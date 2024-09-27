Ekrem İmamoğlu'nun "ahmak" oyunu: Adaylık için kullanmak istedi! | Kapalı kapılar ardında neler söyledi

Küçükkaya şunları söyledi: "Teyit ettiğim bir bilgiyi sizlerle paylaşayım. İmamoğlu'na yakın isimlerden bir süredir "İstinafta onanırsa Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklasın CHP' bunu duyuyorduk. Fakat CHP Genel Merkezi ile İmamoğlu'nun kurmayları arasında yapılan toplantıda bu da konuşulmuş. Teyit ettim. Ayrıca İmamoğlu'ndan da bizzat duyanlardan duydum. İmamoğlu söylemiş bunu demiş ki; 'Ya böylesine bir hukuk dışı girişim var beni engellemeye çalışıyorlar benim adımı şimdiden Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayabilir CHP.' Bu konuşulmuş tartışılmış bunu bazılarından duyuyorduk ama İmamoğlu söylemiş mi diye 2 ayrı kaynaktan teyit ettim. Evet İmamoğlu bunu istiyor. Neden bunu istiyor diye sordum; 'Caydırıcı olur Türkiye böyle bir hukuksuzluktan kurtulur' demiş İmamoğlu." İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi) CHP 4'E BÖLÜNDÜ

Öte yandan İmamoğlu'nun "Ahmak" davasında İstinaf'tan çıkacak olası bir siyasi yasak kararını, adaylık sürecinde mağduriyete çevirme çabasını Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi de köşesine taşıdı.

Selvi, CHP'nin 4'e bölündüğünü belirterek olası bir kararda adaylık ibresinin Özgür Özel'e döneceğine dikkat çekti. İşte o yazının ilgili kısmı: "Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal toplantısı için ABD'de bulunduğu sırada 'Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edilecek' diye bir operasyon başlatıldı. Saraçhane medyasından, TV programlarında CHP, Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayacak demeleri istendi. Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilirse İstinaf'taki "Ahmak" davasından onama kararı çıkmaz tezini savunuyorlar. İsmail Saymaz fena yakalandı: Tam da bu konuyu konuşuyorduk abi... Talimat Saraçhaneden mi? İsmail Saymaz fena yakalandı: Tam da bu konuyu konuşuyorduk abi... Talimat Saraçhane'den mi? YASAK KARARI

Peki daha 4 yıl varken, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu neden bir anda birinci gündem maddesi oldu? CHP kulislerinde İmamoğlu'yla ilgili kararın İstinaf'ta 1'e karşı 2 oyla onandığı konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu ise bu süreci fırsata çevirmeye, mağduriyetten cumhurbaşkanı adaylığı çıkarmaya çalışıyor. KAHRAMAN OLUR MU?

Siyasi yasaklara karşı olduğumu her defasında deklare ediyorum ama bu CHP kulislerinde konuşulanları aktarmama engel değil. 'Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse kahraman olur' diyenler olduğu gibi, "Siyasi yasak geldiği takdirde Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bırakacak. Siyasi ve ekonomik gücünü kaybedecek. Siyaset güç işidir, birkaç ay kahramanlık yapar, ondan sonra unutulur gider" yorumunu yapanlar da var. Canan Kaftancıoğlu'nun durumunu örnek gösteriyorlar. Canan Kaftancıoğlu güçlü bir il başkanıydı. Şimdi unutuldu gitti. İmamoğlu Özel ve Yavaş (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi) CHP BÖLÜNÜR MÜ?

CHP şu anda 4'e bölünmüş durumda. İmamoğlucular, Kılıçdaroğlucular, Özgür Özelciler ve Mansur Yavaş'ı destekleyenler. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği takdirde partinin bölüneceğini düşünüyor. O nedenle partiyi bölmeden, süreci yönetmeye çalışıyor. Yerinde bir tavır. İBRE ÖZGÜR ÖZEL'E DÖNER

Ama bir de hesabı var. Güçlü bir hesap. Dikkate alınması gereken bir hesap. CHP içinde önemli bir grup, Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel diyor.

Özgür Özel o nedenle şartların olgunlaşmasını bekliyor. Önümüzde belirsizliklerle dolu bir süreç var. Kastamonuluların dediği gibi, "Daş düşebülü, ayı çıkabülü" YAVAŞ İSTİFA EDER Mİ?

Özgür Özel şunu çok iyi biliyor ki, Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildiği an, Mansur Yavaş CHP'den istifa eder. Çünkü Mansur Yavaş'ın tek planı var o da cumhurbaşkanı adayı olmak. Mansur Yavaş, "Partimiz aday gösterirse aday oluruz" dedi. CHP'den istifa etmeyeceğini açıkladı. Zaten kısa bir süre önce bu köşede "Mansur Yavaş CHP'den istifa etmiyor" diye yazmıştım. Ama onun bir miladı var. Eğer CHP, Ekrem İmamoğlu ya da başka birini aday gösterirse Mansur Yavaş, o zaman istifa eder. Çünkü merkez sağ ve milliyetçi kesimin desteğiyle cumhurbaşkanı adayı olmakta kararlı. Mansur Yavaş yine fitne dedi! Hedefinde İmamoğlu ve Saraçhane bülbülleri... İstifa etmem resti Aday olurum çıkışı SİYASİ DURUŞ

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın, yargılama sürecinde Ekrem İmamoğlu'na destek açıklamaları yapmaları ise siyasi bir duruş konusu. Yasak kararına karşı çıkmadan CHP'de siyaset yapılmaz.

Yoksa dördünün arasında ciddi gerilim var. YÜZÜNE TELEFON KAPATMIŞTI

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ile aralarında bir sorun olmadığını söylüyor. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimi nedeniyle ikisinin arasına kara kedi girmişti. Hatta Mansur Yavaş, "terbiyesizlik yaptı" diyerek Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne telefon kapatmıştı. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında başka bir gerilim daha yaşanıyor. Yavaş ve İmamoğlu (AA) ÖNÜNE DOSYA KOYDU

Mansur Yavaş, "Medyadaki senin adamların bana saldırıyor" diyor. Ekrem İmamoğlu, her zaman olduğu gibi, "Haberim yok başkanım" karşılığını veriyor. Hatırlarsanız CHP Kurultayı'nda da Mansur Yavaş'a tuzak kurulmuştu. Ekrem İmamoğlu'na konuşmasını yapması için üç gün önceden haber verilmiş, Mansur Yavaş'a ise bir saat önce haber verilip, konuşma yapması istenmişti. Mansur Yavaş bu duruma kürsüden tepki gösterince Ekrem İmamoğlu, "Senin rahatsız olacağını bir yerde duysam, bilsem, konuşmamı yere atar, konuşmam yerimde otururum başkanım" demişti.