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MİT casusluk operasyonunda yakalamıştı| Ahmet Ersin Tumlucalı'nın ailesi de işin içinde çıktı! İhanetin bedeli: 300 bin euro

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’ın Türkiye’deki casusluk faaliyetlerini yürüten işbirlikçilerini tespit eden MİT, aynı zamanda servisin Avrupa’daki hücresini de etkisiz hale getirdi. 9 kişilik casusluk şebekesinin 8 üyesi, nisan ayında İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin liderliğini, sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı yapıyordu. Tutuklanan 6 kişi, "Devletin gizli bilgilerini casusluk amacıyla temin etme" suçundan cezaevine gönderildi. Şüpheliler, yabancıları takip edip fotoğraflarını çekerek Mossad’a bilgi aktarıyordu.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 07:03 Güncelleme 13 Haziran 2024, 07:31
MİT casusluk operasyonunda yakalamıştı| Ahmet Ersin Tumlucalı’nın ailesi de işin içinde çıktı! İhanetin bedeli: 300 bin euro

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MİT'in aylar boyunca adım adım takip ettiği, Almanya, Gürcistan, Türkiye ve Lübnan'da casusluk faaliyetlerinde bulunan Mossad'ın 9 kişilik casusluk şebekesine yönelik nisan ayında gerçekleştirilen operasyonun ayrıntılarına ulaşıldı.

AVRUPA'DA CASUSLUK FAALİYETİ GÖSTEREN ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ
Bugüne kadar hep Türkiye'de faaliyet gösteren casusları deşifre eden MİT, İstanbul MİT Bölge Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Dairesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonuyla yapılan bu operasyonla birlikte ilk kez Avrupa'da casusluk faaliyeti gösteren bir şebekeyi çökertmiş oldu.

2011 YILINDA İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ
Edinilen bilgilere göre, Mossad'ın kullandığı casusluk şebekesinin kuruluşu 2011'e kadar uzanıyor. Kimliği henüz belirlenemeyen 'Jorg' kod isimli Mossad yöneticisi Belçika'da yaşıyordu.

Kendisini bir avukatın yardımcısı şeklinde tanıtarak, casusluk şebekesinin başı, sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı ile ilk teması 2011'de kurdu. İkili arasındaki görüşmeler e-posta ve Skype üzerinden devam etti. İlk etapta Tumlucalı'dan 'Jorg' sorumluydu. İlerleyen süreçte 'Gavin' isimli bir Mossad yöneticisi Tumlucalı ile görüşmeye devam etti.

OTELDE GÖRÜŞTÜLER
Jorg ilk etapta Tumlucalı'ya basit bir araştırma işi verdi ve ardından yurtdışında görüşmeye çağırdı. Tumlucalı, 2011'de Avusturya Viyana'da Jorg'la, 1 Şubat 2017'de ise Almanya Frankfurt'ta Gavin'le buluştu.

BULUŞMALAR 3'ÜNCÜ ÜLKELERDE
Her iki Mossad yöneticisi, güvenlik amacıyla Türkiye'ye giriş yapmadı. Buluşmalar 3'üncü ülkelerde, kimi zaman lüks otellerin lobilerinde, kimi zaman ise suşi restoranlarında gerçekleşti. Haberleşme ise Mossad'ın kullandığı ve casuslara öğrettiği protonmail isimli uygulama üzerinden gerçekleşti.

Gavin, 2019'a kadar Almanya Berlin, İsviçre Zürih, Avusturya Viyana'da Tumlucalı ile buluşarak talimatları kendisine iletti.

3 YABANCI VATANDAŞIN FOTOĞRAFINI ÇEKTİLER
Tumlucalı ile Mossad arasındaki temas 2020'de başlayan koronavirüs pandemisine kadar sürdü. Tumlucalı ve ekibi, Avrupa'nın yanı sıra Gürcistan ve Lübnan'da bile takip ve gözetleme eylemi gerçekleştirerek çektikleri belgeleri Mossad yetkililerine teslim etti.

Bu ekip, Türkiye'de ise İsrail'in hedefinde olan 3 yabancı vatandaş takip ederek fotoğraflarını çekti ve Mossad'a servis etti.

RESMİ BELGELERİ MOSSAD'A ULAŞTIRDI
Almanya'daki Mossad'ın hedefinde olan isimleri de İsviçre'de yaşayan Andy Grutko isimli arkadaşına takip ettirdi. Lübnan'da ise bazı resmi belgelere ulaşarak Mossad yöneticilerine ulaştırdı.

ÖDEMELER ELDEN
Mossad, casusluk yaptırttığı Tumlucalı'ya ödemeleri ise yurtdışı görüşmelerinde elden veriyordu. Elden ödemelerin ne kadar olduğu tam bilinmezken banka yoluyla aldığı ödemeler 2011-2014 yılları arasında Axom Uluslararası Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Şirketi'nin banka hesabına, 2014-2019 arasındaki ödemeler ise Ahmet Ersin Tumlucalı'nın eşi Benan Tumlucalı'nın banka hesaplarına aktarıldı. Mossad tüm casusluk faaliyetleri için 300 bin euroluk bir ödemeyi Tumlucalı'ya ulaştırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

EŞİ VE ÇOCUKLARI DA İŞİN İÇİNDE
Tumlucalı'nın 9 kişilik ekibi içerisinde, eşi Benan Tumlucalı, üvey kızı Dila Sultan Şimşek, oğlu Erkan Tumlucalı, baldızı Berna Çetin'in de yer aldığı saptandı. Bu ekibin bir ortak özelliği Almanya'ydı. Üvey kızı, oğlu, baldızı Almanya'da doğup büyümüşlerdi. Eşi ve kendisi ise Türkiye'de doğdu ancak Almanya'da yetişti. Mossad'ın Tumlucalı'yı seçmesindeki temel nedenlerden bir tanesi de Avrupa'da rahat dolaşım imkânına sahip olmasıydı.

EŞİNDEN RAPORLAMA KONUSUNDA DESTEK ALDI
Sabah'ta yer alan habre göre; Tumlucalı'nın eşi Benan Tumlucalı'dan, takip faaliyetlerinin raporlanması konusunda destek aldı. Hatta Benan Tumlucalı'nın hazırladığı raporları bizzat Jorg ve Gavin isimli Mossad yöneticilerine aktardı. 2019'da Gürcistan'da hedef şahsın kumarhanede kumar oynarken çekilmiş görüntüleri Mossad'a servis edildi.

AYNI OTELDE KALDILAR
MOSSAD'ın hedefinde olan İstanbul'a gelen yabancı uyruklu bir kişinin Tumlucalı tarafından izlenerek fotoğraflandığı ve Mossad yöneticilerine bilgi geçildiği saptandı. Yabancı uyruklu kişinin Taksim'de kaldığı otele giden Tumlucalı'nın eşi ve kızını da beraberinde götürerek aynı otelde konakladıkları ve hedef şahsı gizlice fotoğrafladıkları saptandı.

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