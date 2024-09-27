Sarıyer’deki kaçak villaya İBB’nin göz yumduğu ortaya çıktı: Bakanlık yazı yazdı belediye işlem yapmadı

YENİ KAÇAK BÜYÜKDERE'DE Sarıyer Kireçburnu'nda Halk TV Patronu Cafer Mahiroğlu ile Üsküdar Vaniköy'deki kaçak villa lara herhangi bir işlem yapmaması skandallarıyla gündemde olan İBB yönetimi bu kez de Sarıyer Büyükdere'de Boğaziçi Öngörünümünde kalan kaçak yapı için üç maymunu oynamaya başladı.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI Çubukçu Sokak'ta Yahudi kökenli iş insanı Albert Franko tarafından 70 bin dolara satın alınan üzerinde gecekondu bulunan arazide kaçak yapılaşma iddiaları üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin 24 Temmuz'da inceleme yaptığı öğrenildi.

Sarıyer'deki kaçak villa (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

GECEKONDU YIKILDI YERİNE VİLLA YAPILDI

Ekipler, gecekondunun yıkıldığını, yerine yapılan villanın ise herhangi bir izin belgesinin ve ruhsatının olmadığını belirledi.

İBB'YE YAZI GÖNDERİLDİ

Bu tespitler üzerine Boğaziçi Öngörünümde kalan söz konusu alanla alakalı sorumluluğu bulunan İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne işlem yapılması için resmi yazı gönderdi.