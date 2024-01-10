İstanbul'da adayları Özgür Özel değil İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belirliyor. İmamoğlu'nun ekibinden Mahir Polat Fatih'ten Tarık Balyalı ise Pendik'ten aday gösterildi. CHP'deki çift başlılık Parti Meclisinde Özgür Özel'i zor durumda bıraktı. Üyeler Özel'i sıkıştırdı ancak İBB Başkanının geri adım atmadığı ve kendi listesini hazırlayıp dayattığı ortaya çıkmıştı.

BİR BOMBA DA İSTANBUL'DA PATLAMIŞTI İzmir bilmecesi iki isim arasında gerilime sebep olurken bir bomba da İstanbul'da patlıyor.

ADAYLIK SAVAŞI PATLADI İki ismin ortak kararı İzmir'de Tunç Soyer'i aday göstermemek ancak Özel'in Özlem Çerçioğlu önerisine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşı çıktığı ve Buğra Gökce'yi aday yapmak istediği konuşuluyordu.

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ADAYLAR AÇIKLANMASI GEÇİKTİ

Tüm bu yaşananlar akıllardaki yerini korurken, CHP'de adayların açıklamasında geçikmeler yaşandı. Şuana kadar Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart'ta yapılacak seçimler için dördü büyükşehir olmak üzere 5 il ve 7 büyükşehir ilçe belediyesi adayını açıkladı.



Buna göre Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yücer oldu.

Açıklanan ilçe başkan adayları ise şöyle:

ANKARA

Kahramankazan: Selim çırpan, Şereflikoçhisar: Mustafa Koçak, Etimesgut: Erdal Beşikçioğlu

ANTALYA

Konyaaltı: Cem Kotan, Kumluca: Mustafa Köleoğlu, Manavgat: Niyazi Nefi Kara, Serik: Kadir Kumbu



MERSİN DE BELLİ OLDU

Mersin'de de yine Hatay ve Adana gibi mevcut başkan Vahap Seçer aday gösterildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Etimesgut için Erdal Beşikçioğlu'na karşı çıkmıştı, milliyetçi bir ismin aday gösterilmesi gerektiğini belirtmişti. Ancak PM Beşikçioğlu'na Etimesgut'ta aday gösterdi.Antalya'da ise mevcut başkan Muhittin Böcek ismi geçmedi. Antalya'nın ilçe adayları belli oldu.





GERİLİM YÜKSELDİ

CHP PM toplantısında gerginlik yükseldi. Adayların belirlendiği toplantı kayında sesler yükseldi.