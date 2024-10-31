Barzaniler'den yeni döneme destek! Önce Neçirvan sonra Mesut Barzani konuştu... "PKK bizim için de büyük bir sorundur"

NEÇİRVAN BARZANİ DE KONUŞTU: BALTALAMAK İSTEYENLERE İZİN VERİLMEMELİ
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani de konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Dün Erbil'de Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen foruma katılan Neçirvan Barzani , "Bölge olarak istikrar faktörü olmak istiyoruz. Türkiye ile 12 milyar dolarlık ticaret hacmimiz var. İran ile de sorunları çözdük." ifadelerini kullandı.
Barzani, "Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Türkiye'ye petrol ihracatı konusunda teşekkür ediyoruz. Türkiye bundan bir kazanç elde etmedi, kar için de yapmadı. Bunu, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne destek amacıyla yaptı." diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti (16 Ekim 2024 Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
"PKK BİZİM İÇİN DE BÜYÜK BİR SORUN"
Terör örgütü PKK'nın bölgede oluşturduğu istikrarsızlığa değinen Barzani, şöyle konuştu:
"PKK bizim için de büyük bir sorundur. PKK, Kürdistan Bölgesi'nin kurum ve kuruluşlarına hiç saygı duymuyor. PKK bir çözümün olmasını istiyorsa bu eylemlerini terk etmelidir. Ankara'daki (TUSAŞ) terörist saldırı mevcut sürecin baltalanması amacıyla yapıldı. Türkiye'deki barış sürecini baltalamak isteyenlere izin verilmemelidir. Türkiye'deki barış sürecinin sonuca ulaşmasından büyük mutluluk duyarız. Çözüm sadece Türkiye için değil tüm bölgeye katkı sağlar.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
Türkiye'de mevcut hükümet iş başına geçtikten sonra Kürt meselesinde gözle görülür bir ilerleme kaydedildi. Daha önce 'Kürdüm' demek çok zordu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Erbil ziyareti nedeniyle teşekkür ediyoruz ve bu IKBY olarak istikrar faktörü olmak istediğimizi ispatlayan bir ziyaretti."