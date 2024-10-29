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Türkiye PKK/YPG'yi vuruyor terörün hamisi kıvranıyor! ABD ordusu teröristlerle hasar tespit yapmaya çıktı

Türkiye iç cepheyi sağlam tutmaya çalışırken terör baronları Ankara'daki TUSAŞ'a zaman ayarlı bir saldırı düzenledi. Kalleş saldırı sonrası Türkiye, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği başarılı operasyonlarla şehitlerinin kanını yerde bırakmadı. Operasyonların ardından ABD ise yeni bir skandala daha imza attı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Rumeylan’a düzenlediği operasyonun ardından ABD ordusu teröristlerle vurulan petrol tesisinde incelemelerde bulundu.

takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 23:12 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 23:44
Türkiye PKK/YPG’yi vuruyor terörün hamisi kıvranıyor! ABD ordusu teröristlerle hasar tespit yapmaya çıktı

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Terör örgütü PKK'nın Suriye ayağı YPG 23 Ekim'de Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ'a saldırdı. Hain saldırıda 5 vatandaşımız şehit oldu.

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Mehmetçik Suriye ve Irak'ta operasyonlarına hız verdi.

Terör örgütü PKK'nın Suriye ayağı YPG 23 Ekim'de Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ'a saldırdı (Takvim.com.tr arşiv)Terör örgütü PKK'nın Suriye ayağı YPG 23 Ekim'de Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ'a saldırdı (Takvim.com.tr arşiv)

SALDIRININ ALTINDAN YİNE YPG ÇIKTI

Saldırıyı düzenleyen terörist Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek'in YPG işgali altındaki Suriye topraklarından Türkiye'ye geldiği YPG çatısı altında faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu: Terör baronları Türk siyasetini dizayn edemeyecekKabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu: Terör baronları Türk siyasetini dizayn edemeyecek


ABD'NİN TASMASINI TUTTUĞU KALLEŞLERE ÖLÜM YAĞDI

Alçak saldırının ardından Mehmetçik Suriye ve Irak'ta operasyonlarına hız verdi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne ait 470'in üzerinde nokta imha edildi. Sözde sorumluların da aralarında bulunduğu, 213 terörist etkisiz hale getirildi.


TSK cezalandırmıştı! ABD'den YPG'li hainlere tespit incelemesi





TÜRKİYE VURUYOR ABD KIVRANIYOR

Türkiye alçak terör örgütünü ölüm yağdırırken, PKK/YPG'nin hamisi ABD ise büyük darbe almaya devam ediyor.

ABD Ordusu, Rumeylan beldesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan petrol tesisinde incelemelerde bulundu (AFP)ABD Ordusu, Rumeylan beldesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan petrol tesisinde incelemelerde bulundu (AFP)

TERÖRİSTLERLE HASAR KONTROL TESPİTİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Rumeylan'a düzenlediği başarılı operasyonun ardından ABD ordusu teröristlerle vurulan petrol tesisinde incelemelerde bulundu.

ABD Ordusu, Rumeylan beldesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan petrol tesisinde incelemelerde bulundu (AFP)ABD Ordusu, Rumeylan beldesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan petrol tesisinde incelemelerde bulundu (AFP)

SURİYELİLERİN YILDA 2,5 MİLYARLIK PETROLUNU GASP EDİYORLAR

Bilindiği üzere Deyrizor ilinde Ömer, İzbe, Tenek ve Koniko ile Haseke ilinde Süveydiyye ile Rumeylan, PKK/YPG'nin işgalinde bulunan en büyük petrol ve gaz sahalarının başında geliyor.

ABD Ordusu, Rumeylan beldesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan petrol tesisinde incelemelerde bulundu (AFP)ABD Ordusu, Rumeylan beldesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan petrol tesisinde incelemelerde bulundu (AFP)

Petrol rezervlerinin ülkenin kuzeydoğusunda yoğunlaştığı Suriye'de 2011 yılında, Petrol ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre günlük 386 bin varil petrol üretiliyordu.

ABD Ordusu, Rumeylan beldesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan petrol tesisinde incelemelerde bulundu (AFP)ABD Ordusu, Rumeylan beldesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan petrol tesisinde incelemelerde bulundu (AFP)

Örgüt tarafından işletilen sahalarda sondaj ve sevkiyatlardan sorumlu kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgüt işgal ettiği bölgelerde günlük en az 150 bin varil petrol çıkarıyor.

ABD Ordusu, Rumeylan beldesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan petrol tesisinde incelemelerde bulundu (AFP)ABD Ordusu, Rumeylan beldesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan petrol tesisinde incelemelerde bulundu (AFP)

ABD ise terör örgütü PKK/YPG'nin eliyle Suriyelilerin her yıl 2,5 milyar dolarlık petrolünü gasp ediyor.

TUSAŞ saldırısının arka planı! Türkiyenin iç cephe hamlesi teröristan planını alaşağı etti | Suriyede artan YPG/ABD tehlikesiTUSAŞ saldırısının arka planı! Türkiyenin iç cephe hamlesi teröristan planını alaşağı etti | Suriyede artan YPG/ABD tehlikesi



SURİYE'DE 'TERÖRİSTAN' PLANI

Öte yandan YPG, Suriye toprakları üzerinde bir teröristan kurma hayaliyle yanıp tutuşuyor. ABD bu plana silah, mühimmat, askeri ve lojistik destek sağlıyor.

ABD Ordusu, Rumeylan beldesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan petrol tesisinde incelemelerde bulundu (AFP)ABD Ordusu, Rumeylan beldesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan petrol tesisinde incelemelerde bulundu (AFP)

YPG'li unsurların seçim yapıp meşrulaşma planı Ankara'nın kararlı tutumu ve Mehmetçik korkusuyla ertelendi. Sürece müteakip Ankara - Şam temasları hızlandı. Teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin, "Türkiye bizi ortadan kaldırmayı hedefliyor" diyerek süreci sabote edeceklerinin sinyalini verdi.

ABD Ordusu, Rumeylan beldesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan petrol tesisinde incelemelerde bulundu (AFP)ABD Ordusu, Rumeylan beldesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan petrol tesisinde incelemelerde bulundu (AFP)

'TERÖRİSTAN'A KARŞI İÇ CEPHEYİ SAĞLAMLAŞTIRMA GİRİŞİMİ

Daha sonra 'Devlet' planı devreye girdi. Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen sözde 'teröristan'a karşı Türkiye iç cepheyi sağlamlaştırmak için kenetlendi.

ABD Ordusu, Rumeylan beldesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan petrol tesisinde incelemelerde bulundu (AFP)ABD Ordusu, Rumeylan beldesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan petrol tesisinde incelemelerde bulundu (AFP)
AMERİKANCI PKK'LILAR, YPG VE ABD'NİN TEZGAHI DAĞILDI

Bahçeli DEM'le tokalaştı, Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvet" çağrısı yaptı. Bu hamleyle İmralı - DEM hattının devreye sokulup PKK'nın Amerikancı kolu ve YPG'nin ABD ile Suriye'de oluşturmak istediği denklem alaşağı edildi.

ABD Ordusu, Rumeylan beldesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan petrol tesisinde incelemelerde bulundu (AFP)ABD Ordusu, Rumeylan beldesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan petrol tesisinde incelemelerde bulundu (AFP)

TEZGAHLARI DAĞILINCA TUSAŞ'TAN CEVAP VERDİLER

Tezgahları dağılan terör baronları Ankara TUSAŞ'a saldırı düzenleyerek cevap vermek istedi.

ABD Ordusu, Rumeylan beldesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan petrol tesisinde incelemelerde bulundu (AFP)ABD Ordusu, Rumeylan beldesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan petrol tesisinde incelemelerde bulundu (AFP)

YPG - TALABANİ - ABD ŞEYTAN ÜÇGENİ

Talabani faktörünü es geçmemekte de fayda var. YPG ile ortak çalışma hayalleri kuran, teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin'le arasından su sızmayan Bafel Talabani bölgeyi yeni terör üssü haline getirme hayalleri kuruyor.

ABD Ordusu, Rumeylan beldesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan petrol tesisinde incelemelerde bulundu (AFP)ABD Ordusu, Rumeylan beldesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulan petrol tesisinde incelemelerde bulundu (AFP)

Ferhat Abdi Şahin'e 'kardeşim' diyen Talabani YPG/SDG ile ortak hareket ettiğini söylemekten geri durmuyor.

ABD de elebaşı Şahin'i kol kanet geriyor. Talabani - Şahin ittifakını destekliyor.

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