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Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun neden susuyor? Fatih Keleş'in saydığı şaibeli para kimden geldi kime gitti?

Türkiye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in saydığı balya balya paraları konuşuyor... CHP İstanbul İl Başkanlığı paylaştığı A4 kağıt parçası ile "il binası aldık" açıklaması yaptı. Bahse konu olan binanın alımında CHP'yi temsilen avukat olarak bulunan Mustafa Kemal Çiçek, 30 milyon TL üstü bir tutarın Genel Merkez eliyle kalanın da hazine yardımıyla ödendiğini belirtip işlemlerin banka üzerinden yapıldığını açıkladı. Söz konusu görüntülerdeki 15 milyon liranın nereden geldiği nereye gittiği merak konusu oldu. Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuya ilişkin sesiz kalması tepkileri de beraberinde getirdi. Sabah Yazarı Mahmut Övür, "İmamoğlu ve Murat Ongun her konuda bir biçimde cevap vermeye çalışan 2 siyasi aktör. Bu konuda neden suskunlar. İmamoğlu en yakın adamı Fatih Keleş’in bu işin başında yer alması cevaplanması gereken sorudur. Keleş’in orada ne işi var?" dedi.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 11:19 Güncelleme 12 Mart 2024, 11:19
Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun neden susuyor? Fatih Keleş’in saydığı şaibeli para kimden geldi kime gitti?

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kez şaibeli para krizi yaşanıyor.

Türkiye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBBSK Başkanı Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler ortalığa saçıldı.


İMAMOĞLU'NUN TALİMATLARIYLA HAREKET EDİYOR
Daha önce delege borsası iddialarıyla gündeme gelen CHP'li Erkan Çakır, çanta dolusu para sayan Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda hareket ettiğini iddia ederken CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi.

'BİNA ALDIK' SAVUNMASI
Panikleyen CHP İstanbul İl Başkanlığı videodaki paraların bağış yoluyla elde edildiğini, partinin il başkanlığı binasının alımı için kullandığını açıkladı ancak şaibeler daha da arttı.




15 MİLYON TL NEDEN KAYNAĞINA VERİLMEDİ, HAVALE YAPILMADI?
Söz konusu paranın miktarının 15 milyon 510 bin TL olduğu öğrenilirken; Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in getirdiği paranın kaynağına ve banka havalesi yerine neden nakit olarak ödeme yapıldığına açıklamada yer verilmedi.

ESKİ AVUKATLARI BOMBAYI PATLATTI
Binanın alımında CHP'yi temsilen avukat olarak bulunan Mustafa Kemal Çiçek, 30 milyon TL üstü bir tutarın Genel Merkez eliyle kalanın da hazine yardımıyla ödendiğini belirtip işlemlerin banka üzerinden yapıldığını açıkladı.

Düzmece belgeye itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen Çiçek şu ifadeleri kullandı:

"Aralık 2019 tarihinde o il binasının alımında, CHP Genel Merkez avukatı olarak bulundum! 30 milyon TL nin üzerindeki rakam Genel Merkez marifeti ile gönderilmiş olup, bakiye kalan bir kısım; Ocak 2020 de hazine yardımının gelmesi ile ikmal edilmiştir!

Bu boyutta haricen bir rakam söz konusu olmamıştır! Satıcıya yönelik işlemler banka üzerinden yapılmıştır! Birileri, bir yerlerden haricen para toplayarak; haksız zenginleşme içerisine girmiş ise bunun tesbit ve gereğini yapacak makamlar bellidir!"

EKREM İMAMOĞLU VE MURAT ONGUN NEDEN SUSUYOR?
Ekrem İmamoğlu'nun "kasası" olarak bilinen Fatih Keleş'in bu işin başında yer alması ve balya balya paralarla ifşa olması okları İmamoğlu'na çevirdi.

"İmamoğlu ve "Sözcüsü" Murat Ongun her konuda açıklama yaparken bu konuda neden suskun kaldıkları merak konusu oldu.

"Paralar kimden geldi kime gitti?", "Keleş'in orada ne işi var?", "İBB'nin kaynakları ile CHP'ye bina mı alındı?" soruları henüz yanıt bulmadı.

CHP'de 15 milyon TL'lik şaibe!

A Haber' konuşan Sabah Yazarı Mahmut Övür ortada büyük bir şaibenin olduğuna dikkat çekerek İmamoğlu'nun açıklama yapması gerektiğini söyledi.

PARA NEDEN YASAL YOLLARDAN GİTMEDİ?
Övür şu ifadeleri kullandı:

"Şöyle bir fotoğraf ortaya çıktı. CHP en son kurultay ve İstanbul Kongresi öncesi siyaset kulislerinde konuşulan ve medyaya yansıyan para ilişkileri ister istemez fotoğrafa baktığımız zaman şüphe uyandırıyor. Bu kadar büyük bir paranın CHP'liler tarafından götürülüp verilmesi… Hukuken işin başka boyutları da var. Bir bina alınıyorsa o paralar yasal yollardan neden gitmedi diye sorular da var.

Ekrem İmamoğlu ve Fatih KeleşEkrem İmamoğlu ve Fatih Keleş

Akla gelen şey şu; Bu paraların kaynağı ne nereden geldi bu paralar? Bağışla falan deniyor ama büyük ihtimal bu İBB'nin kaynaklarından geldi.

Orada Fatih Keleş ismi varsa şüphe uyandıran şeyler vardır bunu 2020 Ağustos ayında yazdım. Keleş'in İmamoğlu'nun para ilişkilerini yöneten bir isim olduğu biliniyor. Beylikdüzü'nden beri böyle bir ilişki var ve "kasası" olarak nitelendiriliyor. İster istemez şüpheye düşüyorsunuz bu fotoğrafı gördüğünüz zaman.

PARA KAYIT ALTINA ALINDI MI?
Burada cevaplanması gereken çok soru var. Bu para nereden geliyor. Bağış deniyor. Bağış yasal yollardan kayıt altına alındı mı? Bu para neden banka üzerinden gönderilmedi? Bunların hepsi sorulması gereken ve cevaplanması gereken sorular. Verdikleri cevap bunlara yetmiyor.

Garip şeyler var. Bavullarla götüreceksin büroda teslim edeceksin. Niye banka yoluyla göndermediler? Bu bağış geldiği zaman neden kayda girmedi girdiyse ortaya koysunlar.

Mustafa Kemal Çiçek dün gerçekten önemli bir açıklama yaptı. Hem Kılıçdaroğlu'nun hem de CHP'nin avukatı olarak bu meselenin içinde olduğunu paranın da devletten gelen CHP'ye verilen kaynaktan karşılandığını kendileri tarafından ödendiğini açık şekilde söylüyor. O zaman bu nedir neyin parasıdır?

Aklımıza Erkan Çakır'ın açıklamaları geliyor. Daha önce söylediği çok şey var. İnsanların kurultay sürecinde paralarla oy değiştirdiğini. Beşiktaş'taki delegenin para aldığını açık şekilde söylüyor. Tüm bunlar sonuçta şüphe uyandırıyor. Bu paranın kaynağı net bir şekilde açıklanmalı.

İBB bu parayı kendi kaynaklarından göndermişse daha vahim bir meseledir. Büyükşehir halktan topladığı vergilerle CHP'ye bina mı aldı? Bu soruların cevaplanması gerekir.

EKREM İMAMOĞLU NEDEN SUSUYOR?
Orada net bir şekilde soru işareti var. İmamoğlu ve Murat Ongun her konuda bir bicinde cevap vermeye çalışan 2 siyasi aktör. Bu konuda neden suskunlar. İmamoğlu en yakın adamı Fatih Keleş'in bu işin başında yer alması cevaplanması gereken sorudur. Keleş'in orada ne işi var? Bağış meselesi varsa CHP'lilerin kendisi toplaması gerekirken İmamoğlu'nun kasasının orada oluyor olması mutlaka kafalara soru işareti getirir.

Ekrem İmamoğlu ve Murat OngunEkrem İmamoğlu ve Murat Ongun

Daha önceki ilişkilerinde İstanbul'daki para kaynağının oluşmasında… İstanbul'da CHP dışında İBB'nin bünyesinde kurulan İstanbul Planlama Ajansı'nın bütün üyeleri tamamen İmamoğlu'na çalışan paralel bir belediye yapısı oluşturuldu. Bu yapının içerisinde Fatihj Keleş de var. Danışmanlar üzerinden yeni bir yapı oluşturma projesiydi. İmamoğlu'nun buna mutlaka cevap vermesi gerekir. Keleş o paraları niye götürdü. Nereden geldi kaynağı nedir? Bir başka şey daha hatırlatayım. 2019'da CHP dönemlerinde en yakın arkadaşı olarak tanınan Atılgan Bayar da benzer bir fotoğraftan bahsediyor. Paraların toplandığını çantalarla verildiğini hatta çantaların patladığını söylüyor. Bu fotoğraflar bile nasıl bir İmamoğlu-para ilişkisi olduğunu gösteriyor. Bu kayıt dışı paralar kime harcandı?

VERGİ Mİ KAÇIRILDI?
Bu tür işler bankalarda olmalı. Baka yoluyla neden gönderilmedi. Mal sahibinin vergiden kaçırılması CHP kendisinin bunu kayıtlarda gösterdi mi? Sayıştay ya da Yargıtay raporlarında CHP bunu nasıl gösterdi. CHP'nin o parayı kayıtlara nasıl geçirdiğini açıklaması gerekiyor. Neden elden verilmiyor. İkili bir terslik var. Hem mal sahibinin vergi kaçırması söz konusu. 15-16 milyondan bahsediliyor. O paranın kayda girmemesi CHP eliyle vergi kaçırmaya alet olunmasını sağlıyor.

CHP'nin bütün elemanları biraraya geliyorlar. Bu tür bir ilişkiyi kurabiliyorlar. İşin birçok vahim tarafı var. Ama mutlaka İmamoğlu ve ekibinin İBB'nin kaynaklarından mı CHP'ye aktarıldı.

İHALE VERİLEN MÜTEAHHİTLERDEN Mİ?
Erkan Çakır bu konuda çok fazla şeyler söyledi. Müteahhitlerden de olabilir. Müteahhitlerden para geliyorsa çok daha şaibeli işler vardır. Müteahhit para veriyorsa imarla ilgili bir sorunu vardır çözmeye çalışıyordur. Kuşkusuz kimse başlangıçta suçlamak istemiyor ama ortaya böyle bir fotoğraf çıkıyorsa ve CHP gibi bir partinin il merkezinin alınması ile ilgili bir süreç yaşanıyorsa İmamoğlu'nun en yakın isminin olması mutlaka soru işaretleri yaratıyor.

CHPdeki kara para skandalında yeni perde! İmamoğlu şaibeli paraları İBBSK üzerinden mi aklıyor? Fatih Keleşi mercek altına aldıkCHPdeki kara para skandalında yeni perde! İmamoğlu şaibeli paraları İBBSK üzerinden mi aklıyor? Fatih Keleşi mercek altına aldık

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