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Bilge kadını kaybettik! Yazar Alev Alatlı yaşamını yitirdi

Fikirleriyle, yazdığı kitaplarıyla, ‘Sarışın Bilge kadın’ olarak tanınan Alev Alatlı hayatını kaybetti. Ancak geride paha biçilmez eserler bıraktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Şubat 2024 Güncelleme 03 Şubat 2024, 07:02
Bilge kadını kaybettik! Yazar Alev Alatlı yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi yazar Alev Alatlı, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986'da Tunus'ta sürgünde bulunan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası"yla onurlandırılan usta yazar, geçen yıl verdiği röportajda, "Çok şanslı bir insan olarak kendimi konumlandırırım. Bu şans önce bir asker kızı olarak başlar. Her zaman bir kısıtlı bütçe halinde hareket etmek zorunda olan bir ailenin çocuğu olmak önemli, memur çocuğu olarak devamlı olarak tayin edilirseniz, çok görüyorsunuz Türkiye'yi. Bu benim en büyük şansımdır. Özellikle Türkiye'nin doğusunda yaşamak, okula gitmek, oradaki sıkıntıları görmek büyük şanstı" ifadelerini kullanmıştı.

Alatlı son olarak, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na üye olarak atandı.

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