Cumhuriyet Halk Partisi'nde lağım patladı. Saraçhane - Genel Merkez çekişmesiyle savrulan partiden bir hayli kötü kokular yükseliyor.



Kötü kokunun ana sebebi ise karanlık para.





CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve kasası olarak bilinen İBBSK Başkanı Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler ifşa oldu.

İMAMOĞLU'NUN TALİMATLARIYLA HAREKET EDİYOR

Çanta dolusu para sayan Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda hareket ettiğini söyleyen CHP'li Erkan Çakır, "Bu Fatih Keleş Ekrem İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda hareket eden bir adamdır. Keleş aslında Turan Taşkın Özer ile de hareket ediyor. Bu Özer de Kılıçdaroğlu'na 'i.ne' diyen adam. Bu adam CHP'de Disiplin Kurulu Başkanı" dedi.

CHP'DEN KARA PARAYA 'BİNA ALDIK' MASKESİ! 'BAĞIŞ' YALANI

Ortalığa saçılan görüntüler sonrası panikleyen CHP İstanbul İl Başkanlığı ise videodaki paraların bağış yoluyla elde edildiğini, partinin il başkanlığı binasının alımı için kullandığını açıklasa da pek ikna edici olmadı.





Üstelik ne zaman düzenlendiği belli olmayan imzalı kağıt parçasının 'delil' olarak kamuoyuna sunulması birçok kişiye inandırıcı gelmedi.



15 MİLYON TL NEDEN KAYNAĞINA VERİLMEDİ, HAVALE YAPILMADI?

Söz konusu paranın miktarının 15 milyon 510 bin TL olduğu öğrenilirken; Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in getirdiği paranın kaynağına ve banka havalesi yerine neden nakit olarak ödeme yapıldığına açıklamada yer verilmedi.







CHP'NİN ESKİ AVUKATI A HABER'E KONUŞTU

Dönemin CHP avukatı Mustafa Kemal Çiçek konuya ilişkin A Haber ekranlarında açıklamalarda bulundu. Çiçek binanın görüntülerden önce alındığını açıkladı.

Dönemin CHP'li avukatı Mustafa Kemal Çiçek, A Haber'e konuştu: Bina görüntülerden önce alınmıştı



Çiçek şu ifadelere yer verdi:



"Tabi bu paylaşım gündeme düşünce bende bir paylaşım yapma gereğinde bulundum o da 2019 yılında İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bir bina alma gereği olduğunu dile getirdi. CHP'nin şöyle bir özelliği vardı herhalde Türkiye'de siyasi partiler içerisinde en çok gayrimenkul alan partidir yani kiracılıktan ziyade kendi mülkünü edinme yolunu tercih eder.



CHP'nin Şişli'de bulunan bir binası vardı ve küçük olmasından kaynaklı bu binayı bulmuşlardı. Bizde dönemin avukatları olarak alınabilir veya alınamaz adına bir rapor sunduk alınabilir diye. O dönem itibariyle 25 milyon TL gibi bir rakam söz konusuydu. Aralık ayı olduğu için siyasi partiler hazine yardımı ile hayatlarını idame ettirirler Ocak ayında da yardım geleceği için partinin son kuruşuna kadar bu ödeme genel merkez tarafından yapılarak bu bina alındı ve kayıtlara geçti.



Sonrasında bu parti binasının eksikleri vardı ve Canan Kaftancıoğlu bir yardım kampanyası yapacağını söyledi. Kampanya yapıldı fakat çok büyük bir meblağ toplanmadı. 160 bin TL toplandı.











Şu görünen tabloda partinin genel merkezinden bir ilgili yok, avukat yok, genel merkez yöneticisi yok, il başkanlığı yöneticisi de yok. Bu isimler nasıl bir araya gelmiş belli değil. Fatih Keleş ismini de ilk defa duydum danışman olduğuna dair ifadeler var.



Genel merkez yükümlülüğü getirip binayı almış ve tapuyu da almış vaziyetteydi. Bundan sonraki süreçte genel merkez paralarının kalmadığını ve belediyelere bir salma gönderilerek bir meblağa toplamasına o binanın tefrişatı konumlandırılmasının gerçekleştirilmesi için yapıldı veya yapılmadı bunları bilmiyoruz. Bu durumu sonlandıracak olan genel merkezde bunların kayıtları vardır ve bunların sunulması lazım. Ondan önemlisi direkt bu işin içerisinde olan Canan Kaftancıoğlu'ydu ve anladığım kadarıyla ona da gazeteciler ulaşamıyormuş.

"CİDDİYETSİZ BELGE"

Kesinlikle yeterli bir cevap gelmedi partiden. Baktığınız zaman adi yazılı, ciddiyetsiz bir belge. Bu kadar yüklü bir meblağ böyle ciddiyetsiz bir şekilde mi gönderecekler. Bu beleğeler anayasa mahkemelerine gidiyor. Burada bir tiyatro var, burada birileri var ve büyük meblağalar dönüyor. Bunları kamu imkanları ile sağlanan paralar olduğu kanaatindeyim. Çünkü başka türlü hiçbir şekilde temin edemezler. 150 bin lira bağış toplanmış ama burada milyonlardan bahsediliyor. Bu binayı alan kişinin de suç dosyasının kabarık olduğunu söylüyor diğer muhalefete yakın kanaldaki gazeteciler. Onlarda İmamoğlu'nu aklama çabasına girip genel merkeze bu işi yıkma çabasındalar."





BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI



CHP'deki kirli para trafiğine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerine ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." Şeklindeki paylaşım ile birlikte paylaşılan ve içeriğinde bir çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti açısından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.







TUTANAĞIN SAHTE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



CHP'nin para sayımına ilişkin paylaştığı evrağın sahte olduğu ortaya çıktı.



Kayıt dışı paranın sayıldığı görüntülerde videonun sağ üst köşesinde 10 Aralık 2019 tarihi dikkat çekiyor. 15 milyon 510 bin TL elden ödeme yapıldığına ilişkin tutanağın tarihinde ise 09 Aralık 2019 tarihi yazılı.



Böylelikle imzalı A4 kağıt parçasını 'delil' olarak sunmaya kalkışan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın da foyası ortaya çıktı.





"PARA VERMEDEN KİM KİME TAPU VERİR..."



Öte yandan tapu tarihi 10 Ağustos 2019 olarak düzenlenmiş. Ancak paranın teslim tarihi 10 Aralık 2019... Bu durumla eş güdümlü olarak "Para vermeden kim kime tapu verir" yorumları yapıldı. CHP'deki şaibe bir kez daha ayyuka çıktı.









"ÖZGÜR ÇELİK KİMİ KANDIRIYORSUN?"



CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan gelen 'parayla bina aldık' açıklaması sonrası görüntüleri ifşa eden CHP'li Erkan Çakır'dan yeni bir paylaşım geldi.



Çakır, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın iddiasının aksine binanın 15 milyona değil 23 milyon liraya alındığı ödemeyi de bizzat CHP Genel Merkezi'nin yaptığını öne sürdü.

CHP'li Erkan Çakır'dan Özgür Çelik'e tepki: Kimi kandırıyorsunuz?





Özgür Çelik'e "Kimi kandırıyorsunuz?" diye tepki gösteren Erkan Çakır şu ifadeleri kullandı;



Nakit parayla mı İstanbul İl Başkanlığı'nı aldınız? İl başkanlığının parasını CHP Genel Merkezi ödedi, 23 milyona alındı orası. Sayın Özgür Çelik kimi kandırıyorsunuz? Nakit para ile İstanbul İl Başkanlığı mı satın alıyorsunuz? Bir de orada görünen para 23 milyon değil ki, Özgür Çelik kimi kandırıyorsun? Sen geç bunları.



Öte yandan CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı yalanlayan bir açıklama geldi.









PARAYI GENEL MERKEZ GÖNDERDİ, İŞLEMLER BANKADAN YAPILDI



Aralık 2019'da bahse konu olan binanın alımında CHP'yi temsilen avukat olarak bulunan Çiçek, "30 milyon TL'nin üzerindeki rakam Genel Merkez marifeti ile gönderilmiş olup, bakiye kalan bir kısım; Ocak 2020 de hazine yardımının gelmesi ile ikmal edilmiştir! Bu boyutta haricen bir rakam söz konusu olmamıştır! Satıcıya yönelik işlemler banka üzerinden yapılmıştır!" şeklinde konuştu.



Çiçek, Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in ortaya saçılan para sayma görüntülerine ilişkin de "Birileri, bir yerlerden haricen para toplayarak; haksız zenginleşme içerisine girmiş ise bunun tespit ve gereğini yapacak makamlar bellidir!" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'NİN 'BAĞIŞ' YALANINA TEPKİ: SPK'YI BİLEN HUKUKÇUNUZ YOK MU?

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yalanlarla bezeli 'bina aldık' açıklamasına sert tepki gösterdi.



"Hay yalanınız batsın; sizin içinizde hiç mi Siyasi Partiler Kanunu bilen hukukçu ve mali müşavir yok" diyen Özkaya, 2820 sayılı SPK'nun 66/2.maddesini örnek gösterdi.





BİR KİŞİ EN ÜST SINIRDIN 54.566 TL BAĞIŞ YAPABİLİR...



Özkaya, "Bir kişinin siyasi partiye yapacağı bağışın en üst sınırı 54.566,27 TL'dir. Bu miktarın üstü bağış yasaktır. Bağışlar mutlaka onaylanmış makbuz mukabilinde olur" dedi.



KANUNU HATIRLATTI... 6 AYDAN 1 YILA HAPİS YOLU VAR



Aynı kanunun 116/1.maddesini örnek gösteren AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "Kanuna aykırı bağışta bulunan kişi ve bağışı kabul eden parti yetkilisi 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Bu durumda söylediğiniz miktarlar için böyle A4 kağıda çiziktirilmiş müsvetteler değil, doğru dürüst onaylı makbuzlar ve banka dekontları sunmanız gerekiyor, aksi halde ilgili herkes yasal olarak sorumlu olacaktır…" dedi.





AK Partili Ali Özkaya bir başka paylaşımında "Türkiye Cumhuriyeti'nin yürekli savcıları, kamu görevlisi olan bir şahsın bu kadar çok parayı saatlerce saymasının sebebini mutlaka soracaktır. Ayrıca 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu kapsamında bir fiil varsa da gereğini yapacaktır. Buna olan inancımız tamdır…" açıklamasını yaptı.

İL BİNASI KAYIT DIŞI PARAYLA MI ALINDI?

Konuya ilişkin gazeteci Zafer Şahin, "Siyasi partiler Sayıştay tarafından denetlenir. Eğer CHP'nin il binası kayıt dışı parayla alınmışsa bu iş çok farklı yerlere gider. CHP'yi böyle bir işe bulaştıranlar bunun açıklamasını yapmak zorunda" paylaşımında bulundu.





Şahin, kara para skandalına karışan CHP'ye 4 önemli soru yöneltti;



GENEL MERKEZ BANKADAN ÖDEME YAPMIŞ, 15 MİLYON NE PARASI?



1- İl binası tapuda 25 milyon lira olarak görünüyor. Ve o para Siyasi Partiler Kanununa göre Genel Merkez tarafından ödenmek zorunda. Genel merkez o ödemeyi banka üzerinden ödediğine göre bu saydıkları ve 15 milyon dedikleri para ne parası?



2 - Yardım kampanyası hesabı İş Bankası'nda açılmış. Neden o kampanyada ne kadar toplandığını açıklamıyorsunuz? Tartışma şak diye kapanır!







MAKBUZ KESMEDEN CHP ADINA PARA MI TOPLADINIZ?



3- Diyelim ki elden de yardım parası topladınız. Olmaz ya… Makbuz kesmeden koca CHP'ye elden para mı topladınız? O paralar görüntülerdeki gibi deste deste hale nasıl ve nerede getirildi?



4- Bu paralar o ofise getirilmeden önce nerede bekletildi? Bankadan çekildiyse makbuzu, dekontu nerede?

İKİ İSİM ÖNE ÇIKIYOR

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür de konuyu köşesine taşıdı. Övür, "İlginçtir, sosyal medya yıkılıyor ama ne İmamoğlu'ndan ne de İl Başkanı Özgür Çelik'ten bir ses var. Seçim süreçlerinde bu tür iddialara hep şüpheyle bakarım. Ama İstanbul İl Kongresi ve CHP kurultay sürecinde dönen dolaplar, pazar günü açılan döviz büroları, il il dolaşan "çantalar" ortada şüphe falan bırakmıyor." ifadelerini kullandı.

İBB'nin danışmanlar ordusuyla yönetildiğini söyleyen Övür, bu durumun asıl nedeninin 'para kaynağı' yaratmak olduğuna dikkat çekti.

Övür, Ertan Yıldız ve Fatih Keleş isminin bu konuda öne çıkan isimler olduğunu vurgulayarak, eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Övür, yazısında İmamoğlu'na " Bu paralar İBB kaynaklarından mı aktarıldı? Bu paraların CHP İl Başkanlığı'nda ne işi var? Bir işi yoksa kasanız olduğu iddia edilen Fatih Keleş orada ne yapıyor? Son bir soru: Asker arkadaşınız Bayar'ın topladığı paralar nereye gitti? Ve o paralar yasal mıydı?" sorularını yöneltti.