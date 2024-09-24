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İsmail Saymaz fena yakalandı: Tam da bu konuyu konuşuyorduk abi... Talimat Saraçhane'den mi?

CHP yandaşı İsmail Saymaz, CHP'nin kanalı Halk TV'de katıldığı canlı yayın sırasında aldığı telefon ile kısa süreliğine yayından ayrıldı. Ancak mikrofonu açık kalan İsmail Saymaz’ın, telefondaki kişiye "Tam da bu konuyu konuşuyorduk abi" dediği duyurdu. Yaşananlar, "Saymaz talimatla mı habercilik yapıyor?" sorusunu akıllara getirirken arayanın İBB Sözcüsü Murat Ongun olabileceği yorumları yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 15:53 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 16:52
İsmail Saymaz fena yakalandı: Tam da bu konuyu konuşuyorduk abi... Talimat Saraçhane’den mi?

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CHP yandaşı İsmail Saymaz canlı yayında fena yakalandı...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz CHP'nin yayın organlarından Halk TV'de programa katıldı. Programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya ilişkin konuşulurken ilginç bir gelişme yaşandı.

SAYMAZ TELEFONU GÖSTERİP YAYINDAN AYRILDI
Canlı yayın sırasında telefonu çalan İsmail Saymaz'ın telefonunu programın sunucusuna göstererek kısa süreliğine yayından ayrıldı. Ancak mikrofonu açık kalan İsmail Saymaz'ın, telefondaki kişiye "Tam da bu konuyu konuşuyorduk abi" dediği duyuldu.

Halk TV yayını (Ekran görüntüsü/Takvim.com.tr)Halk TV yayını (Ekran görüntüsü/Takvim.com.tr)

ARAYAN KİM İSMAİL SAYMAZ, TALİMAT SARAÇHANEDE Mİ?
Bu diyalog, "Saymaz talimatla mı habercilik yapıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Saymaz ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Saymaz ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

YAYINA DÖNDÜ EKREM İMAMOĞLU'NU ÖVDÜ
Aramanın kimden geldiği tam olarak bilinmese de sosyal medyada bu kişinin Murat Ongun olabileceği yönünde yorumlar yapıldı.

Öyle ki Saymaz'ın İBB ile olan yakınlığının yanı sıra telefon sonrası yayına döndüğünde, "CHP'lilerin gönlünde çoğunlukla Ekrem İmamoğlu'nun aday olması var." diyerek İBB Başkanına övgüler dizmesi manidar bulundu.

SAYMAZ'A ZOR SORULAR
Sosyal medyada kullanıcılar İsmail Saymaz'a tepki göstererek sorular yöneltti. Bir kullanıcı, "Birileri mi yönetiyor sizi" sorusunu sorarken başka bir kullanıcı ise "Kim bu abi" sorusunu yöneltti.

İşte sosyal medayadaki o eleştiriler:

X (Ekran görüntüsü / Takvim.com.tr)X (Ekran görüntüsü / Takvim.com.tr)

X (Ekran görüntüsü / Takvim.com.tr)X (Ekran görüntüsü / Takvim.com.tr)

X (Ekran görüntüsü / Takvim.com.tr)X (Ekran görüntüsü / Takvim.com.tr)

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