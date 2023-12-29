ADAYLIK SAVAŞI PATLADI

İki ismin ortak kararı İzmir'de Tunç Soyer'i aday göstermemek ancak Özel'in Özlem Çerçioğlu önerisine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşı çıktığı ve Buğra Gökce'yi aday yapmak istediği konuşuluyor. İzmir bilmecesi iki isim arasında gerilime sebep olurken bir bomba da İstanbul'da patlıyor. İstanbul'da adayları Özgür Özel değil İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belirliyor. İmamoğlu'nun ekibinden Mahir Polat Fatih'ten Tarık Balyalı ise Pendik'ten aday gösterildi. CHP'deki çift başlılık Parti Meclisinde Özgür Özel'i zor durumda bıraktı. Üyeler Özel'i sıkıştırdı ancak İBB Başkanının geri adım atmadığı ve kendi listesini hazırlayıp dayattığı ortaya çıktı.

MURAT ONGUN'A BEŞİKTAŞ KIYAĞI

Ekrem İmamoğlu sağ kolu Murat Ongun'a da koltuk kıyağı çekmeyi planlıyor. İstanbul'da "CHP'nin kalelerinden" olarak görülen Beşiktaş'a Murat Ongun'un listeye yazıldığı öğrenildi. Özel'in ve parti içinde büyük bir kesimin duruma karşı çıktığı adayların bu sebepten açıklanamadığı öğrenildi. Öte yandan Yeni Şafak İmamoğlu'nun hazırladığı CHP'nin İstanbul İlçe Belediye Başkan adayları listesini yazdı. O liste şu şekilde: 1. BÖLGE Kadıköy: Hakan Şişik Maltepe: Onursal Adıgüzel Ataşehir: Battal İlgezdi Kartal: Gökhan Yüksel Adalar: Demir Alparslan Beykoz: Akif Hamzaçebi Üsküdar: Sinem Dedetaş Ümraniye: Nurcan Atalay Çekmeköy: Hüseyin Avni Sipahi Sancaktepe: Alper Yeğin Sultanbeyli: Ayhan Koç Pendik: Tarık Balyalı Tuzla: Bülent Akköse Şile: Sacit Terzi 2. BÖLGE

Bayrampaşa: Remzi Albayrak Beşiktaş: Murat Ongun Beyoğlu: Netleşmedi Esenler: Netleşmedi Eyüpsultan: Emel Bilenoğlu Fatih: Mahir Polat Gaziosmanpaşa: Özge Çamcı Kağıthane: Necla Kaçan Sarıyer: Doğan Subaşı Sultangazi: Oktay Öndeş Şişli: Emrah Şahan Zeytinburnu: Metin Doğan 3. BÖLGE Arnavutköy: Netleşmedi Avcılar: Ali Rıza Değirmenci Bağcılar: Netleşmedi Bahçelievler: Temel Polat Bakırköy: Ertan Yıldız Başakşehir: Hayrettin Özbakır Beylikdüzü: Murat Çalık Büyükçekmece: Hasan Akgün Çatalca: Melih Yıldız Esenyurt: Ali Gökmen Güngören: Temel Akkoç Küçükçekmece: Kemal Çebi İLÇE BAŞKANLARI KAZAN KALDIRDI

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un ilçe belediye başkanı adaylarını belirlemesi CHP'nin ilçe başkanlıklarında ciddi rahatsızlıklar yaratmaya başladığı ve "Ön seçim istiyoruz" dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'na yakın vekillerin de "İmamoğlu'nun her şeye karışmasına tepkili olduğu" konuşuluyor.

İMAMOĞLU-MURAT ONGUN VE MİLYONLUK YARIŞ ATI!

Öte yandan Takvim.com.tr CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve "Beşiktaş" kıyağı çekmeye hazırlandığı sağ kolu Murat Ongun'un akçeli işlerine ilişkin bomba bir detayı ortaya çıkarmıştı. Takvim.com.tr Ekrem İmamoğlu - Murat Ongun ve İBB'nin trol ağında yer aldığı iddia eilen Emrah Bağdatlı isminin izini sürdü, çok çarpıcı sonuçlara ulaştı. Nikahı İmamoğlu tarafından kıyılan Bağdatlı'nın iki şirketinin İBB ihaleleriyle ihya edildiği, tek seferde milyonluk meblağlar aldığı kayıtlara geçti. Bağdatlı aynı zamanda Murat Ongun'un aile dostu. Aileleriyle birlikte tekne tatiline çıkacak kadar samimi olan ikilinin Crispi adını taşıyan yarış atları mevcut. Ongun'un foyası ortaya çıkmasın diye at üzerinde olan hissesini Hüseyin Sarıdal isimli bir şahsa devretmesi dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu haberimiz için görsele tıklayınız;