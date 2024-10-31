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Başkan Erdoğan'ın 'Kürt'lere çağrısının şifreleri: Terörsüz Türkiye için millet projesi | Beklenen müjde ve Erdoğan'ın duası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün (30 Ekim) TBMM'de MHP lideri Bahçeli'nin siyaseti sallayan çıkışlarını değerlendirerek Kürtlere tarihi bir çağrı yaptı. Bahçeli'nin bir fırsat penceresi açtığını belirten Erdoğan, Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrılarının olmadığını vurgulayarak "Muhatabımız millettir" ifadelerini kullandı. DEM'in skandal bildirisine de tepki gösteren Erdoğan, "Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle, sımsıkı tutmanı bekliyoruz." çağrısını yaptı. Peki Erdoğan bu çıkışla hangi mesajı verdi, yeni dönemde neler olacak? İşte tarihi çağrının şifreleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 09:53 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 09:56
Başkan Erdoğan’ın ’Kürt’lere çağrısının şifreleri: Terörsüz Türkiye için millet projesi | Beklenen müjde ve Erdoğan’ın duası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de MHP lideri Bahçeli'nin siyaseti sallayan çıkışlarını değerlendirerek Kürtlere tarihi bir çağrı yaptı.

Başkan Erdoğan’ın ’Kürt’lere çağrısının şifreleri: Terörsüz Türkiye için millet projesi | Beklenen müjde ve Erdoğan’ın duası

BAHÇELİ'NİN ÇIKIŞLARI

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Teröristbaşı Öcalan Meclis'e gelsin PKK'yı lağvettiğini açıklasın" çıkışıyla birlikte DEM'e "Türkiye partisi olun" telkininde bulundu. DEM ise iç cephe yerine 'dış cephe'de konumlanmayı tercih etti. DEM Parti'nin Türkiye'yi işgalcilikle suçlayıp 'teröristan' hayali kuran Suriye PKK'sını (YPG) akladığı bildiriyi Takvim.com.tr gündeme getirdi.

Bildiri sonrası Bahçeli, "Uzanan hoşgörü elini idrak edemediler" diyerek "Terör ve bölücülüğü sadece hayatımızdan değil, milli hafızadan da söküp atma hedefinden cayma, sapma ve savrulma söz konusu değildir. Şayet buna direnç gösterilirse, eski usul mücadele stratejilerinden çok daha sert, seri ve şiddetli yöntemlerin devreye alınması mukadder hale gelmeli, hiç kimsenin de gözünün yaşına bakılmamalıdır." uyarısında bulundu.

Türkiye iç cephe derken DEMden skandal bildiri! Çarpıcı değerlendirme: Kimleri aparat olarak kullandıkları açık değil mi?
Türkiye "iç cephe" derken DEM'den skandal bildiri! Çarpıcı değerlendirme: Kimleri aparat olarak kullandıkları açık değil mi?

Başkan Erdoğan’ın ’Kürt’lere çağrısının şifreleri: Terörsüz Türkiye için millet projesi | Beklenen müjde ve Erdoğan’ın duası

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KÜRTLERE ÇAĞRI

Yaşananlar siyaset gündemini sallarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün (30 Ekim) tarihi açıklamalarda bulundu.

Hem Bahçeli'nin çıkışını hem de DEM'in bildirisini değerlendiren Erdoğan tarihe geçecek mesajlar verdi.

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