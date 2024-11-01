YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ABD'ye "Türklere baskı yapın" diyerek yalvardı! TSK vurdukça köşeye sıkıştı... Ankara - Şam korkusu

YPG elebaşı Ferhat Abi Şahin, Suriye'nin kuzeyinde ABD'li komutanlarla cirit atıyor (Takvim.com.tr / Arşiv)
KÖŞEYE SIKIŞMIŞLIK İTİRAFI
Köşeye sıkışmışlık itirafında bulunan Ferhat Abdi Şahin "Saldırıları devam etse bile Türkiye dahil tüm taraflarla diyaloğa açığız" diye konuştu.
Türkiye'nin güney sınırlarında bulunan Suriye topraklarında bir 'teröristan' kurma hayaliyle yanıp tutuşan Şahin'in esas korkusu ise Ankara ve Şam arasındaki normalleşme zemini arayışları.
YPG elebaşı Ferhat Abi Şahin, Suriye'nin kuzeyinde ABD'li komutanlarla cirit atıyor (Takvim.com.tr / Arşiv)
"ANKARA VE ŞAM ANLAŞIRSA TÜRKİYE BİZİ ORTADAN KALDIRIR"
Elebaşı "Ankara ve Şam anlaşırsa Türkiye bizi ve yönetimimizi ortadan kaldırır" açıklamasıyla 'çaresizlik' beyanında bulundu.
Tam da bu noktada Başkan Erdoğan'ın Kürtlere yaptığı tarihi çağrı önem kazandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KÜRTLERE TARİHİ ÇAĞRI: SİYONİST MAŞALARINI ARADAN ÇIKARIN
Erdoğan "Sevgili Kürt kardeşlerim siyonist maşalarını (PKK/YPG) aradan çıkarın uzattığımız eli sımsıkı tutun" diyerek "iç cepheyi sıkılaştırma" ve "Terörsüz Türkiye inşası" hamlelerine destek verdi.