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CHP'de adaylık krizi! Ekrem İmamoğlu İstanbul listesini hazırladı... Murat Ongun'a koltuk kıyağı çekiyor!

CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında savrulurken bir yandan da adaylık krizi patladı... İmamoğlu ve Özel arasında İzmir ve İstanbul'un ilçeleri için gerilim yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu özellikle İstanbul'da kendi listesini dayatıyor. İmamoğlu, ekibinden Mahir Polat'ı Fatih'ten Tarık Balyalı'yı ise Pendik'ten aday gösterirken sağ kolu "Murat Ongun'u" ise CHP'nin kalesinden aday gösterip koltuk kıyağı çekmeye hazırlanıyor. İşte İmamoğlu'nun İstanbul için hazırladığı o liste ve CHP'deki gerilimin detayları...

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 11:04 Güncelleme 29 Aralık 2023, 11:25
CHP’de adaylık krizi! Ekrem İmamoğlu İstanbul listesini hazırladı... Murat Ongun’a koltuk kıyağı çekiyor!

"Değişim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu aday listeleri için birbirlerine girdi.

SAVAŞ ERKEN BAŞLADI
Kurultayın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine yakın isimleri partide kritik konumlara getirdi. Özgür Özel'in 'emanetçi' konumu netleşti. Ekremci kalemşorlar ise her fırsatta İmamoğlu'nu 'fiili eş başkan' ilan ederek Özel'e yer bildirme çabasına girdi.

İmamoğlu'nun vesayeti altında savrulmaktan rahatsız olan Özgür Özel ise zaman zaman Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlaşarak çıkış aramaya çalışıyor.

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İkili arasındaki gerilim son olarak Özgür Özel'in İBB'ye ziyaret gerçekleştirdiği gün kameralara yansıdı.

Özel basın toplantısında Ekrem İmamoğlu'nun kürsüde kendisine yer vermemesi nedeniyle zor anlar yaşandı.

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Devam eden kavga sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda kullanılan fotoğraflara da yansıdı. İki isim birlikte yaptıkları ziyaretlerden birbilerini ezecek pozlar paylaştı.

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Takvim.com.tr ikili arasındaki savaşı tüm detaylarıyla yazarken bir de adaylık krizi patladı.

ADAYLIK SAVAŞI PATLADI
İki ismin ortak kararı İzmir'de Tunç Soyer'i aday göstermemek ancak Özel'in Özlem Çerçioğlu önerisine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşı çıktığı ve Buğra Gökce'yi aday yapmak istediği konuşuluyor.

İzmir bilmecesi iki isim arasında gerilime sebep olurken bir bomba da İstanbul'da patlıyor.

İstanbul'da adayları Özgür Özel değil İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belirliyor. İmamoğlu'nun ekibinden Mahir Polat Fatih'ten Tarık Balyalı ise Pendik'ten aday gösterildi. CHP'deki çift başlılık Parti Meclisinde Özgür Özel'i zor durumda bıraktı. Üyeler Özel'i sıkıştırdı ancak İBB Başkanının geri adım atmadığı ve kendi listesini hazırlayıp dayattığı ortaya çıktı.

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MURAT ONGUN'A BEŞİKTAŞ KIYAĞI
Ekrem İmamoğlu sağ kolu Murat Ongun'a da koltuk kıyağı çekmeyi planlıyor. İstanbul'da "CHP'nin kalelerinden" olarak görülen Beşiktaş'a Murat Ongun'un listeye yazıldığı öğrenildi. Özel'in ve parti içinde büyük bir kesimin duruma karşı çıktığı adayların bu sebepten açıklanamadığı öğrenildi.

Öte yandan Yeni Şafak İmamoğlu'nun hazırladığı CHP'nin İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları listesini yazdı.

O liste şu şekilde:

1. BÖLGE

Kadıköy: Hakan Şişik

Maltepe: Onursal Adıgüzel

Ataşehir: Battal İlgezdi

Kartal: Gökhan Yüksel

Adalar: Demir Alparslan

Beykoz: Akif Hamzaçebi

Üsküdar: Sinem Dedetaş

Ümraniye: Nurcan Atalay

Çekmeköy: Hüseyin Avni Sipahi

Sancaktepe: Alper Yeğin

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Pendik: Tarık Balyalı

Tuzla: Bülent Akköse

Şile: Sacit Terzi

2. BÖLGE
Bayrampaşa: Remzi Albayrak

Beşiktaş: Murat Ongun

Beyoğlu: Netleşmedi

Esenler: Netleşmedi

Eyüpsultan: Emel Bilenoğlu

Fatih: Mahir Polat

Gaziosmanpaşa: Özge Çamcı

Kağıthane: Necla Kaçan

Sarıyer: Doğan Subaşı

Sultangazi: Oktay Öndeş

Şişli: Emrah Şahan

Zeytinburnu: Metin Doğan

3. BÖLGE

Arnavutköy: Netleşmedi

Avcılar: Ali Rıza Değirmenci

Bağcılar: Netleşmedi

Bahçelievler: Temel Polat

Bakırköy: Ertan Yıldız

Başakşehir: Hayrettin Özbakır

Beylikdüzü: Murat Çalık

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Çatalca: Melih Yıldız

Esenyurt: Ali Gökmen

Güngören: Temel Akkoç

Küçükçekmece: Kemal Çebi

İLÇE BAŞKANLARI KAZAN KALDIRDI
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un ilçe belediye başkanı adaylarını belirlemesi CHP'nin ilçe başkanlıklarında ciddi rahatsızlıklar yaratmaya başladığı ve "Ön seçim istiyoruz" dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'na yakın vekillerin de "İmamoğlu'nun her şeye karışmasına tepkili olduğu" konuşuluyor.

İMAMOĞLU-MURAT ONGUN VE MİLYONLUK YARIŞ ATI!
Öte yandan Takvim.com.tr CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve "Beşiktaş" kıyağı çekmeye hazırlandığı sağ kolu Murat Ongun'un akçeli işlerine ilişkin bomba bir detayı ortaya çıkarmıştı. Takvim.com.tr Ekrem İmamoğlu - Murat Ongun ve İBB'nin trol ağında yer aldığı iddia eilen Emrah Bağdatlı isminin izini sürdü, çok çarpıcı sonuçlara ulaştı. Nikahı İmamoğlu tarafından kıyılan Bağdatlı'nın iki şirketinin İBB ihaleleriyle ihya edildiği, tek seferde milyonluk meblağlar aldığı kayıtlara geçti. Bağdatlı aynı zamanda Murat Ongun'un aile dostu. Aileleriyle birlikte tekne tatiline çıkacak kadar samimi olan ikilinin Crispi adını taşıyan yarış atları mevcut. Ongun'un foyası ortaya çıkmasın diye at üzerinde olan hissesini Hüseyin Sarıdal isimli bir şahsa devretmesi dikkatlerden kaçmadı.

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