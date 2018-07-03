Son günlerde Türkiye 'yi kahreden çocuk istismar ı ve cinayet haberlerinin ardından siyaset istismarcıları da bu üzücü haberleri adeta fırsat bilerek siyasal kampanya yürütme peşine düştü."Meclis'te çocuk istismar komisyon u kurulmasını AK Parti engelledi" yalanını sosyal medyada yayan klavye tetikçilerinin yalanı ortaya çıkan görüntülerle deşifre oldu.

Söz konusu görüntüler, araştırma komisyonunun kurulup oy birliği ile kabul edildiğini gözler önüne serdi.



ÖNERGEYİ CHP REDDETTİ!

Çocuk mağduriyetleri üzerinden bile iftiralarla algı yaratarak oy devşirme peşine düşenlerin yalanları ise ortaya çıkan bu kayıtlarla gün yüzüne çıktı.