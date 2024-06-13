MİT casusluk operasyonunda yakalamıştı| Ahmet Ersin Tumlucalı’nın ailesi de işin içinde çıktı! İhanetin bedeli: 300 bin euro

AVRUPA'DA CASUSLUK FAALİYETİ GÖSTEREN ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ Bugüne kadar hep Türkiye'de faaliyet gösteren casusları deşifre eden MİT, İstanbul MİT Bölge Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Dairesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonuyla yapılan bu operasyonla birlikte ilk kez Avrupa'da casusluk faaliyeti gösteren bir şebekeyi çökertmiş oldu.

MİT'in aylar boyunca adım adım takip ettiği, Almanya, Gürcistan, Türkiye ve Lübnan'da casusluk faaliyetlerinde bulunan Mossad 'ın 9 kişilik casusluk şebekesine yönelik nisan ayında gerçekleştirilen operasyonun ayrıntılarına ulaşıldı.

Kendisini bir avukatın yardımcısı şeklinde tanıtarak, casusluk şebekesinin başı, sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı ile ilk teması 2011'de kurdu. İkili arasındaki görüşmeler e-posta ve Skype üzerinden devam etti. İlk etapta Tumlucalı'dan 'Jorg' sorumluydu. İlerleyen süreçte 'Gavin' isimli bir Mossad yöneticisi Tumlucalı ile görüşmeye devam etti.

2011 YILINDA İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ Edinilen bilgilere göre, Mossad 'ın kullandığı casusluk şebekesinin kuruluşu 2011'e kadar uzanıyor. Kimliği henüz belirlenemeyen 'Jorg' kod isimli Mossad yöneticisi Belçika'da yaşıyordu.

OTELDE GÖRÜŞTÜLER

Jorg ilk etapta Tumlucalı'ya basit bir araştırma işi verdi ve ardından yurtdışında görüşmeye çağırdı. Tumlucalı, 2011'de Avusturya Viyana'da Jorg'la, 1 Şubat 2017'de ise Almanya Frankfurt'ta Gavin'le buluştu.

BULUŞMALAR 3'ÜNCÜ ÜLKELERDE

Her iki Mossad yöneticisi, güvenlik amacıyla Türkiye'ye giriş yapmadı. Buluşmalar 3'üncü ülkelerde, kimi zaman lüks otellerin lobilerinde, kimi zaman ise suşi restoranlarında gerçekleşti. Haberleşme ise Mossad'ın kullandığı ve casuslara öğrettiği protonmail isimli uygulama üzerinden gerçekleşti.

Gavin, 2019'a kadar Almanya Berlin, İsviçre Zürih, Avusturya Viyana'da Tumlucalı ile buluşarak talimatları kendisine iletti.