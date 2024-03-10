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CHP kara paraya düştü! Murat Ongun kuryelik yaptı... İmamoğlu hangi iş adamından bir çuval para aldı?

CHP 'parasal' bataklığa battı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indirmek için kurulan delege borsası, Muhittin Böcek'ten yeniden adaylığı karşılığında alındığı öne sürülen 30 milyon TL tartışmalarının gölgesinde Ekrem İmamoğlu'nun adı bir başka parasal mevzuya daha karıştı. Beylikdüzü'ndeki bir kültür merkezine İmamoğlu adına çuval dolusu para geldiği, söz konusu parayı Murat Ongun'un teslim aldığı öne sürüldü. İddiayı ortaya atan Atılgan Bayar konuya ilişkin "İş adamı bir arkadaşıma Beylikdüzü’ndeki kültür merkezinde sana bir çuval bağış yaptırdım mı? Yaptırdım. Çanta patlamış da paralar yere saçılmıştı. Murat Ongun teslim aldı. Umarım o para bağış envanterine işlenmiştir" dedi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 12:45 Güncelleme 10 Mart 2024, 12:57
CHP kara paraya düştü! Murat Ongun kuryelik yaptı... İmamoğlu hangi iş adamından bir çuval para aldı?

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Saraçhane - Genel Merkez çekişmesiyle savrulan Cumhuriyet Halk Partisi'nden kötü kokular yükseliyor. Kötü kokunun sebebi ise karanlık para.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' odaklı 1 Nisan hamleleri ve oluşturduğu iddia edilen 'Ekrem İmamoğlu' dosyasıyla eş güdümlü olarak CHP'deki parasal mevzular ve delege borsası ortalığa saçıldı.

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DELEGE BORSASINI İFŞA ETTİ: ELİMDE SES KAYDI VAR

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP PM Üyesi Ferihan Karasu da kurultay sürecinde Ekremciler tarafından kurulan delege borsasını ifşa etti. Karasu, "CHP Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi bir isim, il kongresi ve kurultayda delegelere para verdi. Elimde ses kaydı var" dedi.

Delegelere para veren ismin ise CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan olduğu ortaya çıktı.
CHPde kara para kötü koku! İmamoğlu-Böcek arasında sır 30 milyon TL: Kuşadasına çöken Ağababalar | Kılıçdaroğlundan intikam dosyasıCHPde kara para kötü koku! İmamoğlu-Böcek arasında sır 30 milyon TL: Kuşadasına çöken Ağababalar | Kılıçdaroğlundan intikam dosyası


İMAMOĞLU-BÖCEK ARASINDA SIR 30 MİLYON TL

CHP'li Erkan Çakır, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP PM Üyesi Baki Aydöner'in 'yeniden adaylık' karşılığında Muhittin Böcek'ten 30 milyon TL aldığını öne sürdü.

KUŞADASI'NA ÇÖKEN 'AĞABABA'LAR

Çakır, Veli Ağbaba'nın kardeşi Hür Ağbaba'nın ise Kuşadası'nda arsalara çöktüğünü iddia etti.

Ekrem İmamoğlu - Erkan ÇakırEkrem İmamoğlu - Erkan Çakır

Bilindiği üzere Erkan Çakır, Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu delege borsasının baş aktörlerinden biri idi. İmamoğlu ile kol kola pozlar veren Çakır, daha sonrasında araya anlaşmazlık girince delege borsasındaki akçeli işleri ve Özgür Karabat'ın dağıttığı paraları ifşa etti.

Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indirmek için kurulan delege borsası, Muhittin Böcek'ten yeniden adaylığı karşılığında alındığı öne sürülen 30 milyon TL tartışmalarının gölgesinde Ekrem İmamoğlu'nun adı bir başka parasal mevzuya daha karıştı.

Ekrem İmamoğlu ve Murat KurumEkrem İmamoğlu ve Murat Kurum

İMAMOĞLU ADINA ÇUVAL DOLUSU PARA GELDİ, MURAT ONGUN TESLİM ALDI

2019'da İmamoğlu adına oy talep edip seçim çalışmalarına destek veren ve "İmamoğlu'nu desteklemek bir siyasi tercih değil, demokratlar için mecburiyettir" diyen Atılgan Bayar çarpıcı bir iddia ortaya attı.



Beylikdüzü'ndeki bir kültür merkezine Ekrem İmamoğlu adına çuval dolusu para geldiği, söz konusu parayı Murat Ongun'un teslim aldığı öne sürüldü.

Bayar konuya ilişkin "İş adamı bir arkadaşıma Beyikdüzü'ndeki kültür merkezinde sana bir çuval bağış yaptırdım mı? Yaptırdım. Çanta patlamış da paralar yere saçılmıştı. Murat Ongun teslim aldı. Umarım o para bağış envanterine işlenmiştir" dedi.

Atılgan Bayar ve Ekrem İmamoğluAtılgan Bayar ve Ekrem İmamoğlu

Bilindiği üzere Atılgan Bayar Ekrem İmamoğlu'nun askerlik döneminde devresi.

2019'da İmamoğlu'na destek veren ancak gelinen noktada İmamoğlu'nun DEM Parti ile yürüttüğü kirli ittifaka isyan eden Bayar, şu ifadeleri kullandı;

Bana bak Ekrem! Kürtçüler ve Süleymancılar ile girdiğin ittifak sadece senin tıynetini ilgilendirse, yine de susar, pişmanlığımla yaşardım. Ancak… Yaptığın ittifakın, PKK iltisaklı figürlere Türkiye Cumhuriyet Devleti yönetimine ulaşacakları bir yolun taşlarını döşediğini apaçık görüyorum."

CHPden kötü kokular yükseliyor! 1 Nisan sonrası lağım patlayacak: Parayla adaylık, poşetli 250 bin dolar, 47 milyonluk villa, delege borsası...CHPden kötü kokular yükseliyor! 1 Nisan sonrası lağım patlayacak: Parayla adaylık, poşetli 250 bin dolar, 47 milyonluk villa, delege borsası...



Gelelim CHP'den yükselen diğer kötü kokulara...

PARAYLA ADAYLIK, POŞETLİ 250 BİN DOLAR, 47 MİLYON TL'LİK VİLLA...

"Parayla adaylık satıldı" ve "Poşet içinde 250 bin dolar" iddiaları tartışılırken İncek'teki 47 milyon TL'lik villa ortalığı karıştırdı.

Yerel seçimlerden önce alınan bu villayla ilgili dedikodular, CHP milletvekilleri arasında rahatsızlığa neden oldu. Villayı Özgür Özel'in kullandığı iddia edilse de CHP liderinin danışmanlarının bu iddiayı yalanladığı öğrenildi.

13 yıllık Kılıçdaroğlu döneminde konuşulmayan parasal mevzuların 5 aylık Özgür Özel döneminde konuşulmasına dikkat çekerken parti içinde huzursuzluk hakim.

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