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Hatay Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk: Hatay'ı sıfırdan inşa edeceğiz | Gökhan Zan meselesi

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk A Haber'e konuk oldu. Hatay'a ilişkin projelerini tek tek anlatan Mehmet Öntürk, "Hatay'ı sıfırdan inşa edeceğiz" dedi. Öntürk, TİP'in adaylıktan çektiği ve kendisine CHP ile TİP'in kumpas kurduğunu iddia eden Gökhan Zan meselesine ilişkin de konuştu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 00:43 Güncelleme 20 Mart 2024, 00:47
Hatay Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk: Hatay’ı sıfırdan inşa edeceğiz | Gökhan Zan meselesi

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Partiler ve adaylar çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk A Haber'de gündeme dair merak edilen soruları cevapladı.

6 Şubat depremlerinde en büyük hasarı alan illerin başında gelen Hatay'a ilişkin projelerini anlatan Mehmet Öntürk, "Hatay'ı sıfırdan inşa edeceğiz" dedi.

GÖKHAN ZAN MESELESİ
TİP'in adaylıktan çektiği ve kendisine CHP ile TİP'in kumpas kurduğunu iddia eden Gökhan Zan meselesi sorulan Öntürk, "Bunlar gündemimizde yok" dedi.

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Öntürk şunları söyledi:

"Ben bu durumu basından duydum. Programlarımız çok yoğun gündemimizde TİP yok CHP yok. Biz kendi işimize bakıyoruz. Ben bugün o şeytani işlere kalkışan kişiler hakkında dava açtım. Konuşmanın bir yerinde İl binasına geldiklerini ve tuvalete girdiklerini söylüyorlar. Bizim il binamız arkadaşımızın arsasına kurduğumuz konteyner bir bina ve içerisinde tuvalette yok. Hatay'da AK Parti'nin il binası depremde yıkıldı ve şu an binamız yok. Konuşmanın geçtiği iddia edilen yer yok binamız konteyner. Tamamen uydurma. Bu tür kumpas işleri kimin yaptığını biliyorsunuz durum ortada ama biz işimize bakıyoruz. Açık ara öndeyiz seçimi rahat rahat alacağız."

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk'ün açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Belediye ve devlet entegre bir şekilde şehri ayağa kaldıracağız ve şehirden göç eden kardeşlerimizi geri getirip demografik yapımızı korumak. Bizim en önemli önceliğimiz bu ve bunun için de gayret ediyoruz.

Deprem'de 265 bin konut yıkıldı ve hükumetimiz bunun 200 bininin yapıyor. Bu şehrin bir imar planı yok, altyapı çalışması yok, su meselesi hala ciddi bir problem. Öncelikle bizim yeni yerleşim yerleriyle altyapıyı ele almamız lazım. 6 Şubat'tan öncede bu meseleler vardı. İflas etmiş bir belediye var. Enerjisa'ya 1 milyar borcu var ve ödeyemiyorlar. Ben sayın bakanımızdan rica ettim de kestirtmedim çünkü buradan da bir mağdur edebiyatı yapacaklar.

Hatay gibi bir şehir su sıkıntısı yaşıyor. İller bankası aracılığı ile bunu yapıyoruz ve öyle tek bir ilçe de değil Reyhanlı, Samandağ, Kırkhan, Defne, İskenderun bunların tamamı iller bankası tarafından yapılıyor.Vatandaş artık bir an önce gelin ve şu şehri ayağa kaldırın diyorlar.

SIFIRDAN YENİ BİR ŞEHİR KURULUYOR
Zemin çalışması yapıldı ve binalar kalkmaya başlıyor. Temeli atılan her binanın teslimi 7 ay sürüyor. Yılbaşın kadar Antakya ve Defne ilçemiz hazır olacak. Sağlam zeminlerde TOKİ konutlarını yapıyor ve bunların da sayısı 45 bin ve yıl sonuna kadar bitiriyoruz. Sıfırdan yeni bir şehir kuruluyor.

Kırıkhan'da eski merkez yeniden inşa ediliyor. Müteahhit ile görüştüm ve 6 ay sonra teslim edileceğini söyledi. Burada vatandaşımız bunu gördükçe bizim alanımızı da rezerv alın diye taleplerde bulunuyor.

ZAYIF EVLER ÜCRETSİZ YAPILACAK
Belediyenin imar şirketini de harekete geçirmemiz lazım. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimiz var bunların bize emanetleri var, uzuvlarını kaybetmiş kardeşlerimiz var, hak sahibi olmayan kiracılar var bunların içerisinde ekonomik durumu zayıf olanların evlerini yapıp hediye edeceğim, para almadan ücretsiz bir şekilde."

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