafından ayrı ayrı yardım kampanyası yapılması yerine daha güçlü bir destek için ortak hareket edilerek birlikte kampanya yapma kararı alındı.

        ALTAYLI'NIN AÇIKLAMASI DÜPEDÜZ YALAN VE İFTİRADAN İBARETTİR
        Biz de RTÜK olarak bunu destekledik. Kampanya detayları önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. Yardım kampanyalarını engellememiz söz konusu olamaz, bilakis yardım kampanyalarının tamamını desteklemişizdir. Desteklemeye de devam edeceğiz. Fatih Altaylı'nın açıklaması düpedüz yalan ve iftiradan ibarettir."

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