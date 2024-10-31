PKK elebaşı Duran Kalkan şart koşuyor: Apo’ya uyarız ama İmralı ortamında olmaz bunlar! | TUSAŞ itirafı

TAKVİM yazdı Devlet tokadı indirdi! Bahçeli DEMin skandal bildirisi sonrası uyardı: Daha sert, seri ve şiddetli yöntemler devreye girer Örgütün paçavralarından birine konuşan Duran Kalkan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın örgüt üzerinden etkisinin devam ettiğini savunarak şunları söyledi: "Önder Apo bir cümleyle herkesi cevaplayacak, yeni tartışmalar açacak bir tutum koydu ortaya. Bu da oldukça önemli. Bunu da görmek gerekli. Çünkü çağrılar vardı, kendisine dönük cevap verdi. Kürt sorunun çözümünü hukuki ve siyasi alana taşıyacak teorik ve pratik güce sahibim dedi. Bu temelde de Apo'nun gücü yok, bir şey yapamaz, örgüt dinlemez, halk dinlemez ve benzer şeyler söyleyenleri, hezeyanda bulunanları yalanladı. Gücünü ortaya koydu. Ardından eş başkanlığımız, hareketimiz ve halkımız adına Önder Apo'nun yürüteceği her türlü mücadeleyi, geliştireceği her tutumu destekleyeceğini, ardında olacağını ilan etti." PKK elebaşı Duran Kalkan (Ekran Görünsütü/Takvim.com.tr ) "İMRALI ORTAMINDA OLMAZ BUNLAR"

Söz konusu açıklamaları ile teröristbaşı Öcalan'a uyacaklarını söyleyen Duran Kalkan sözlerinin devamında şart koşarak süreci tıkamanın yoluna gitti. Terörist Kalkan, "Elbette dünyadan tecrit edilmiş, İmralı ortamında olmaz bunlar. Çünkü aktif bir çalışma gerekli. Bunun için 24 saat çaba gerekli. Herkesle ilişki gerekli. Herkesin görüşünü alması gerekli. Bu bakımdan İmralı işkence tecrit ve soykırım sistemi içerisinde olmaz." dedi.

YİNE TERÖRİSTBAŞINI KULLANIYOR: BAŞKA TÜRLÜ OLMAZ

Atılan adımın "savaş taktiği" olduğu göndermesini yapan terörist Duran Kalkan, "Gerçekten Önder Apo'nun rol oynamasını istiyorlarsa, söz konusu çevreler, bağcı dövmek istemiyorlarsa, özel savaş taktiği yapmıyorlarsa, o zaman uygun koşullar yaratmalılar. Başka türlü olmaz." diyerek şart koştu. Kalkan, "Zaten dikkat edelim, çok fazla güven vermedi. Herkes bu tür çağrılara kuşkuyla yaklaştı. Nereden çıktı bu dediler. Halbuki çok doğal bir durumdu. O nedenle Önder Apo'nun sağlık, güvenlik ve özgür çalışma koşullarının hazırlanması lazım." iddiasında bulundu. Teröristbaşı Abdullah Öcalan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi) Sözlerinin devamında, sürece öncülük edecek tek kişinin teröristbaşı Abdullah Öcalan olduğunu söylemeyi sürdüren Kalkan yine "özgürlük" şartı sundu. TUSAŞ SALDIRISINA SAHİP ÇIKTI!

Orta Doğu'da bir savaşın sürdüğünü savunan Kalkan, "Savaşın merkezi Türkiye'dir. " diyerek yine Türkiye'yi hedef aldı. PKK elebaşı Duran Kalkan 5 şehit verdiğimiz TUSAŞ saldırısına da sahip çıktı.

Saldırıyı PKK'nın gerçekleştirdiğini bir kez daha itiraf eden Kalkan, "23 Ekim'deki Ankara eylemi var Tusaş'a karşı. Fedai eylemi. Geçen yıl 1 Ekim'deki Ankara'da gerçekleşen eylemin bir devamı niteliğinde. Bu eylem tabii bu sürece bir zirve yaptırdı. Herkesi bir kere daha savaş üzerinde düşünmeye yöneltti. Sömürgeci, faşist, soykırımcı cepheyi sarstı." iddiasında bulundu. TUSAŞ'ta üretilen mühimmat ve silahların terör örgütüne büyük darbe vurduğunu itiraf eden Kalkan, "Kürdistan'da yıllardır katliam gerçekleştiren makinelerin üretildiği yer. Bundan daha askeri bir yer olamaz. Bunun sivil şu bu denilmesinin gerçekle bir alakası yok." dedi. KANDİL'DE İÇ ÇATIŞMA

Öte yandan terör yuvası Kandil'in özellikle Suriye kolu YPG/SDG çatısı altında sırtını ABD'ye dayamış vaziyette. YPG/SDG kanadının sabotaj denemeleri yapacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin attığı adım, hem bölgesel dengeleri hem de küresel aktörlerin stratejilerini nasıl etkileyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. TUSAŞ saldırısında yeni detaylar! Görüntüler ortaya çıktı! 2 teröristin saldırı güzergahı ortaya çıktı! Televizyonda görüp ihbar etti Terör örgütü KCK/PKKdan teröristbaşı Abdullah Öcalan mesajı... Kararına uyacaklar!