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Başkan Erdoğan'dan İspanya çıkarması! Ana gündem Gazze... Eurofighter Typhoon ve TCG Anadolu 2 masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya çıkarmasında Gazze diplomasisi ön plana çıktı. Kral Felipe'yle bir araya gelen Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'le de görüşecek. Görüşmede ticaret hacminin genişletilmesi, TCG Anadolu'nun ikincisinin yapımı ve Eurofighter Typhoon savaş uçakları meselesinin masada olması bekleniyor. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın 'onur konuğu' olarak iştirak edeceği G7 Zirvesi'nde gerçekleştireceği ikili temaslarda da ana konu İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar. Erdoğan'ın G7 marjında Eurofighter temaslarında bulunması da muhtemel.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 09:24 Güncelleme 13 Haziran 2024, 09:45
Başkan Erdoğan’dan İspanya çıkarması! Ana gündem Gazze... Eurofighter Typhoon ve TCG Anadolu 2 masada

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya ve İtalya'yı kapsayan diplomasi mesaisi sürüyor.

Erdoğan, Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da, Kral 6. Felipe ile görüştü. Görüşmede Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.



Kral Felipe'yi Türkiye'ye davet eden Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacminin genişletilmesinden, savunma sanayii alanında iş birliğine kadar her alanda atılacak adımların iki ülkeye de kazandıracağını belirtti.



SANCHEZ İLE GÖRÜŞECEK

Erdoğan'ın bugün de İspanya'da devam edeceği programlarında öncelikli gündemi Gazze'deki İsrail katliamı, küresel gelişmeler ve Türkiye-İspanya ilişkileri olacak.



Bugün ilk olarak Türkiye-İspanya iş formuna katılacak olan Başkan Erdoğan, daha sonra İspanya Başbakanı Sanchez tarafından resmi törenle karşılanarak ikili bir görüşme gerçekleştirecek.

Ardından heyetler arası görüşmelerin başlayacağı ziyarette, Erdoğan ve İspanya Başbakanı Sanchez anlaşma imza töreni ve basın toplantısı yapacak. Liderler daha sonra ikili bir öğle yemeği yiyecek.



GAZZE DİPLOMASİSİ ÖNE ÇIKTI

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, Filistin'i tanıyan ve barış için güçlü mesajlar veren ülkelerin başında gelen İspanya'daki temaslarında Gazze diplomasisinin öne çıktığını yazdı.

TİCARET MASADA! TCG ANADOLU'NUN İKİNCİSİNİN YAPIMI VE EUROFİGTHER SAVAŞ UÇAKLARI

Ankara - Madrid hattındaki ikinci ana başlığın ticaret olduğunu belirten Altınok, "Türkiye geçen yıl 9.3 milyar dolarla İspanya'ya tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. Bu yüzden İspanya seyahatinde Erdoğan'a yedi bakan ve çok sayıda iş adamı da eşlik ediyor. Öte yandan TCG Anadolu Gemisi'nin ikincisinin yapımı, Eurofigther savaş uçağının alımına ilişkin süreçler de masada" ifadelerini kullandı.



G7 ZİRVESİ'NİN ONUR KONUĞU ERDOĞAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın ardından cuma günü de G7 Zirvesi'nin "onur konuğu" olarak İtalya'da olacak. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oyunu artıran Başbakan Meloni ile görüşmesinin ardından gece Türkiye'ye dönecek.

GAZZE MESELESİ ANA KONU

Erdoğan'ın G7'de yapacağı ikili temaslarında Gazze diplomasisinin ön planda olması bekleniyor. ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'nın yanı sıra; Türkiye, Ukrayna, Cezayir, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Ürdün, Kenya, Tunus, Moritanya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin liderleri de zirveye katılıyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de iki günü İtalya'da geçirecek. Papa Françesko da davetliler arasında.



EUROFIGHTER MESAİSİ

Başkan Erdoğan'ın İspanya ve İtalya temasları, Türkiye'nin bir süredir gündeminde olan Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının alımı açısında da önem taşıyor.

İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya tarafından üretilen Eurofighter'ın üçüncü ülkelere satışı için söz konusu 4 ülkenin de onay vermesi gerekiyor.

Almanya Eurofighter satışına blokaj uygularken, İspanya, İtalya ve İngiltere, söz konusu uçakların Türkiye'ye satışına yeşil ışık yakıyor.

Güney Avrupa temaslarında 4 ülkenin liderleriyle bir araya gelecek Erdoğan'ın Eurofighter konusunu da gündeme getirmesi bekleniyor.



"GÖZLERDEN UZAK BİR VAHA"DA G7 ZİRVESİ

G7 zirvesinin yapıldığı yere Güney İtalya'daki lüks tatil beldesi Borgo Egnazia'da dikkat çekmekte fayda var.

Geleneksel köy tarzında inşa edilmiş bir tatil kompleksi olan Borgo Egnazia, İtalya'nın Adriyatik kıyısında, çizme şeklindeki ülkenin "topuğundaki" Puglia'da yer alıyor.

Roma'ya 500 kilometre uzaktaki Puglia, "gözlerden uzak bir vaha" olarak nitelendiriliyor.

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