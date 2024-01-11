İşçilerin umudu Murat Kurum oldu: 31 Mart akşamı halk galip gelecek

İstanbul, Ankara , Adana, Mersin büyükşehir başta olmak üzere CHP'li birçok belediye, 'İşçi kıyımı yapılmayacak' sözüne rağmen 2019 seçimlerinin ardından 30 binden fazla çalışanı haksız nedenlerle kapı önüne koydu.

MAĞDUR İŞÇİLER UMUTLANDI

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum ise İstanbul'da kovulan tüm çalışanların işlerine iade edileceğini açıkladı. Bu sözler, yurt genelindeki mağdur işçileri umutlandırdı.

Sabah'ta yer alan habere göre; konu ile ilgili konuşan çalışanlar, "Çok sevindik, çok mutlu olduk. Sadece İstanbul değil 85 milyon insanımız bunların iş yapmayan ve verdikleri sözleri dahi tutmayanlar olduğunu gördü. 31 Mart akşamı inşallah Murat Kurum başkanımızla herkes kazacak" dedi.

İŞÇİLER TEPKİLİ

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, geçtiğimiz gün Üsküdar'da yaptığı açıklamada, "İşten çıkarılan arkadaşları geri alacağız ve onların yaptığı gibi haksız yere hiçbir arkadaşımızı da işten atmayacağız" dedi. Kurum'un bu açıklaması yalnızca İBB'nin değil, Mersin, Adana, Ankara gibi birçok şehirde haksız yere işten atılanları umutlandırdı:

31 MART AKŞAMI HALK GALİP GELECEK

Sinan Şeker: İSPARK'ta yıllarca çalıştım. Tazminatım dahil hiçbir hakkımı vermediler. Taksi şoförlüğüne başladım, pandemi vurdu. Çalıştığım araç satıldı, tekrar işsiz kaldım. Eşim üzüntüden, sıkıntıdan kanser olmuş. Ben üzülmeyeyim diye bana da söylememiş. Murat başkanımızın açıklaması 3 çocuk babası olarak beni çok sevindirdi. İnşallah 31 Mart akşamı hak galip gelecek.



Birol Durmuş: İSPARK'a yıllarımı verdim. Kuruluş aşamasında değnekçilerle, meydanları işgal eden mafya tiplilerle mücadele ettim. Bedel ödedim. İSPARK'ı bir noktaya getirenlerden biri oldum. Ancak yeni yönetim hazıra konduğu için emeğin, mücadelenin ne demek olduğunu bilmeden beni işten attı. Çok zor süreçlerden geçtim. Sıkıntı, stres ve işsizlikten dolayı kansere yakalandım. Akciğerimin bir kısmını aldılar. Başkan adayımız Murat Kurum'un açıklaması beni çok heyecanlandırdı. Yeniden umutla doldum. Bunların da ne kadar tembel ve algıyla iş yaptığını sadece 16 milyonun değil 85 milyon insanımızın görmüş olmasından da ayrıca mutluyum.