Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde: 22’si daha sarı torbaya!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin kararlı mücadelesinin hız kesmeden devam edeceği vurgulanarak, teröristlerin saklandıkları her noktada tespit edilip etkisiz hale getirileceği belirtildi.

"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"