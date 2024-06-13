Başkan Erdoğan’dan Türkiye-İspanya İş Forumu’nda önemli açıklamalar



250 gündür yaşana soykırım herkesin yüreğini kanatıyor. İsrail yönetiminin tüm çağrılara rağmen sürdürdüğü bu pervasızlıklar tüm dünyada antisemitizmi de körüklüyor.

Ateşkes çağrılarına kan dökerek karşılık veren şımarıklıkla karşı karşıyayız. Vicdan sahibi hiçbir ülkenin böyle bir tabloyu kabullenmesi mümkün değil





İSPANYA'YA TEŞEKKÜR

İspanya'nın, İsrail mezalimi karşısında izlediği tutumu takdirle karşıladığımızı burada vurgulamak istiyorum. Sayın Sanchez ilkeli ve dirayetli politika benimseyerek İspanya, Filistin ve Türk milletinin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Sayın Sanchez ilk günden itibaren tutarlı davranmıştır. Sanchez'in tavrını milletim adına tebrik ediyorum. İspanya halkına bir kez daha teşekkür ediyorum.

AB ÜYELİĞİ

AB'ye yönelik samimi adımlarımız salt kendi çıkarlarını düşünen bir takım üyelerin engellemeleriyle karşılaşlıyor.

BATI'YA VİZE TEPKİSİ

Gümrük Birliğinin güncelleme çalışmasının başlamaması iş insanlarımıza katı vize uygulamaları, müşterek potansiyelimizin tam kapasite kullanımını engelliyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN