KILIÇDAROĞLU'NA 'İKİ SATIRLIK ADAM' DEMİŞTİ

Kesimoğlu 2019 yılında Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ben CHP Genel Merkezinin esir almış ve partimizi her geçen gün rezil eden bu "iki satırlık" adamlara meydan okuyorum, isyan ediyorum, Kılıçdaroğlu ve ekibi orada olduğu sürece CHP'ye dönmeyeceğim" açıklamasını yapmıştı.

Kesimoğlu bugün yaptığı açıklamada CHP'ye katıldığını belirterek, "Ülkemin mutluluğunu da kurucu değeri de Cumhuriyet Halk Partisi'nde görüyorum. Bugünden itibaren yoluma CHP üyesi olarak devam edeceğimi duyuruyorum" ifadelerini kullandı.