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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 12 Mart 2024, 14:01 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024, 14:01

Ekrem İmamoğlu saydığı şaibeli paralarla gündeme gelen "kasası" Fatih Keleş'i savundu: Can bir yol arkadaşım

Türkiye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in saydığı balya balya paraları konuşuyor... CHP İstanbul İl Başkanlığı paylaştığı A4 kağıt parçası ile "il binası aldık" açıklaması yaptı. Bahse konu olan binanın alımında CHP'yi temsilen avukat olarak bulunan Mustafa Kemal Çiçek, 30 milyon TL üstü bir tutarın Genel Merkez eliyle kalanın da hazine yardımıyla ödendiğini belirtip işlemlerin banka üzerinden yapıldığını açıkladı. Söz konusu görüntülerdeki 15 milyon liranın nereden geldiği nereye gittiği merak konusu oldu. Konuya 2 gün sessiz kalan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada Fatih Keleş'i savundu. Paranın kaynağına ilişkin konuşmayan İmamoğlu, "CHP İl binasının satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin orada benim çok değer verdiğim can bir yol arkadaşım var. Siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde... O görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var. " iddiasında bulundu.

Ekrem İmamoğlu saydığı şaibeli paralarla gündeme gelen kasası Fatih Keleşi savundu: Can bir yol arkadaşım | Yine yanıtsız sorular!
Ekrem İmamoğlu saydığı şaibeli paralarla gündeme gelen "kasası" Fatih Keleş'i savundu: Can bir yol arkadaşım | Yine yanıtsız sorular!

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