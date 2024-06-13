THY ikinci pilot aday adayı alımı başvuru şartları 2024: II. Pilot aday adayı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? (kariyer.thy.com)

Bolat, "2024 yılı sonuna kadar 75 bin kişilik ailemizi, iştiraklerimizle birlikte yapacağımız işe alımlarla 85 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. Her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Duyurulan alım ilanına başvurmak ve diğer açık pozisyonları görmek için "kariyer.thy.com" adresi ziyaret edilebilir.

Take-Off Cadet (Yetiştirilmek üzere II. Pilot Aday Adayı) Nedir?

Yeni mezun veya yakında mezun olacak lisans mezunu arkadaşlara, kariyerlerine Türk Hava Yolları'nda ve zirvede güçlü bir başlangıç yapma imkânı sunarak, tüm dünyada hızla gelişen ve yetişmiş pilot ihtiyacı artan hava yolu taşımacılığında geleceğin başarılı pilotlarını yetiştiren bir programdır.

Take-Off Cadet Programı ile değerlendirme süreçlerine katılan ve süreçleri başarıyla tamamlayan arkadaşlarımız, II. Pilot aday adayı yetiştirme programına dahil oluyor ve 15-18 ay süren teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir eğitimin ardından II. Pilot adayı olarak Türk Hava Yolları bünyesinde yer alan veya Türk Hava Yolları'nın iş ortağı konumunda olan yurt içi ve yurt dışındaki uçuş eğitim akademilerinde 3-6 ay süren tip eğitimine dahil oluyor.

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