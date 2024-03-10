CHP kara paraya düştü! Murat Ongun kuryelik yaptı... İmamoğlu hangi iş adamından bir çuval para aldı?

Ekrem İmamoğlu - Erkan Çakır



Bilindiği üzere Erkan Çakır, Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu delege borsasının baş aktörlerinden biri idi. İmamoğlu ile kol kola pozlar veren Çakır, daha sonrasında araya anlaşmazlık girince delege borsasındaki akçeli işleri ve Özgür Karabat'ın dağıttığı paraları ifşa etti.



Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indirmek için kurulan delege borsası, Muhittin Böcek'ten yeniden adaylığı karşılığında alındığı öne sürülen 30 milyon TL tartışmalarının gölgesinde Ekrem İmamoğlu'nun adı bir başka parasal mevzuya daha karıştı.

Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum



İMAMOĞLU ADINA ÇUVAL DOLUSU PARA GELDİ, MURAT ONGUN TESLİM ALDI



2019'da İmamoğlu adına oy talep edip seçim çalışmalarına destek veren ve "İmamoğlu'nu desteklemek bir siyasi tercih değil, demokratlar için mecburiyettir" diyen Atılgan Bayar çarpıcı bir iddia ortaya attı.







Beylikdüzü'ndeki bir kültür merkezine Ekrem İmamoğlu adına çuval dolusu para geldiği, söz konusu parayı Murat Ongun'un teslim aldığı öne sürüldü.



Bayar konuya ilişkin "İş adamı bir arkadaşıma Beyikdüzü'ndeki kültür merkezinde sana bir çuval bağış yaptırdım mı? Yaptırdım. Çanta patlamış da paralar yere saçılmıştı. Murat Ongun teslim aldı. Umarım o para bağış envanterine işlenmiştir" dedi.

Atılgan Bayar ve Ekrem İmamoğlu



Bilindiği üzere Atılgan Bayar Ekrem İmamoğlu'nun askerlik döneminde devresi.



2019'da İmamoğlu'na destek veren ancak gelinen noktada İmamoğlu'nun DEM Parti ile yürüttüğü kirli ittifaka isyan eden Bayar, şu ifadeleri kullandı;



Bana bak Ekrem! Kürtçüler ve Süleymancılar ile girdiğin ittifak sadece senin tıynetini ilgilendirse, yine de susar, pişmanlığımla yaşardım. Ancak… Yaptığın ittifakın, PKK iltisaklı figürlere Türkiye Cumhuriyet Devleti yönetimine ulaşacakları bir yolun taşlarını döşediğini apaçık görüyorum."

CHPden kötü kokular yükseliyor! 1 Nisan sonrası lağım patlayacak: Parayla adaylık, poşetli 250 bin dolar, 47 milyonluk villa, delege borsası...



Gelelim CHP'den yükselen diğer kötü kokulara...



PARAYLA ADAYLIK, POŞETLİ 250 BİN DOLAR, 47 MİLYON TL'LİK VİLLA...



"Parayla adaylık satıldı" ve "Poşet içinde 250 bin dolar" iddiaları tartışılırken İncek'teki 47 milyon TL'lik villa ortalığı karıştırdı.



Yerel seçimlerden önce alınan bu villayla ilgili dedikodular, CHP milletvekilleri arasında rahatsızlığa neden oldu. Villayı Özgür Özel'in kullandığı iddia edilse de CHP liderinin danışmanlarının bu iddiayı yalanladığı öğrenildi.



13 yıllık Kılıçdaroğlu döneminde konuşulmayan parasal mevzuların 5 aylık Özgür Özel döneminde konuşulmasına dikkat çekerken parti içinde huzursuzluk hakim.