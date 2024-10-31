Barzaniler'den yeni döneme destek! Önce Neçirvan sonra Mesut Barzani konuştu... "PKK bizim için de büyük bir sorundur"

NEÇİRVAN BARZANİ DE KONUŞTU: BALTALAMAK İSTEYENLERE İZİN VERİLMEMELİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani de konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Dün Erbil'de Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen foruma katılan Neçirvan Barzani , "Bölge olarak istikrar faktörü olmak istiyoruz. Türkiye ile 12 milyar dolarlık ticaret hacmimiz var. İran ile de sorunları çözdük." ifadelerini kullandı.

Barzani, "Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Türkiye'ye petrol ihracatı konusunda teşekkür ediyoruz. Türkiye bundan bir kazanç elde etmedi, kar için de yapmadı. Bunu, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne destek amacıyla yaptı." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti (16 Ekim 2024 Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

"PKK BİZİM İÇİN DE BÜYÜK BİR SORUN"

Terör örgütü PKK'nın bölgede oluşturduğu istikrarsızlığa değinen Barzani, şöyle konuştu: