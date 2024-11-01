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Bayrampaşa'da İBB'ye ait yol bakım aracı çok sayıda araca çarptı! Kaza anı kamerada

İstanbul Bayrampaşa'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTAÇ yol bakım aracı, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızla gelerek 8 araca çarparak devrildi. 3 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 10:57 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 11:23
Bayrampaşa’da İBB’ye ait yol bakım aracı çok sayıda araca çarptı! Kaza anı kamerada

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Bayrampaşa'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait yol bakım aracının 8 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bayrampaşa'da feci kaza kamerada!

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İBB'ye ait yol bakım aracı çok sayıda araca çarparak devrildiği kaza anı kamerada (DHA)İBB'ye ait yol bakım aracı çok sayıda araca çarparak devrildiği kaza anı kamerada (DHA)

8 ARACA ÇARPIP DEVRİLDİ
Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde İBB'ye ait 34 BA 4317 plakalı yol bakım aracı, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu park ve seyir halindeki 8 araca çarptıktan sonra devrildi.

İBB'ye ait yol bakım aracı çok sayıda araca çarparak devrildi (DHA)İBB'ye ait yol bakım aracı çok sayıda araca çarparak devrildi (DHA)

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bayrampaşa'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait yol bakım aracının 8 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. (AA)Bayrampaşa'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait yol bakım aracının 8 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. (AA)

3 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerden Adil Demirel, kazadan yara almadan kurtulduğunu belirterek, "Kontrolden çıkan araç hızla gelip aracıma arkadan çarptıktan sonra devrildi." dedi.

İBB'ye ait yol bakım aracı çok sayıda araca çarparak devrildi (DHA)İBB'ye ait yol bakım aracı çok sayıda araca çarparak devrildi (DHA)

Görgü tanığı Uğur Arslan da yol bakım aracının sürücüsünün yayalara çarpmamak için araçlara çarptığını öne sürdü.

Bayrampaşa'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait yol bakım aracının 8 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. (AA)Bayrampaşa'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait yol bakım aracının 8 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. (AA)

Ekiplerin, hasar gören araçların kaldırılması için çalışması sürüyor.

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