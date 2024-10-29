Türkiye PKK/YPG’yi vuruyor terörün hamisi kıvranıyor! ABD ordusu teröristlerle hasar tespit yapmaya çıktı

Terör örgütü PKK'nın Suriye ayağı YPG 23 Ekim'de Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ'a saldırdı. Hain saldırıda 5 vatandaşımız şehit oldu.
5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Mehmetçik Suriye ve Irak'ta operasyonlarına hız verdi.
Terör örgütü PKK'nın Suriye ayağı YPG 23 Ekim'de Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ'a saldırdı. Hain saldırıda 5 vatandaşımız şehit oldu.
5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Mehmetçik Suriye ve Irak'ta operasyonlarına hız verdi.
SALDIRININ ALTINDAN YİNE YPG ÇIKTI
Saldırıyı düzenleyen terörist Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek'in YPG işgali altındaki Suriye topraklarından Türkiye'ye geldiği YPG çatısı altında faaliyet gösterdiği tespit edildi.
ABD'NİN TASMASINI TUTTUĞU KALLEŞLERE ÖLÜM YAĞDI
Alçak saldırının ardından Mehmetçik Suriye ve Irak'ta operasyonlarına hız verdi.
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne ait 470'in üzerinde nokta imha edildi. Sözde sorumluların da aralarında bulunduğu, 213 terörist etkisiz hale getirildi.
TÜRKİYE VURUYOR ABD KIVRANIYOR
Türkiye alçak terör örgütünü ölüm yağdırırken, PKK/YPG'nin hamisi ABD ise büyük darbe almaya devam ediyor.
SURİYELİLERİN YILDA 2,5 MİLYARLIK PETROLUNU GASP EDİYORLAR
Bilindiği üzere Deyrizor ilinde Ömer, İzbe, Tenek ve Koniko ile Haseke ilinde Süveydiyye ile Rumeylan, PKK/YPG'nin işgalinde bulunan en büyük petrol ve gaz sahalarının başında geliyor.
Petrol rezervlerinin ülkenin kuzeydoğusunda yoğunlaştığı Suriye'de 2011 yılında, Petrol ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre günlük 386 bin varil petrol üretiliyordu.
Örgüt tarafından işletilen sahalarda sondaj ve sevkiyatlardan sorumlu kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgüt işgal ettiği bölgelerde günlük en az 150 bin varil petrol çıkarıyor.
ABD ise terör örgütü PKK/YPG'nin eliyle Suriyelilerin her yıl 2,5 milyar dolarlık petrolünü gasp ediyor.
SURİYE'DE 'TERÖRİSTAN' PLANI
Öte yandan YPG, Suriye toprakları üzerinde bir teröristan kurma hayaliyle yanıp tutuşuyor. ABD bu plana silah, mühimmat, askeri ve lojistik destek sağlıyor.
YPG'li unsurların seçim yapıp meşrulaşma planı Ankara'nın kararlı tutumu ve Mehmetçik korkusuyla ertelendi. Sürece müteakip Ankara - Şam temasları hızlandı. Teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin, "Türkiye bizi ortadan kaldırmayı hedefliyor" diyerek süreci sabote edeceklerinin sinyalini verdi.
'TERÖRİSTAN'A KARŞI İÇ CEPHEYİ SAĞLAMLAŞTIRMA GİRİŞİMİ
Daha sonra 'Devlet' planı devreye girdi. Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen sözde 'teröristan'a karşı Türkiye iç cepheyi sağlamlaştırmak için kenetlendi.
AMERİKANCI PKK'LILAR, YPG VE ABD'NİN TEZGAHI DAĞILDI
Bahçeli DEM'le tokalaştı, Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvet" çağrısı yaptı. Bu hamleyle İmralı - DEM hattının devreye sokulup PKK'nın Amerikancı kolu ve YPG'nin ABD ile Suriye'de oluşturmak istediği denklem alaşağı edildi.
TEZGAHLARI DAĞILINCA TUSAŞ'TAN CEVAP VERDİLER
Tezgahları dağılan terör baronları Ankara TUSAŞ'a saldırı düzenleyerek cevap vermek istedi.
YPG - TALABANİ - ABD ŞEYTAN ÜÇGENİ
Talabani faktörünü es geçmemekte de fayda var. YPG ile ortak çalışma hayalleri kuran, teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin'le arasından su sızmayan Bafel Talabani bölgeyi yeni terör üssü haline getirme hayalleri kuruyor.
Ferhat Abdi Şahin'e 'kardeşim' diyen Talabani YPG/SDG ile ortak hareket ettiğini söylemekten geri durmuyor.
ABD de elebaşı Şahin'i kol kanet geriyor. Talabani - Şahin ittifakını destekliyor.