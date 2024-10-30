Başkan Erdoğan’dan DEM’in skandal bildirisine tepki: Nerede durduklarının işaretini verdiler | Bahçeli’nin çıkışına destek: Tarihi fırsat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısını ve DEM'in skandal bildirisini değerlendirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısını ve DEM'in skandal bildirisini değerlendirdi.
TAKVİM DEM'İN SKANDAL BİDİRİSİNİ GÜNDEME GETİRDİ
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Teröristbaşı Öcalan Meclis'e gelsin PKK'yı lağvettiğini açıklasın" çıkışıyla birlikte DEM'e "Türkiye partisi olun" telkininde bulundu. DEM ise iç cephe yerine 'dış cephe'de konumlanmayı tercih etti. DEM Parti'nin Türkiye'yi işgalcilikle suçlayıp 'teröristan' hayali kuran Suriye PKK'sını (YPG) akladığı bildiriyi Takvim.com.tr gündeme getirdi.
Bildiri sonrası MHP lideri Bahçeli, "Uzanan hoşgörü elini idrak edemediler" diyerek "Terör ve bölücülüğü sadece hayatımızdan değil, milli hafızadan da söküp atma hedefinden cayma, sapma ve savrulma söz konusu değildir. Şayet buna direnç gösterilirse, eski usul mücadele stratejilerinden çok daha sert, seri ve şiddetli yöntemlerin devreye alınması mukadder hale gelmeli, hiç kimsenin de gözünün yaşına bakılmamalıdır" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARİHİ AÇIKLAMALAR
Yaşananlar siyaset gündemini sallarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün tarihi açıklamalarda bulundu.
Erdoğan Bahçeli'nin tarihi bir fırsat penceresi açtığını belirterek, "Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur, olamaz da. TUSAŞ'a yapılan kalleş saldırı bir kez daha göstermiştir ki, teröristin anlayacağı yegane dil, terörle tavizsiz mücadeledir." ifadelerini kullandı. Erdoğan DEM'in bildirisine ise tepki göstererek "Nerede durduklarının işaretini verdiler" dedi.
Başkan Erdoğan şunları söyledi:
"Terörle mücadelede çok büyük ilerleme kaydettik. 15 Temmuz sonrası Cumhur İttifakı'nı kurarak devletimizin gücüne güç katıp milletimize özgüven kazandırdık. Cumhur İttifakı'mız pek çok saldırının anti demokratik girişimin püskürtülmesinde en sağlam direniş hattımız oldu. Kronik sorunlarımızı çözmek, Türkiye'yi kardeşlik ekseninde büyütmek için bugün önümüze bulunmaz bir imkan çıktı. Buradan sayın Bahçeli'ye tüm MHP camiasına aziz milletim adına selam ve şükranlarımı ifade ediyorum.Devlet bey, tavır, konuşma ve tecrübesi ile, akıl dolu cümleleri ile tarihe not düşen, tarihe yön veren bir liderdir. Vatan sevgisinin, milliyetçiliğin ne olduğunu ne manaya geldiğini en açık şekilde izah etmiştir. Son çağrılarını bu çerçevede okuyanlar tarihi fırsat penceresini görmekte ve heyecanlanmaktadır. Kendi şahsi gündemlerinin peşinde olanlar he zamanki gibi tutarsızlık sürdürmekte. Bizim muhatabımız milletimizdir. Milletimizin de Türkiye'nin terör kamburundan kurtulması için gereken adımların atılması konusundaki yaklaşımımızı desteklediğini biliyoruz. bizim Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölücü örgüte ve terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur. Tusaş'a yapılan alçak saldırı bir kez daha gösterdi ki teröristin anlayacağı tek dil terörle tavizsiz mücadeledir.
"MİLLETİMİZE MÜJDELERİMİZ OLACAK"
Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, ülkemize tehdit nereden geliyorsa kökünü kazıyacağız. Milletimize yeni müjdelerimiz olacaktır.
"DEM'E TEPKİ: NEREDE DURDUKLARINI GÖSTERDİLER"
Terörün boyunduruğundan çıkamayanların, Türkiyelileşmeye isteği olmayan partinin nerede durduğunun işaretini vermiştir. Türkiye'nin terörü destekleyen, onun sözcülüğünü yapan, husumete, anarşiye hizmet eden oluşumlara taviz vermesi mümkün değildir. Bir koltukta terör diğerinde sivil siyaset taşınmaz. hukuk ve demokrasi içine girmeyen hukuk ve demokrasi içinde karşılığını alır.
ÖZGÜR ÖZEL'E TEŞEKKÜR EDİYORUM
Buradan Özgür Özel'e de takdirlerimi iletiyorum. AK Parti olarak kurulduğumuz andan itibaren söylediğimiz gibi devlet herkesin devleti olmalı herkesi eşit kucaklamalı. Kardeşliğe katkı sağladığı için sayın Özel'i buradan tebrik ediyorum. CHP'nin sayın özel başkanlığında doğru yerde duracağına kardeşlik safında duracağına inanmak istiyorum. Türkiye içinde şartlar müsait hale gelmişken, bir hukuk devleti içinde PKK teörr örgütünün özellikle attığı adımlardan rahatız olan sayın Özel'e de bundan rahatsız olma, hukuksuzluk nedir bunu da öğreneceksin. Coğrafyamız bir ateş çemberine dönüşmüşken terör örgütü mensupları Esenyurt'u kasıp kavururken bundan neden rahatsız oluyorsun. Mevcut yönetime destek olacaksın. Siz rahatsız oluyorsunuz diye attığımız adımlardan geri durmayacağız. Bizim asli muhatabımız bizzat Kürt kardeşlerimizdir. Sayın Özel, benim Kürt kardeşim 40 yıldır bölücü örgüt üzerinden sahnelenen oyunu görmektedir."
DEM PARTİ'NİN SKANDAL BİLDİRİSİNDE NE VARDI?
DEM Parti Meclisi, 27 Ekim'de 'iç cephe' hamlesini hedef alan skandal bir bildiri yayımladı.
"Türkiye'de sağlanacak onurlu bir barış Ortadoğu'nun da barışı olacaktır" başlıklı bildiride Türkiye işgalcilikle suçlanırken PKK/ YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde estirdiği terör faaliyetleri aklanmaya çalışıldı.
'TERÖRİSTAN' HAYALİ KURAN PKK/YPG'NİN YANINDA KONUMLANDILAR
Türkiye'nin 'teröristan' tehlikesini bertaraf etmek için iç cepheyi sağlam tutma girişimlerinde bulunduğu şu günlerde DEM Parti teröristan hayali kuran Suriye PKK'sının (YPG) yanında konumlanması büyük tepki çekti.
'APO APO' DEDİLER PAZARLIK MALZEMESİ ETTİLER!
"Türkiye partisi olun" denilerek uzatılan eli havada bırakan DEM Parti Meclisi, teröristbaşı Öcalan'ı pazarlık malzemesi olarak kullanıp Kandil'deki Amerikancı ve YPG'ci bloğun yazdığı reçeteyle bölücülük dilini kullanmaya devam etti.