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Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde: 22'si daha sarı torbaya!

Mehmetçiğin, terörle mücadelede kararlılığını sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit edilen 21 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 12:46 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 13:07
Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde: 22’si daha sarı torbaya!

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Milli Savunma Bakanlığı, 22 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin kararlı mücadelesinin hız kesmeden devam edeceği vurgulanarak, teröristlerin saklandıkları her noktada tespit edilip etkisiz hale getirileceği belirtildi.

"MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"

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