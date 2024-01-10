"Değişim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden emanetçi Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti gölgesi altında genel başkanlık savaşı verirken, yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız günlerde CHP'de adaylık kaosu patlak vermişti.
ADAYLIK SAVAŞI PATLADI
İki ismin ortak kararı İzmir'de Tunç Soyer'i aday göstermemek ancak Özel'in Özlem Çerçioğlu önerisine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşı çıktığı ve Buğra Gökce'yi aday yapmak istediği konuşuluyordu.
BİR BOMBA DA İSTANBUL'DA PATLAMIŞTI
İzmir bilmecesi iki isim arasında gerilime sebep olurken bir bomba da İstanbul'da patlıyor.
İstanbul'da adayları Özgür Özel değil İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belirliyor. İmamoğlu'nun ekibinden Mahir Polat Fatih'ten Tarık Balyalı ise Pendik'ten aday gösterildi. CHP'deki çift başlılık Parti Meclisinde Özgür Özel'i zor durumda bıraktı. Üyeler Özel'i sıkıştırdı ancak İBB Başkanının geri adım atmadığı ve kendi listesini hazırlayıp dayattığı ortaya çıkmıştı.
ADAYLAR AÇIKLANMASI GEÇİKTİ
Tüm bu yaşananlar akıllardaki yerini korurken, CHP'de adayların açıklamasında geçikmeler yaşandı. Şuana kadar Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart'ta yapılacak seçimler için dördü büyükşehir olmak üzere 5 il ve 7 büyükşehir ilçe belediyesi adayını açıkladı.
Buna göre Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yücer oldu.
Açıklanan ilçe başkan adayları ise şöyle:
ANKARA
Kahramankazan: Selim çırpan, Şereflikoçhisar: Mustafa Koçak, Etimesgut: Erdal Beşikçioğlu
ANTALYA
Konyaaltı: Cem Kotan, Kumluca: Mustafa Köleoğlu, Manavgat: Niyazi Nefi Kara, Serik: Kadir Kumbu
MERSİN DE BELLİ OLDU
Mersin'de de yine Hatay ve Adana gibi mevcut başkan Vahap Seçer aday gösterildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Etimesgut için Erdal Beşikçioğlu'na karşı çıkmıştı, milliyetçi bir ismin aday gösterilmesi gerektiğini belirtmişti. Ancak PM Beşikçioğlu'na Etimesgut'ta aday gösterdi.Antalya'da ise mevcut başkan Muhittin Böcek ismi geçmedi. Antalya'nın ilçe adayları belli oldu.
GERİLİM YÜKSELDİ
CHP PM toplantısında gerginlik yükseldi. Adayların belirlendiği toplantı kayında sesler yükseldi.
Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Mersin Mezitli'de mevcut Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın devam etmesi gerektiğini düşünmesine rağmen, Neşet Tarhan aday gösterilmeyince bir diğer Mersin Milletvekili ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdi.
Yeşiltaş şu ifadeleri kullandı:
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı kesinleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "Hayırlı olsun" dedi kendisine. Genel Merkez' de bir araya geldiler ama orada şöyle bir anlaşmazlık var, ABB Başkanı Mansur Yavaş Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığına karşı çıkıyor. Çünkü Etimesgut'ta özellikle milliyetçi bir ismi aday gösterilmesi gerektiğini savunuyor. İYİ Parti'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Mesut Özarlaslan'ın aday olmasını istiyordu ancak Mansur Yavaş'ın beklediği bir şekilde bir karar çıkmadı ve Mansur Yavaş'ın buna karşı çıktı hatta rest çektiğine dair kulislerde bilgi var. Tabi bu gündem olunca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sorduk nasıl bir süreç yönetildi. Şöyle bir cevabı oldu "Ben bu fikrimi ilk paylaştığımda Mansur Bey'in hoşuna gitmişti, halen de daha hoşuna gideceğini düşünüyorum. Belki Etimesgut'la ilgili başka bir şey olabilir. Ama Mansur Bey'in de gücüne güç katacaktır, orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz" şeklinde değerlendirmesi oldu.
Aydın'da mevcuy Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu aday gösterildi. PM'de oynaylandı.