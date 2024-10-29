Türkiye PKK/YPG’yi vuruyor terörün hamisi kıvranıyor! ABD ordusu teröristlerle hasar tespit yapmaya çıktı

ABD Ordusu, Rumeylan beldesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan petrol tesisinde incelemelerde bulundu (AFP)



SURİYELİLERİN YILDA 2,5 MİLYARLIK PETROLUNU GASP EDİYORLAR



Bilindiği üzere Deyrizor ilinde Ömer, İzbe, Tenek ve Koniko ile Haseke ilinde Süveydiyye ile Rumeylan, PKK/YPG'nin işgalinde bulunan en büyük petrol ve gaz sahalarının başında geliyor.

ABD Ordusu, Rumeylan beldesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan petrol tesisinde incelemelerde bulundu (AFP)



Petrol rezervlerinin ülkenin kuzeydoğusunda yoğunlaştığı Suriye'de 2011 yılında, Petrol ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre günlük 386 bin varil petrol üretiliyordu.

ABD Ordusu, Rumeylan beldesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan petrol tesisinde incelemelerde bulundu (AFP)



Örgüt tarafından işletilen sahalarda sondaj ve sevkiyatlardan sorumlu kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgüt işgal ettiği bölgelerde günlük en az 150 bin varil petrol çıkarıyor.