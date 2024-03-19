Hatay Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk: Hatay’ı sıfırdan inşa edeceğiz | Gökhan Zan meselesi

Deprem'de 265 bin konut yıkıldı ve hükumetimiz bunun 200 bininin yapıyor. Bu şehrin bir imar planı yok, altyapı çalışması yok, su meselesi hala ciddi bir problem. Öncelikle bizim yeni yerleşim yerleriyle altyapıyı ele almamız lazım. 6 Şubat'tan öncede bu meseleler vardı. İflas etmiş bir belediye var. Enerjisa'ya 1 milyar borcu var ve ödeyemiyorlar. Ben sayın bakanımızdan rica ettim de kestirtmedim çünkü buradan da bir mağdur edebiyatı yapacaklar.
Hatay gibi bir şehir su sıkıntısı yaşıyor. İller bankası aracılığı ile bunu yapıyoruz ve öyle tek bir ilçe de değil Reyhanlı, Samandağ, Kırkhan, Defne, İskenderun bunların tamamı iller bankası tarafından yapılıyor.Vatandaş artık bir an önce gelin ve şu şehri ayağa kaldırın diyorlar.
SIFIRDAN YENİ BİR ŞEHİR KURULUYOR
Zemin çalışması yapıldı ve binalar kalkmaya başlıyor. Temeli atılan her binanın teslimi 7 ay sürüyor. Yılbaşın kadar Antakya ve Defne ilçemiz hazır olacak. Sağlam zeminlerde TOKİ konutlarını yapıyor ve bunların da sayısı 45 bin ve yıl sonuna kadar bitiriyoruz. Sıfırdan yeni bir şehir kuruluyor.
Kırıkhan'da eski merkez yeniden inşa ediliyor. Müteahhit ile görüştüm ve 6 ay sonra teslim edileceğini söyledi. Burada vatandaşımız bunu gördükçe bizim alanımızı da rezerv alın diye taleplerde bulunuyor.
ZAYIF EVLER ÜCRETSİZ YAPILACAK
Belediyenin imar şirketini de harekete geçirmemiz lazım. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimiz var bunların bize emanetleri var, uzuvlarını kaybetmiş kardeşlerimiz var, hak sahibi olmayan kiracılar var bunların içerisinde ekonomik durumu zayıf olanların evlerini yapıp hediye edeceğim, para almadan ücretsiz bir şekilde."