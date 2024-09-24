İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'na yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz CHP'nin yayın organlarından Halk TV'de programa katıldı. Programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya ilişkin konuşulurken ilginç bir gelişme yaşandı.

SAYMAZ TELEFONU GÖSTERİP YAYINDAN AYRILDI

Canlı yayın sırasında telefonu çalan İsmail Saymaz'ın telefonunu programın sunucusuna göstererek kısa süreliğine yayından ayrıldı. Ancak mikrofonu açık kalan İsmail Saymaz'ın, telefondaki kişiye "Tam da bu konuyu konuşuyorduk abi" dediği duyuldu.

Halk TV yayını (Ekran görüntüsü/Takvim.com.tr)

ARAYAN KİM İSMAİL SAYMAZ, TALİMAT SARAÇHANEDE Mİ?

Bu diyalog, "Saymaz talimatla mı habercilik yapıyor?" sorusunu akıllara getirdi.