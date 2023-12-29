ADAYLIK SAVAŞI PATLADI
İki ismin ortak kararı İzmir'de Tunç Soyer'i aday göstermemek ancak Özel'in Özlem Çerçioğlu önerisine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşı çıktığı ve Buğra Gökce'yi aday yapmak istediği konuşuluyor.
İzmir bilmecesi iki isim arasında gerilime sebep olurken bir bomba da İstanbul'da patlıyor.
İstanbul'da adayları Özgür Özel değil İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belirliyor. İmamoğlu'nun ekibinden Mahir Polat Fatih'ten Tarık Balyalı ise Pendik'ten aday gösterildi. CHP'deki çift başlılık Parti Meclisinde Özgür Özel'i zor durumda bıraktı. Üyeler Özel'i sıkıştırdı ancak İBB Başkanının geri adım atmadığı ve kendi listesini hazırlayıp dayattığı ortaya çıktı.
MURAT ONGUN'A BEŞİKTAŞ KIYAĞI
Ekrem İmamoğlu sağ kolu Murat Ongun'a da koltuk kıyağı çekmeyi planlıyor. İstanbul'da "CHP'nin kalelerinden" olarak görülen Beşiktaş'a Murat Ongun'un listeye yazıldığı öğrenildi. Özel'in ve parti içinde büyük bir kesimin duruma karşı çıktığı adayların bu sebepten açıklanamadığı öğrenildi.
Öte yandan Yeni Şafak İmamoğlu'nun hazırladığı CHP'nin İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları listesini yazdı.
O liste şu şekilde:
1. BÖLGE
Kadıköy: Hakan Şişik
Maltepe: Onursal Adıgüzel
Ataşehir: Battal İlgezdi
Kartal: Gökhan Yüksel
Adalar: Demir Alparslan
Beykoz: Akif Hamzaçebi
Üsküdar: Sinem Dedetaş
Ümraniye: Nurcan Atalay
Çekmeköy: Hüseyin Avni Sipahi
Sancaktepe: Alper Yeğin
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Pendik: Tarık Balyalı
Tuzla: Bülent Akköse
Şile: Sacit Terzi
2. BÖLGE
Bayrampaşa: Remzi Albayrak
Beşiktaş: Murat Ongun
Beyoğlu: Netleşmedi
Esenler: Netleşmedi
Eyüpsultan: Emel Bilenoğlu
Fatih: Mahir Polat
Gaziosmanpaşa: Özge Çamcı
Kağıthane: Necla Kaçan
Sarıyer: Doğan Subaşı
Sultangazi: Oktay Öndeş
Şişli: Emrah Şahan
Zeytinburnu: Metin Doğan
3. BÖLGE
Arnavutköy: Netleşmedi
Avcılar: Ali Rıza Değirmenci
Bağcılar: Netleşmedi
Bahçelievler: Temel Polat
Bakırköy: Ertan Yıldız
Başakşehir: Hayrettin Özbakır
Beylikdüzü: Murat Çalık
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Çatalca: Melih Yıldız
Esenyurt: Ali Gökmen
Güngören: Temel Akkoç
Küçükçekmece: Kemal Çebi
İLÇE BAŞKANLARI KAZAN KALDIRDI
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un ilçe belediye başkanı adaylarını belirlemesi CHP'nin ilçe başkanlıklarında ciddi rahatsızlıklar yaratmaya başladığı ve "Ön seçim istiyoruz" dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'na yakın vekillerin de "İmamoğlu'nun her şeye karışmasına tepkili olduğu" konuşuluyor.
İMAMOĞLU-MURAT ONGUN VE MİLYONLUK YARIŞ ATI!
Öte yandan Takvim.com.tr CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve "Beşiktaş" kıyağı çekmeye hazırlandığı sağ kolu Murat Ongun'un akçeli işlerine ilişkin bomba bir detayı ortaya çıkarmıştı. Takvim.com.tr Ekrem İmamoğlu - Murat Ongun ve İBB'nin trol ağında yer aldığı iddia eilen Emrah Bağdatlı isminin izini sürdü, çok çarpıcı sonuçlara ulaştı. Nikahı İmamoğlu tarafından kıyılan Bağdatlı'nın iki şirketinin İBB ihaleleriyle ihya edildiği, tek seferde milyonluk meblağlar aldığı kayıtlara geçti. Bağdatlı aynı zamanda Murat Ongun'un aile dostu. Aileleriyle birlikte tekne tatiline çıkacak kadar samimi olan ikilinin Crispi adını taşıyan yarış atları mevcut. Ongun'un foyası ortaya çıkmasın diye at üzerinde olan hissesini Hüseyin Sarıdal isimli bir şahsa devretmesi dikkatlerden kaçmadı.
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