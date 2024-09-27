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Sarıyer'deki kaçak villaya İBB'nin göz yumduğu ortaya çıktı: Bakanlık yazı yazdı belediye işlem yapmadı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Sarıyer Büyükdere'deki kaçak bir villaya daha göz yumduğu ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin daha önce Halk TV Patronu Cafer Mahiroğlu ve Rus oligarkın kaçak villasına aylarca görmezden gelen İBB yönetimine, Boğaziçi Öngörünümünde kalan kaçak yapı için iki kez yazı yazdığı ortaya çıktı. Ancak İBB'nin yazıyı görmezden geldiği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 08:49 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 09:24
Sarıyer’deki kaçak villaya İBB’nin göz yumduğu ortaya çıktı: Bakanlık yazı yazdı belediye işlem yapmadı

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YENİ KAÇAK BÜYÜKDERE'DE
Sarıyer Kireçburnu'nda Halk TV Patronu Cafer Mahiroğlu ile Üsküdar Vaniköy'deki kaçak villalara herhangi bir işlem yapmaması skandallarıyla gündemde olan İBB yönetimi bu kez de Sarıyer Büyükdere'de Boğaziçi Öngörünümünde kalan kaçak yapı için üç maymunu oynamaya başladı.

Sarıyer'deki kaçak villa (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)Sarıyer'deki kaçak villa (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Çubukçu Sokak'ta Yahudi kökenli iş insanı Albert Franko tarafından 70 bin dolara satın alınan üzerinde gecekondu bulunan arazide kaçak yapılaşma iddiaları üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin 24 Temmuz'da inceleme yaptığı öğrenildi.

Sarıyer'deki kaçak villa (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)Sarıyer'deki kaçak villa (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

GECEKONDU YIKILDI YERİNE VİLLA YAPILDI
Ekipler, gecekondunun yıkıldığını, yerine yapılan villanın ise herhangi bir izin belgesinin ve ruhsatının olmadığını belirledi.

İBB'YE YAZI GÖNDERİLDİ
Bu tespitler üzerine Boğaziçi Öngörünümde kalan söz konusu alanla alakalı sorumluluğu bulunan İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne işlem yapılması için resmi yazı gönderdi.

Sarıyer'deki kaçak villa (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)Sarıyer'deki kaçak villa (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

BELEDİYE İŞLEM YAPMADI
İBB yönetimi ise müdürlükten gelen kaçak villanın mühürlenip yıkılmasını belirtilen yazıyı görmezden gelerek herhangi bir işlem başlatmadı.

2'NCİ RESMİ EVRAK GÖNDERİLDİ
İBB'nin sorumsuzluğundan destek alan Yahudi iş insanı Albert Franko ise kaçak inşaata hız kesmeden devam etti. İBB tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne resmi evraka rağmen cevaben herhangi bir yazı yazılmadı.

Sarıyer'deki kaçak villa (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)Sarıyer'deki kaçak villa (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

Yasal sürenin aşılması üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri 24 Eylül tarihinde tekrar bölgeye gitti.

MÜHÜRLENEREK YIKILSIN
Yapıda ilerleme sağlandığını belirleyen ekipler, gerekli incelemenin ardından İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne 2'nci resmi yazıyı yazarak, söz konusu alanın Hazine arazisi olduğunu ve Boğaziçi Öngörünümünde kaldığını hatırlatarak kaçak yapının mühürlenerek yıkılması gerektiğini belirtti.

Sarıyer'deki kaçak villa (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)Sarıyer'deki kaçak villa (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

İMAR BARIŞI'NDAN FAYDALANILAMADI
Ancak İBB yönetimi resmi yazıyla 2 kere uyarılmasına rağmen kaçak villada herhangi bir işlem başlatmadı. Sabah'ta yer alan habere göre, bunun üzerine tekrar inceleme yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, kaçak villanın da içerisinde olduğu 5. Parsel için İmar Barışına başvurulduğu ancak gerekli ödemelerin yapılmadığı için yasal olarak da İmar Barışı'ndan faydalanılamadığını tespit etti.

Sarıyer'deki kaçak villa (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)Sarıyer'deki kaçak villa (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

VATANDAŞ İSYAN ETTİ: KÖPEK KULÜBESİ YAPAMIYORUZ
Aynı sokak ve yakın çevrede bulunan diğer sakinler ise Yahudi İş İnsanı Franko'nun dokunulmazlığına hayret ettiklerini kaydetti. Mahalleli, kendilerinin duvarlarına bir çivi dahi çakamadıklarını, köpek kulübesi yapmak istediklerinde dahi Zabıta ekiplerinin hemen gelerek sorun çıkarttıklarını ancak kaçak villa için herhangi bir işlem yapılmadığını aktardı.

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