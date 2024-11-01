Silahsız sürecin önündeki en büyük engel! Kandil'in "Apo" maskesi düşüyor! DEM nereye savrulacak?

İşgalci İsrail Gazze'nin ardından Lübnan'da katliamlarına devam ederken bir yandan da İran ve Suriye'ye füzeler fırlatıyor. Yanı başımızda harlanan savaş ve "teröristan" tehlikesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın " İç cepheyi sağlam tutma" vurgusuyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarihi adımlar attı.

Bahçeli DEM Parti ile el sıkıştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi) Bahçeli önce DEM Parti ile tokalaştı daha sonra İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan 'a "Gelsin Meclis'te PKK'yı lağvetsin" çağrısı yaparak siyasetin gündemini değiştirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN SÜRECE DESTEK VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da "Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresi kişisel hesaplara kurban edilmesin!" uyarısında bulunup "Terörsüz, şiddetsiz Türkiye inşa edelim" çağrısı yaptı. Erdoğan son TBMM'de yaptığı konuşmada Kürlere tarihi bir çağrı yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün (30 Ekim) TBMM'de MHP lideri Bahçeli'nin siyaseti sallayan çıkışlarını değerlendirerek Kürtlere tarihi bir çağrı yaptı. Bahçeli'nin bir fırsat penceresi açtığını belirten Erdoğan, Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrılarının olmadığını vurgulayarak "Muhatabımız millettir" ifadelerini kullandı.

"KÜRT KARDEŞİM BU ELİ TUT VE SİYONİSTLERİN APARATLARINI ARADAN ÇIKAR"

"Kürt kardeşlerime sesleniyorum" diyen Erdoğan, "Şunu lütfen unutmayınız: 85 milyon olarak aşımız bir, ekmeğimiz bir, kıblemiz bir, vatanımız, toprağımız bir, bayrağımız, marşımız bir, devletimiz bir, en önemlisi de mazimiz bir, istikbalimiz bir, kaderimiz birdir. Buradan Gazi Meclis'imizden, milletin kürsüsünden sesleniyorum; sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle, sımsıkı tutmanı bekliyoruz. Siyonist İsrail'in aparatlığını, emperyalizmin uşaklığını, Türkiye düşmanlarının maşalığını yapanları aradan çekip çıkarmanı istiyoruz. Sevgili Kürt kardeşim, imanına, İslamına, ezanına, vatanına, toprağına, kardeşlik hukukuna sahip çıkmanı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

DEM'İ UYARDI: BİR KOLTUKTA TERÖR, DİĞERİNDE SİVİL SİYASET TAŞINMAZ.

Başkan Erdoğan DEM'e de uyarıda bulunarak "Terörün boyunduruğundan halen çıkamayan bazı Türkiyelileşmeye dair istek ve iradesi henüz olmayan siyasi parti de yaptığı son açıklamayla nerede durduğunun işaretini vermiştir. Şurası çok net anlaşılmalıdır ki Türkiye'nin terörü destekleyen, teröre arka çıkan, terörün sözcülüğünü yapan, kardeşliğe değil husumete, demokrasiye değil anarşiye, hukuka değil hukuksuzluğa hizmet eden oluşumlara taviz vermesi, bunlara göz yumması mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Terörle siyasetin, şiddetle demokrasinin yan yana gelmeyeceğinin altını çizen Erdoğan, "Bir koltukta terör, diğerinde sivil siyaset taşınmaz. Hukukun ve demokrasinin içine girmeyen, hukuk ve demokrasi içinde karşılığını alır, almıştır ve bundan sonra da alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN'IN ARADAN ÇIKARIN DEDİĞİ SİYONİST APAPARAT: KANDİL!

Başkan Erdoğan'ın Kürtlere çağrı yaparak "Aradan çıkarın" dediği siyonist İsrail'in aparatlığını ve emperyalizmin uşaklığını yapan yapı ise Kandil'deki terör ağalarından başkası değil.