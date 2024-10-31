Başkan Erdoğan’ın ’Kürt’lere çağrısının şifreleri: Terörsüz Türkiye için millet projesi | Beklenen müjde ve Erdoğan’ın duası

BAHÇELİ'NİN ÇIKIŞLARI

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Teröristbaşı Öcalan Meclis'e gelsin PKK'yı lağvettiğini açıklasın" çıkışıyla birlikte DEM'e "Türkiye partisi olun" telkininde bulundu. DEM ise iç cephe yerine 'dış cephe'de konumlanmayı tercih etti. DEM Parti'nin Türkiye'yi işgalcilikle suçlayıp 'teröristan' hayali kuran Suriye PKK'sını (YPG) akladığı bildiriyi Takvim.com.tr gündeme getirdi.

Bildiri sonrası Bahçeli, "Uzanan hoşgörü elini idrak edemediler" diyerek "Terör ve bölücülüğü sadece hayatımızdan değil, milli hafızadan da söküp atma hedefinden cayma, sapma ve savrulma söz konusu değildir. Şayet buna direnç gösterilirse, eski usul mücadele stratejilerinden çok daha sert, seri ve şiddetli yöntemlerin devreye alınması mukadder hale gelmeli, hiç kimsenin de gözünün yaşına bakılmamalıdır." uyarısında bulundu.