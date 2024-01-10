İstanbul ’murad’ına kavuşacak! İBB Başkan adayı Murat Kurum, net konuştu: Afetlere dirençli, risksiz bir İstanbul müjdeliyoruz

"Bize rakibimizle ilgili soru soruyorlar. Biz de diyoruz ki bizim bu seçimde rakibimiz belli. Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizlik. Bizim rakibimiz ihmalkarlık, bizim rakibimiz algı belediyeciliği, bizim rakibimiz İstanbul'da oluşan karmaşa ve sistemsizlik. Bizim rakibimiz, İstanbul halkına söz verip de sözünde durmayanlar, İstanbul'umuzu bu güzel kutlu şehrimizi duraklama dönemine sokanlar. İnşallah 31 Mart akşamı İstanbul'da duraklama dönemi bitecek, yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemini hep birlikte başlatacağız."

Yakında İstanbul'la ilgili projelerini açıklayacaklarının altını çizen Kurum, şunları kaydetti:

"Beş yıl fetret dönemine girmiş, beş yıl duraklamış hiçbir iş yapılmamış, üretilmemiş, algı ve reklam peşinde koşulmuş. Peki biz neyi vaat ediyoruz? İstanbul'da öncelikle kapsamlı bir belediyecilik reformu vadediyoruz, topyekün bir değişim vadediyoruz, güçlü bir vizyon vaat ediyoruz. Afetlere dirençli, risksiz bir İstanbul müjdeliyoruz. Yağmurda, çamurda, karda uğraştıran değil, ulaştıran bir İstanbul müjdeliyoruz. Eşitlikçi, adaletli bir yönetim müjdeliyoruz. Sadece geçici sosyal destek veren değil, kalıcı destekler veren bir belediyecilik vadediyoruz."

Kurum, seçimi kazandıklarında liyakate önem vereceklerini dile getirerek, "Mevcut yönetim tarafından haksızca ekmeği elinden alınmış İBB'de çalışan kardeşlerimizi işe alacağız. O kardeşlerimiz işe dönecek. Ekmeğini yeniden Büyükşehir Belediyesinden kazanacak ama biz onların yaptığı gibi hiç kimseyi haksız yere ekmeğinden etmeyeceğiz." diye konuştu.