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Barzaniler'den yeni döneme destek! Önce Neçirvan sonra Mesut Barzani konuştu... "PKK bizim için de büyük bir sorundur"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iç cephe çıkışı sonrası Bahçeli'nin DEM'e uzattığı elle başlayan süreç siyaset gündemini şekillendirmeye devam ediyor. Konuya ilişkin Barzaniler'den de mesaj geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani PKK'nın kendileri için de büyük bir sorun olduğunu belirterek, "Türkiye’deki barış sürecinin sonuca ulaşmasından büyük mutluluk duyarız. Çözüm sadece Türkiye için değil tüm bölgeye katkı sağlar." dedi. Irak’taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ise "Türkiye'deki barış sürecinin başarıya ulaşmasını ve hiç kimsenin buna engel çıkarmamasını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 13:31 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 13:33
Barzaniler’den yeni döneme destek! Önce Neçirvan sonra Mesut Barzani konuştu... PKK bizim için de büyük bir sorundur

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cephe" vurgusunun ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM'e el uzatmasıyla başlayan süreç devam ediyor.

Kandil'deki terör baronları süreci sabote etmeye devam ederken geçtiğimiz gün DEM de skandal bir bildiriye imza atarak konumlandığı yeri gösterdi.

Başkan Erdoğan, "Muhatabımız millettir" ifadeleriyle Bahçeli'nin attığı adımın tarihi bir fırsat olduğunu belirterek Kürtlere çağrı yaptı.

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BARZANİLER'DEN SÜRECE DESTEK
Yapılan çıkışlar siyaset gündemini şekillendiriken Barzaniler'den de mesaj geldi.

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Erbil'de düzenlenen 10. Uluslararası Mezopotamya Tıp Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Mesut Barzani (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Mesut Barzani (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ekonomisinin petrol dışında da çeşitlendirilmesinin önemini vurgulayan Barzani, sürdürülebilir ekonomik dayanıklılık için tarım ve turizm sektörlerine destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Barzani, 20 Ekim'de düzenlenen IKBY milletvekili seçimlerinin barışçıl ve sorunsuz bir şekilde geçtiğini belirterek, "Yeni hükümet tek bölge, tek hükümet, tek meclis ve tek Peşmerge gücü temelinde kurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 24 Nisan 2024'de Erbil'deki temasları kapsamında, KDP Başkanı Mesut Barzani'yi kabul etti (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Başkan Recep Tayyip Erdoğan 24 Nisan 2024'de Erbil'deki temasları kapsamında, KDP Başkanı Mesut Barzani'yi kabul etti (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

TÜRKİYE'DEKİ SÜRECE KİMSE ENGEL ÇIKARMAMALI
Barzani ayrıca, "Bizim için mutluluk verici olan bir diğer husus da son günlerde Türkiye'de barış sürecinin başlaması için bir inisiyatif olduğunu duyuyoruz. Türkiye'deki barış sürecinin başarıya ulaşmasını ve hiç kimsenin buna engel çıkarmamasını ümit ediyorum." diye konuştu.

NEÇİRVAN BARZANİ DE KONUŞTU: BALTALAMAK İSTEYENLERE İZİN VERİLMEMELİ
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani de konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Dün Erbil'de Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen foruma katılan Neçirvan Barzani , "Bölge olarak istikrar faktörü olmak istiyoruz. Türkiye ile 12 milyar dolarlık ticaret hacmimiz var. İran ile de sorunları çözdük." ifadelerini kullandı.

Barzani, "Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Türkiye'ye petrol ihracatı konusunda teşekkür ediyoruz. Türkiye bundan bir kazanç elde etmedi, kar için de yapmadı. Bunu, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne destek amacıyla yaptı." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti (16 Ekim 2024 Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti (16 Ekim 2024 Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

"PKK BİZİM İÇİN DE BÜYÜK BİR SORUN"
Terör örgütü PKK'nın bölgede oluşturduğu istikrarsızlığa değinen Barzani, şöyle konuştu:

"PKK bizim için de büyük bir sorundur. PKK, Kürdistan Bölgesi'nin kurum ve kuruluşlarına hiç saygı duymuyor. PKK bir çözümün olmasını istiyorsa bu eylemlerini terk etmelidir. Ankara'daki (TUSAŞ) terörist saldırı mevcut sürecin baltalanması amacıyla yapıldı. Türkiye'deki barış sürecini baltalamak isteyenlere izin verilmemelidir. Türkiye'deki barış sürecinin sonuca ulaşmasından büyük mutluluk duyarız. Çözüm sadece Türkiye için değil tüm bölgeye katkı sağlar.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Türkiye'de mevcut hükümet iş başına geçtikten sonra Kürt meselesinde gözle görülür bir ilerleme kaydedildi. Daha önce 'Kürdüm' demek çok zordu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Erbil ziyareti nedeniyle teşekkür ediyoruz ve bu IKBY olarak istikrar faktörü olmak istediğimizi ispatlayan bir ziyaretti."

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