Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun neden susuyor? Fatih Keleş’in saydığı şaibeli para kimden geldi kime gitti?

İMAMOĞLU'NUN TALİMATLARIYLA HAREKET EDİYOR Daha önce delege borsası iddialarıyla gündeme gelen CHP'li Erkan Çakır , çanta dolusu para sayan Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu 'nun talimatları doğrultusunda hareket ettiğini iddia ederken CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kez şaibeli para krizi yaşanıyor.

ESKİ AVUKATLARI BOMBAYI PATLATTI Binanın alımında CHP'yi temsilen avukat olarak bulunan Mustafa Kemal Çiçek, 30 milyon TL üstü bir tutarın Genel Merkez eliyle kalanın da hazine yardımıyla ödendiğini belirtip işlemlerin banka üzerinden yapıldığını açıkladı.

15 MİLYON TL NEDEN KAYNAĞINA VERİLMEDİ, HAVALE YAPILMADI? Söz konusu paranın miktarının 15 milyon 510 bin TL olduğu öğrenilirken; Ekrem İmamoğlu 'nun danışmanı Fatih Keleş'in getirdiği paranın kaynağına ve banka havalesi yerine neden nakit olarak ödeme yapıldığına açıklamada yer verilmedi.

'BİNA ALDIK' SAVUNMASI Panikleyen CHP İstanbul İl Başkanlığı videodaki paraların bağış yoluyla elde edildiğini, partinin il başkanlığı binasının alımı için kullandığını açıkladı ancak şaibeler daha da arttı.

Düzmece belgeye itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen Çiçek şu ifadeleri kullandı:

"Aralık 2019 tarihinde o il binasının alımında, CHP Genel Merkez avukatı olarak bulundum! 30 milyon TL nin üzerindeki rakam Genel Merkez marifeti ile gönderilmiş olup, bakiye kalan bir kısım; Ocak 2020 de hazine yardımının gelmesi ile ikmal edilmiştir!

Bu boyutta haricen bir rakam söz konusu olmamıştır! Satıcıya yönelik işlemler banka üzerinden yapılmıştır! Birileri, bir yerlerden haricen para toplayarak; haksız zenginleşme içerisine girmiş ise bunun tesbit ve gereğini yapacak makamlar bellidir!"

EKREM İMAMOĞLU VE MURAT ONGUN NEDEN SUSUYOR?

Ekrem İmamoğlu'nun "kasası" olarak bilinen Fatih Keleş'in bu işin başında yer alması ve balya balya paralarla ifşa olması okları İmamoğlu'na çevirdi.

"İmamoğlu ve "Sözcüsü" Murat Ongun her konuda açıklama yaparken bu konuda neden suskun kaldıkları merak konusu oldu.

"Paralar kimden geldi kime gitti?", "Keleş'in orada ne işi var?", "İBB'nin kaynakları ile CHP'ye bina mı alındı?" soruları henüz yanıt bulmadı.

A Haber' konuşan Sabah Yazarı Mahmut Övür ortada büyük bir şaibenin olduğuna dikkat çekerek İmamoğlu'nun açıklama yapması gerektiğini söyledi.