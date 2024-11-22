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Ticaret Bakanlığı açıkladı: Çorbanın fiyatını 1000 lira yapan işletmeye 171 bin lira ceza!

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, geçen sezon kasesi 500 TL'den satışa sunulan çorbayı, yeni sezonda 1000 TL'den satışa çıktı. Otelle ilgili "haksız fiyat artışı"ndan inceleme başlatıldı. Ticaret Bakanlığı işletmeye diğer aykırılıklar için 171 bin 600 lira ceza verildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 10:07 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 10:07
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Çorbanın fiyatını 1000 lira yapan işletmeye 171 bin lira ceza!

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Ticaret Bakanlığınca, Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da geçen sezon 500 liradan sattıkları bir kase çorbayı bu sezon 1000 liradan servis edeceklerini açıklayan otelle ilgili "haksız fiyat artışı"ndan inceleme başlatılarak, diğer aykırılıklar için 171 bin 600 lira ceza verildi.

1000 liralık çorba 171 bin lira ceza!

İL MÜDÜRLÜĞÜ DENETİM YAPTI
Oteller Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir otelin restoranında 2023-2024 kış turizmi sezonunda 500 liradan satılan bir kase çorbanın fiyatının yeni sezonda 1000 liraya çıkarıldığına ilişkin haberler üzerine Ticaret İl Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı.

Ticaret Bakanlığınca, Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da geçen sezon 500 liradan sattıkları bir kase çorbayı bu sezon 1000 liradan servis edeceklerini açıklayan otelle ilgili ʺhaksız fiyat artışıʺndan inceleme başlatılarak, diğer aykırılıklar için 171 bin 600 lira ceza verildi. Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, söz konusu işletmede denetim yaptı. (DHA)Ticaret Bakanlığınca, Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da geçen sezon 500 liradan sattıkları bir kase çorbayı bu sezon 1000 liradan servis edeceklerini açıklayan otelle ilgili ʺhaksız fiyat artışıʺndan inceleme başlatılarak, diğer aykırılıklar için 171 bin 600 lira ceza verildi. Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, söz konusu işletmede denetim yaptı. (DHA)

"Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" ve "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği" kapsamında yapılan denetimde, söz konusu çorbayla ilgili haksız fiyat artışı tespit edildi.

Haksız fiyat artışı kapsamında düzenlenen tutanak, işletme yetkililerinin savunması ve ekleriyle Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderilecek. İnceleme sonucu işletmeye 1 milyon liraya kadar cezai işlem yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığınca, Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da geçen sezon 500 liradan sattıkları bir kase çorbayı bu sezon 1000 liradan servis edeceklerini açıklayan otelle ilgili ʺhaksız fiyat artışıʺndan inceleme başlatılarak, diğer aykırılıklar için 171 bin 600 lira ceza verildi. Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, söz konusu işletmede denetim yaptı. (AA)Ticaret Bakanlığınca, Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da geçen sezon 500 liradan sattıkları bir kase çorbayı bu sezon 1000 liradan servis edeceklerini açıklayan otelle ilgili ʺhaksız fiyat artışıʺndan inceleme başlatılarak, diğer aykırılıklar için 171 bin 600 lira ceza verildi. Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, söz konusu işletmede denetim yaptı. (AA)

78 AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ
Ayrıca, denetimde işletmede satışa sunulan 38 ürünün ayırıcı özelliklerinin belirtilmediği, bu eksikliğin hem kapı girişinde hem de işletme içinde mevcut bulunmaması nedeniyle 78 aykırılık belirlendi.

Fiyat listelerinde tüm vergiler dahil ürün satış fiyatı ve bu fiyatın uygulamaya başlandığı tarihin belirtilmediği, bu nedenlerle haksız fiyat artışından ayrı olarak Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri 78 aykırılıktan söz konusu işletmeye 171 bin 600 lira idari para cezası uyguladı.

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