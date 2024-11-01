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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Esenyurt açıklaması: "Şehrin emini terör yandaşı olamaz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin açıklama yapan Yerlikaya, "Şehrin emini terör yandaşı olamaz." dedi.

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 12:17 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 12:54
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Esenyurt açıklaması: Şehrin emini terör yandaşı olamaz

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin Şanlıurfa'da açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehrin emini terör yandaşı olamaz." dedi.

Bakan Yerlikaya, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Peygamberler şehri, bereketli toprakların kalbi Şanlıurfa'dayız. Bu topraklar kardeşliğimizin, ortak geçmişimizin simgesidir. Buradan yükselen kardeşlik ruhu bizi bir arada tutan en yüksek bağlardan biridir.

Bu topraklarda büyük felaketlerle sınandık. Büyük mücadeleler destansı kahramanlıklarla bir ve beraber hepsinin üstesinden geldik. Bunun en büyük örneklerinden biri de kadim Şanlıurfa'dır.

TUSAŞ saldırısında da gördük ki terörün birliğimize darbe indirmekten başka hedefi yok. Kardeşliğimize pusu kuranlara geçit yok. Omuz omuza mücadele var, sırt sırta vermek var. Tıpkı Çanakkale'de, Malazgirt'te olduğu gibi. terör ile demokrasi bir arada olamaz. Demokratik hiçbir devlette terör yaşatılabilir bir kavram olmamıştır. Terör zehirdir, panzehiridir hukuktur.

ŞEHRİN EMİNİ TERÖR YANDAŞI OLAMAZ
Belediye kanunda belediye yöneticilerinin terör üyesi olmaları durumunda karşı karşıya kalacakları durum açıktır. Dünyada terörden en çok canı yanan milletler arasında ilk sırada bizim milletimiz geliyor. Hangi partiden olursa olsun terörle arasına mesafe koyan, milli duruş sergileyen, bu bela ile amasız fakatsız mücadele eden belediye başkanlarının başımızın önünde yeri var. Terörle iltisaklı olanlardan da hesap sormak bizim vazifemiz. Terör örgütleri ile bir olunmaz. Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve bu devletin bir sahibi var o da aziz milletimizdir. Terörün siyaseti olmaz. Terör ile sadece mücadele edilir. PKK gibi taşeron örgütler Türkiye'nin gücünü hazmedemeyenlerin oyunudur. birliğimizi hedef alan hainlerdir. Yaptıkları terör eylemi bunu gözler önüne sermekte. Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda yaşayan her bir vatandaşımızın devletidir.

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