Başkan Erdoğan’dan DEM’in skandal bildirisine tepki: Nerede durduklarının işaretini verdiler | Bahçeli’nin çıkışına destek: Tarihi fırsat

Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu (Fotoğraf: AA) Başkan Erdoğan şunları söyledi: "Terörle mücadelede çok büyük ilerleme kaydettik. 15 Temmuz sonrası Cumhur İttifakı'nı kurarak devletimizin gücüne güç katıp milletimize özgüven kazandırdık. Cumhur İttifakı'mız pek çok saldırının anti demokratik girişimin püskürtülmesinde en sağlam direniş hattımız oldu. Kronik sorunlarımızı çözmek, Türkiye'yi kardeşlik ekseninde büyütmek için bugün önümüze bulunmaz bir imkan çıktı. Buradan sayın Bahçeli'ye tüm MHP camiasına aziz milletim adına selam ve şükranlarımı ifade ediyorum.Devlet bey, tavır, konuşma ve tecrübesi ile, akıl dolu cümleleri ile tarihe not düşen, tarihe yön veren bir liderdir. Vatan sevgisinin, milliyetçiliğin ne olduğunu ne manaya geldiğini en açık şekilde izah etmiştir. Son çağrılarını bu çerçevede okuyanlar tarihi fırsat penceresini görmekte ve heyecanlanmaktadır. Kendi şahsi gündemlerinin peşinde olanlar he zamanki gibi tutarsızlık sürdürmekte. Bizim muhatabımız milletimizdir. Milletimizin de Türkiye'nin terör kamburundan kurtulması için gereken adımların atılması konusundaki yaklaşımımızı desteklediğini biliyoruz. bizim Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölücü örgüte ve terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur. Tusaş'a yapılan alçak saldırı bir kez daha gösterdi ki teröristin anlayacağı tek dil terörle tavizsiz mücadeledir.

Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu (Fotoğraf: AA) "MİLLETİMİZE MÜJDELERİMİZ OLACAK"

Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, ülkemize tehdit nereden geliyorsa kökünü kazıyacağız. Milletimize yeni müjdelerimiz olacaktır. "DEM'E TEPKİ: NEREDE DURDUKLARINI GÖSTERDİLER"

Terörün boyunduruğundan çıkamayanların, Türkiyelileşmeye isteği olmayan partinin nerede durduğunun işaretini vermiştir. Türkiye'nin terörü destekleyen, onun sözcülüğünü yapan, husumete, anarşiye hizmet eden oluşumlara taviz vermesi mümkün değildir. Bir koltukta terör diğerinde sivil siyaset taşınmaz. hukuk ve demokrasi içine girmeyen hukuk ve demokrasi içinde karşılığını alır.

Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu (Fotoğraf: AA) ÖZGÜR ÖZEL'E TEŞEKKÜR EDİYORUM

Buradan Özgür Özel'e de takdirlerimi iletiyorum. AK Parti olarak kurulduğumuz andan itibaren söylediğimiz gibi devlet herkesin devleti olmalı herkesi eşit kucaklamalı. Kardeşliğe katkı sağladığı için sayın Özel'i buradan tebrik ediyorum. CHP'nin sayın özel başkanlığında doğru yerde duracağına kardeşlik safında duracağına inanmak istiyorum. Türkiye içinde şartlar müsait hale gelmişken, bir hukuk devleti içinde PKK teörr örgütünün özellikle attığı adımlardan rahatız olan sayın Özel'e de bundan rahatsız olma, hukuksuzluk nedir bunu da öğreneceksin. Coğrafyamız bir ateş çemberine dönüşmüşken terör örgütü mensupları Esenyurt'u kasıp kavururken bundan neden rahatsız oluyorsun. Mevcut yönetime destek olacaksın. Siz rahatsız oluyorsunuz diye attığımız adımlardan geri durmayacağız. Bizim asli muhatabımız bizzat Kürt kardeşlerimizdir. Sayın Özel, benim Kürt kardeşim 40 yıldır bölücü örgüt üzerinden sahnelenen oyunu görmektedir." DEM PARTİ'NİN SKANDAL BİLDİRİSİNDE NE VARDI? DEM Parti Meclisi, 27 Ekim'de 'iç cephe' hamlesini hedef alan skandal bir bildiri yayımladı.

DEM Parti'nin yayımladığı skandal bildiri (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



"Türkiye'de sağlanacak onurlu bir barış Ortadoğu'nun da barışı olacaktır" başlıklı bildiride Türkiye işgalcilikle suçlanırken PKK/ YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde estirdiği terör faaliyetleri aklanmaya çalışıldı.



'TERÖRİSTAN' HAYALİ KURAN PKK/YPG'NİN YANINDA KONUMLANDILAR

Türkiye'nin 'teröristan' tehlikesini bertaraf etmek için iç cepheyi sağlam tutma girişimlerinde bulunduğu şu günlerde DEM Parti teröristan hayali kuran Suriye PKK'sının (YPG) yanında konumlanması büyük tepki çekti.