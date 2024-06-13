Başkan Erdoğan’dan İspanya çıkarması! Ana gündem Gazze... Eurofighter Typhoon ve TCG Anadolu 2 masada





GAZZE DİPLOMASİSİ ÖNE ÇIKTI



Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, Filistin'i tanıyan ve barış için güçlü mesajlar veren ülkelerin başında gelen İspanya'daki temaslarında Gazze diplomasisinin öne çıktığını yazdı.



TİCARET MASADA! TCG ANADOLU'NUN İKİNCİSİNİN YAPIMI VE EUROFİGTHER SAVAŞ UÇAKLARI



Ankara - Madrid hattındaki ikinci ana başlığın ticaret olduğunu belirten Altınok, "Türkiye geçen yıl 9.3 milyar dolarla İspanya'ya tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. Bu yüzden İspanya seyahatinde Erdoğan'a yedi bakan ve çok sayıda iş adamı da eşlik ediyor. Öte yandan TCG Anadolu Gemisi'nin ikincisinin yapımı, Eurofigther savaş uçağının alımına ilişkin süreçler de masada" ifadelerini kullandı.





G7 ZİRVESİ'NİN ONUR KONUĞU ERDOĞAN



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın ardından cuma günü de G7 Zirvesi'nin "onur konuğu" olarak İtalya'da olacak. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oyunu artıran Başbakan Meloni ile görüşmesinin ardından gece Türkiye'ye dönecek.



GAZZE MESELESİ ANA KONU



Erdoğan'ın G7'de yapacağı ikili temaslarında Gazze diplomasisinin ön planda olması bekleniyor. ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'nın yanı sıra; Türkiye, Ukrayna, Cezayir, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Ürdün, Kenya, Tunus, Moritanya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin liderleri de zirveye katılıyor.



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de iki günü İtalya'da geçirecek. Papa Françesko da davetliler arasında.





EUROFIGHTER MESAİSİ Başkan Erdoğan'ın İspanya ve İtalya temasları, Türkiye'nin bir süredir gündeminde olan Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının alımı açısında da önem taşıyor.



İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya tarafından üretilen Eurofighter'ın üçüncü ülkelere satışı için söz konusu 4 ülkenin de onay vermesi gerekiyor.



Almanya Eurofighter satışına blokaj uygularken, İspanya, İtalya ve İngiltere, söz konusu uçakların Türkiye'ye satışına yeşil ışık yakıyor.



Güney Avrupa temaslarında 4 ülkenin liderleriyle bir araya gelecek Erdoğan'ın Eurofighter konusunu da gündeme getirmesi bekleniyor.





"GÖZLERDEN UZAK BİR VAHA"DA G7 ZİRVESİ



G7 zirvesinin yapıldığı yere Güney İtalya'daki lüks tatil beldesi Borgo Egnazia'da dikkat çekmekte fayda var.



Geleneksel köy tarzında inşa edilmiş bir tatil kompleksi olan Borgo Egnazia, İtalya'nın Adriyatik kıyısında, çizme şeklindeki ülkenin "topuğundaki" Puglia'da yer alıyor.



Roma'ya 500 kilometre uzaktaki Puglia, "gözlerden uzak bir vaha" olarak nitelendiriliyor.



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