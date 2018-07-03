Yol Durumu
  1. CHP bu yüzden kaybediyor

"Çocuk ı lerini engelliyor" yalanı böyle ifşa oldu

Son günlerde 'yi üzen haberlerin ard arda gelmesiyle bu durumu fırsat bilen siyaset cıları "ına karşı yapılacak leri engelliyor" yalanıyla algı yaratma peşine düştü. Ortaya çıkan görüntüler, araştırma unun Meclis'te oylama yapılarak kabul edildiğini ve AK Parti'nin verdiği hadım ve idam önergesini 'nin reddettiğini ispatladı

İşte gerçek istismarcılar!
Son günlerde 'yi kahreden çocuk ı ve cinayet haberlerinin ardından siyaset istismarcıları da bu üzücü haberleri adeta fırsat bilerek siyasal kampanya yürütme peşine düştü.

"Meclis'te ı u kurulmasını engelledi" yalanını sosyal medyada yayan klavye tetikçilerinin yalanı ortaya çıkan görüntülerle deşifre oldu.

Söz konusu görüntüler, araştırma komisyonunun kurulup oy birliği ile kabul edildiğini gözler önüne serdi.


ÖNERGEYİ CHP REDDETTİ!
Çocuk mağduriyetleri üzerinden bile iftiralarla algı yaratarak oy devşirme peşine düşenlerin yalanları ise ortaya çıkan bu kayıtlarla gün yüzüne çıktı.

Ortaya çıkan kayıtlar AK Parti'nin verdiği idam ve hadım önergesine karşılık, Kadın ve Çocuk Hakları İnceleme ve İzleme Komisyonu Başkanı ve milletvekili Candan Yüceer'in "Bebeklere çocuklara tecavüz eden mahkumlar devletin namusudur hadım edilmemeli. Hadım ve idam insanlık onuruna aykırıdır" diyerek adeta tecavüzcüleri savunduğunu gözler önüne serdi...
Etiketler: , , , , , , ,
  • 03 Temmuz 2018, Salı 00:25
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar