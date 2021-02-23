CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP'nin ideolojik bir savrulma yaşadığını ifade ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerde bulundu ve istifa etti.
Yeni parti hazırlığında olan Muharrem İnce'nin CHP üzerindeki etkileri ise sürüyor. Partiden peş peşe istifa haberleri gelirken bugün ise dikkat çeken bir 'katılım' haberi geldi.
İNCE'YE YAKIN İSİM CHP'YE KATILDI
2019 yılında Muharrem İnce'ye yakın olduğu için CHP'den Belediye Başkan Adayı gösterilmeyen ve istifa ederek bağımsız olarak seçime giren Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu yeniden CHP'ye katıldı.