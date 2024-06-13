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Başkan Erdoğan'dan Türkiye-İspanya İş Forumu'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Dayanışma ve iş birliğimiz hayati öneme sahiptir, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi kazan-kazan anlayışı ile daha fazla geliştirmek arzusundayız." dedi. Sanchez ve İspanya'ya Gazze davasındaki hamleleri için teşekkür eden Erdoğan, "Sayın Sanchez ilk günden itibaren tutarlı davranmıştır." ifadelerini kullandı. İkiyüzlü AB'ye vize konusunda tepki gösteren Erdoğan, "Gümrük Birliğinin güncelleme çalışmasının başlamaması iş insanlarımıza katı vize uygulamaları, müşterek potansiyelimizin tam kapasite kullanımını engelliyor." şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 12:40 Güncelleme 13 Haziran 2024, 13:35
Başkan Erdoğan’dan Türkiye-İspanya İş Forumu’nda önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Potansiyelimiz bizlere daha ileri gitme cesareti veriyor. Dayanışma ve iş birliğimiz hayati öneme sahiptir, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi kazan-kazan anlayışı ile daha fazla geliştirmek arzusundayız.



STRATEJİK ORTAKLIKLAR KURMALIYIZ
Bankalarımız ile finans ve yatırım kurumlarımız arasındaki ilişkiler gittikçe güçleniyor, ticaret ve yatırımda rekabet algısından sıyrılarak yenilikçi ve stratejik ortaklıklar kurmalıyız.

GÖREVİMİZ İŞ DÜNYASININ ÖNÜNÜ AÇMAKTIR
Siyasetçi olarak görevimiz iş dünyasının önünü açmaktır.


250 gündür yaşana soykırım herkesin yüreğini kanatıyor. İsrail yönetiminin tüm çağrılara rağmen sürdürdüğü bu pervasızlıklar tüm dünyada antisemitizmi de körüklüyor.

Ateşkes çağrılarına kan dökerek karşılık veren şımarıklıkla karşı karşıyayız. Vicdan sahibi hiçbir ülkenin böyle bir tabloyu kabullenmesi mümkün değil



İSPANYA'YA TEŞEKKÜR
İspanya'nın, İsrail mezalimi karşısında izlediği tutumu takdirle karşıladığımızı burada vurgulamak istiyorum. Sayın Sanchez ilkeli ve dirayetli politika benimseyerek İspanya, Filistin ve Türk milletinin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Sayın Sanchez ilk günden itibaren tutarlı davranmıştır. Sanchez'in tavrını milletim adına tebrik ediyorum. İspanya halkına bir kez daha teşekkür ediyorum.

AB ÜYELİĞİ
AB'ye yönelik samimi adımlarımız salt kendi çıkarlarını düşünen bir takım üyelerin engellemeleriyle karşılaşlıyor.

BATI'YA VİZE TEPKİSİ
Gümrük Birliğinin güncelleme çalışmasının başlamaması iş insanlarımıza katı vize uygulamaları, müşterek potansiyelimizin tam kapasite kullanımını engelliyor.

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