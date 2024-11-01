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YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ABD'ye "Türklere baskı yapın" diyerek yalvardı! TSK vurdukça köşeye sıkıştı... Ankara - Şam korkusu

TUSAŞ'a düzenlenen kalleş saldırı sonrası Mehmetçik Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'lilere dünyayı dar etti. ABD ise teröristlere kalkan olmayı sürdürüp YPG'lilerle hasar tespit çalışması yaptı. Mehmetçik vurdukça köşeye sıkışan YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ABD'ye "Türkler 6 gündür sürekli vuruyor. Türkiye'ye baskı yapın" diye yalvardı. 'Teröristan' hayali kuran Şahin'in esas korkusu ise Ankara ve Şam arasındaki normalleşme zemini arayışları. Teröristbaşı "Ankara ve Şam anlaşırsa Türkiye bizi ve yönetimimizi ortadan kaldırır" diyerek "çaresizlik" itirafında bulundu.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 13:17 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 12:42
YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ABD’ye Türklere baskı yapın diyerek yalvardı! TSK vurdukça köşeye sıkıştı... Ankara - Şam korkusu

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Türkiye'nin terör belasını tarihe gömme kararlılığı ve bu doğrultuda attığı "iç cephe" hamlesi PKK/YPG'yi çıkmaza soktu.

Terör baronları süreci sabote etmek için kolları sıvadı. Ankara TUSAŞ'a YPG eliyle zaman ayarlı bir saldırı düzenlendi. Kandil'deki Amerikancı tayfa ve YPG/SDG harekete geçti.

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MEHMETÇİK VURDU ABD YPG'YE ARKA ÇIKTI! TERÖRİSTLERLE HASA TESPİT ÇALIŞMASI

Mehmetçik ise TUSAŞ saldırısının intikamını misliyle almaya devam ediyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyini terörden arındırma operasyonlarını yoğunlaştırıldı. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi, YPG'nin gelir kaynağı olan petrol tesisleri vb. yapıların yer aldığı kritik hedefler imha edildi.

ABD ise büyük bir skandala imza attı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Rumeylan'a düzenlediği operasyonun ardından ABD ordusu teröristlerle vurulan petrol tesisinde incelemelerde bulundu.

PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr / Arşiv)PKK/YPG elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr / Arşiv)

ELEBAŞI ABD'YE YALVARDI: TÜRKİYE'YE BASKI YAPIN

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nokta atışı operasyonlarla bölgeyi YPG militanlara dar etmesi sonrası elebaşı Mazlum kod Ferhat Abdi Şahin, ABD'ye sığındı.

Amerikan Associated Press'e konuşan Şahin "Türkler 6 gündür sürekli vuruyor" diyerek veryansın etti. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine "Türkiye'ye baskı yapın" diye yalvaran teröristbaşı, "Arabuluculuk yoluyla gerçekleşen bu diyalogların devam etmesini ve sonuçlanmasını umuyoruz" şeklinde konuştu.

YPG elebaşı Ferhat Abi Şahin, Suriye'nin kuzeyinde ABD'li komutanlarla cirit atıyor (Takvim.com.tr / Arşiv)YPG elebaşı Ferhat Abi Şahin, Suriye'nin kuzeyinde ABD'li komutanlarla cirit atıyor (Takvim.com.tr / Arşiv)


KÖŞEYE SIKIŞMIŞLIK İTİRAFI

Köşeye sıkışmışlık itirafında bulunan Ferhat Abdi Şahin "Saldırıları devam etse bile Türkiye dahil tüm taraflarla diyaloğa açığız" diye konuştu.

Türkiye'nin güney sınırlarında bulunan Suriye topraklarında bir 'teröristan' kurma hayaliyle yanıp tutuşan Şahin'in esas korkusu ise Ankara ve Şam arasındaki normalleşme zemini arayışları.

YPG elebaşı Ferhat Abi Şahin, Suriye'nin kuzeyinde ABD'li komutanlarla cirit atıyor (Takvim.com.tr / Arşiv)YPG elebaşı Ferhat Abi Şahin, Suriye'nin kuzeyinde ABD'li komutanlarla cirit atıyor (Takvim.com.tr / Arşiv)

"ANKARA VE ŞAM ANLAŞIRSA TÜRKİYE BİZİ ORTADAN KALDIRIR"

Elebaşı "Ankara ve Şam anlaşırsa Türkiye bizi ve yönetimimizi ortadan kaldırır" açıklamasıyla 'çaresizlik' beyanında bulundu.

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Tam da bu noktada Başkan Erdoğan'ın Kürtlere yaptığı tarihi çağrı önem kazandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KÜRTLERE TARİHİ ÇAĞRI: SİYONİST MAŞALARINI ARADAN ÇIKARIN

Erdoğan "Sevgili Kürt kardeşlerim siyonist maşalarını (PKK/YPG) aradan çıkarın uzattığımız eli sımsıkı tutun" diyerek "iç cepheyi sıkılaştırma" ve "Terörsüz Türkiye inşası" hamlelerine destek verdi.

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