Sarıyer’deki kaçak villaya İBB’nin göz yumduğu ortaya çıktı: Bakanlık yazı yazdı belediye işlem yapmadı

Sarıyer'deki kaçak villa (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)
BELEDİYE İŞLEM YAPMADI
İBB yönetimi ise müdürlükten gelen kaçak villanın mühürlenip yıkılmasını belirtilen yazıyı görmezden gelerek herhangi bir işlem başlatmadı.
2'NCİ RESMİ EVRAK GÖNDERİLDİ
İBB'nin sorumsuzluğundan destek alan Yahudi iş insanı Albert Franko ise kaçak inşaata hız kesmeden devam etti. İBB tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne resmi evraka rağmen cevaben herhangi bir yazı yazılmadı.
Sarıyer'deki kaçak villa (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)
Yasal sürenin aşılması üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri 24 Eylül tarihinde tekrar bölgeye gitti.
MÜHÜRLENEREK YIKILSIN
Yapıda ilerleme sağlandığını belirleyen ekipler, gerekli incelemenin ardından İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne 2'nci resmi yazıyı yazarak, söz konusu alanın Hazine arazisi olduğunu ve Boğaziçi Öngörünümünde kaldığını hatırlatarak kaçak yapının mühürlenerek yıkılması gerektiğini belirtti.
Sarıyer'deki kaçak villa (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)
İMAR BARIŞI'NDAN FAYDALANILAMADI
Ancak İBB yönetimi resmi yazıyla 2 kere uyarılmasına rağmen kaçak villada herhangi bir işlem başlatmadı. Sabah'ta yer alan habere göre, bunun üzerine tekrar inceleme yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, kaçak villanın da içerisinde olduğu 5. Parsel için İmar Barışına başvurulduğu ancak gerekli ödemelerin yapılmadığı için yasal olarak da İmar Barışı'ndan faydalanılamadığını tespit etti.
Sarıyer'deki kaçak villa (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)
VATANDAŞ İSYAN ETTİ: KÖPEK KULÜBESİ YAPAMIYORUZ
Aynı sokak ve yakın çevrede bulunan diğer sakinler ise Yahudi İş İnsanı Franko'nun dokunulmazlığına hayret ettiklerini kaydetti. Mahalleli, kendilerinin duvarlarına bir çivi dahi çakamadıklarını, köpek kulübesi yapmak istediklerinde dahi Zabıta ekiplerinin hemen gelerek sorun çıkarttıklarını ancak kaçak villa için herhangi bir işlem yapılmadığını aktardı.